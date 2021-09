Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer greift Autofahrer an – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim,Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag gegen 10:40 Uhr befuhr ein

50-Jähriger mit seinem VW die Waghäuseler Straße in Richtung Hockenheim, als er

auf Höhe einer dortigen Baustelle verkehrsbedingt halten musste. In diesem

Moment zog ein Fahrradfahrer rechts an ihm vorbei und gestikulierte wild in

Richtung des 50-Jährigen. Dieser konnte sich das Verhalten des Zweiradfahrers

wiederum nicht weiter erklären. Nach dem Kreisverkehr überholte der 50-Jährige

schließlich den Radfahrer. Da er ihn auf sein vorheriges Verhalten ansprechen

wollte, entschloss sich der 50-Jährige zum Anhalten. Hierzu fuhr er vor den

Fahrradfahrer, stellte sein Fahrzeug auf dem Radweg ab und stieg aus seinem VW.

Daraufhin entwickelte sich zwischen beiden Verkehrsteilnehmern eine lautstarke

Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Fahrradfahrer den 50-Jährigen

körperlich anging. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad in

Richtung Hockenheim. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Polizeiposten Neulußheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche

Angaben zu dem Vorfall sowie zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 33129 zu melden.

Beschreibung des Radfahrers:

männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß und weiße/kurze Haare. Auffällig sei

ein medizinischer Verband am Kopf des Mannes gewesen sowie sein blauer

Trainingsanzug. Zu dem Fahrrad ist lediglich bekannt, dass es sich offenbar um

ein älteres Modell gehandelt haben dürfte.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrollen zusammen mit der Ermittlungsgruppe Poser

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Weinheim führte am

Donnerstag, den 02.09.2021 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr im

Stadtgebiet Weinheim, mit Unterstützung der Ermittlungsgruppe Poser, mobile

Schwerpunktkontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch.

Damit reagierte das Polizeirevier Weinheim, unter anderem, auf Meldungen aus der

Weinheimer Bevölkerung, wonach es vor allem in den Abendstunden immer wieder zu

Ruhestörungen, ausgehend von hochmotorisierten Fahrzeugen im Stadtgebiet, kommen

soll.

Bei sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis bereits erloschen. Eines der

Fahrzeuge wurde in der Folge sichergestellt und wird nun technisch untersucht.

Neben den genannten Fällen wurden auch ein Rotlichtverstoß sowie ein Verstoß

gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

Einer weiteren Autofahrerin wurde die Weiterfahrt am Ende wegen mehreren am

Fahrzeug festgestellten Mängeln ganz untersagt. In zehn weiteren Fällen stellten

die Beamten Mängelberichte aus. Die Fahrzeugführer haben nun Zeit, innerhalb der

vorgegeben Fristen, die beanstandeten Mängel beheben zu lassen und den Nachweis

darüber zu erbringen. Andernfalls drohen weitere Sanktionen. Die beanstandeten

Autofahrer müssen nun allesamt mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Auch in den kommenden Wochen wird die Erhöhung der Verkehrssicherheit in

Weinheim verstärkt im Fokus der Polizei stehen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum

ist ein wichtiger und essentieller Bestandteil der Konzeption „Sicher in

Sinsheim“.

Nach den Verkehrskontrollen Ende Juli führte das Polizeirevier Sinsheim am

Donnerstag, den 02.09.2021, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:40 Uhr, erneut

Straßenverkehrskontrollen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten durch.

Auch dieses Mal kontrollierten die rund 25 eingesetzten Beamten des

Polizeireviers Sinsheim und des Polizeipräsidiums Einsatz an zwei Örtlichkeiten,

unter anderem in der Neulandstraße/Höhe Firma Gebhardt und auf der

L550/Wilhelmstraße, Höhe KBV Berufsschulzentrum. Die Kräfte überprüften rund 108

Verkehrsteilnehmer und 80 Fahrzeuge, darunter auch acht Krafträder.

Die Einhaltung der Verkehrsvorschriften stand ebenso im Fokus wie das Thema

Kindersicherung und Gurt-sowie Handyverstöße. Auch der Zustand der Fahrzeuge

allgemein sowie die Überprüfung der Fahrzeugpapiere wurden bei den Kontrollen

miteinbezogen.

So wurde beispielsweise der Führerschein eines 34-jährigen Opel-Fahrers

sichergestellt, nachdem der Verdacht bestand, dass es sich bei dem vorgezeigten

Dokument um eine Fälschung handelte. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt

untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 34-Jährige musste die

Beamten schließlich mit auf das Polizeirevier begleiten. Gegen ihn wird nun

wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Besonders auffällig waren auch die rund 11 Gurtverstöße sowie der Umstand, dass

neun Fahrzeugführer ihren Führerschein erst gar nicht mitführten. In einem der

neun Fälle bestätigte sich zudem der Verdacht, dass der Autofahrer aufgrund

eines bestehenden Fahrverbots gar kein Fahrzeug führen darf. Ihn erwartet nun

ebenfalls eine Strafanzeige.

Im Rahmen der Überprüfung einer weiteren Person wurde festgestellt, dass diese

polizeilich gesucht wird. In einem weiteren Fall wurde eine Sicherheitsleistung

in Höhe von 100 Euro erhoben, nachdem ein Autofahrer während der Fahrt ein

Mobiltelefon benutzte.

In vier Fällen beanstandeten die Beamten eine mangelhafte Kindersicherung,

woraufhin mit den Eltern ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt wurde. Auch

sie müssen mit einer Anzeige rechnen.

Ein Mängelbericht wurde in insgesamt fünf Fällen ausgestellt. Die Autofahrer

haben nun Zeit, innerhalb der vorgegebenen Fristen, die beanstandeten Mängel

beheben zu lassen und den Nachweis darüber zu erbringen.

Neben den oben genannten Fällen konnten auch folgende weitere Verstöße

festgestellt werden:

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer mit rund 2,5 Promille unterwegs – Polizei ermittelt

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen

stellten am Donnerstag gegen 16:20 Uhr einen Pedelec-Fahrer fest, der die

Karlsruher Straße stadteinwärts befuhr und den Polizisten durch seine unsichere

Fahrweise auffiel. Daraufhin wurde der Mann kontrolliert. Bereits zu Beginn der

Maßnahmen schlug den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Eine

anschließend durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem 50-Jährigen ergab

schließlich rund 2,5 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer mit auf das

Polizeirevier genommen, wo ihm eine Blutprobe genommen wurde. Gegen ihn wird nun

wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Des Weiteren werden mögliche

führerscheinrechtliche Konsequenzen geprüft.