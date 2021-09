Bruchsal – Verpuffung in einer Werkstatt

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 16:15 Uhr kam es in einer Werkstatt im

Dieselweg in Bruchsal zu einer Verpuffung. Der daraus resultierende Brand konnte

seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Nach aktuellem Sachstand wurden zwei

Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber

wurden alarmiert. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Die genaue Ursache für die

Verpuffung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Eggenstein-Leopoldshafen/Linkenheim-Hochstetten – Polizeiposten Hardt bis mindestens 8. September telefonisch nicht erreichbar

Eggenstein-Leopoldshafen/Linkenheim-Hochstetten (ots) – Der Polizeiposten Hardt,

zuständig für die Ortschaften Eggenstein-Leopoldshafen und

Linkenheim-Hochstetten, ist aufgrund einer technischen Störung noch bis

mindestens 8. September telefonisch nicht direkt erreichbar. Dorthin gerichtete

Anrufe werden zum übergeordneten Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

weitergeleitet.

In dringenden Fällen wird ungeachtet dessen empfohlen, die Polizei-Notrufnummer

110 zu wählen.

Weingarten – Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt

Weingarten (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 37-jähriger Mann wurde am späten Donnerstagabend, nachdem er am Bahnhof in

Weingarten ein Fahrrad auf die Gleise geworfen hatte, von Polizeibeamten

kontrolliert. Hierbei leistete er heftigen Widerstand. Eine Polizistin wurde

verletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 23.30 Uhr einen Mann, wie dieser

offenbar ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad nahm und auf die Gleise warf. Er

verständigte daraufhin die Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Beamtinnen trafen den 37-Jährigen auf einer Bank

schlafend an und wollten ihn kontrollieren. Er war äußerst aggressiv und

beleidigte die Polizistinnen sofort. Diese konnten ihn, nachdem sie offenbar

noch von ihm bedroht worden waren, auf der Parkbank fixieren. Er wehrte sich

aber massiv. Schließlich gelang es, den Mann zu fesseln und festzunehmen.

Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde eine Beamtin verletzt. Sie konnte ihren

Dienst nicht fortsetzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der 37-Jährige war wohl stark alkoholisiert.

Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt, ein Passant hatte das Fahrrad wieder

von den Gleisen entfernt.

Karlsruhe – Fahrradfahrer berühren sich – 24-jähriger verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Fahrradfahrer fuhren am Donnerstag gegen 21.00 Uhr auf

der Engesserstraße in Richtung Adenauerring nebeneinander und berührten sich

offenbar mit ihren Lenkern an der Einmündung des Fritz-Haber-Weges. Dabei

stürzte ein 24 Jahre alter Beteiligter und erlitt so schwere Verletzungen, dass

er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein

25-jähriger Nebenmann konnte sich gerade noch abfangen und damit einen Sturz

vermeiden. Er blieb unverletzt.

Am Herrenrad des 24-Jährigen entstand ein Schaden von 150 Euro.

Landshausen – Leichtkraftradfahrer geblendet und Unfall verursacht – Polizei sucht Pkw-Fahrer

Landshausen (ots) – Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Donnerstagabend

gegen 22.05 Uhr auf seinem Weg von Landshausen in Richtung Rohrbach auf der

Landesstraße 553 offenbar von einem Pkw geblendet worden. In der Folge kam der

junge Zweiradfahrer von der Fahrbahn ab, stürzte an einer Böschung und verletzte

sich glücklicherweise nur leicht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von

geschätzten 1.000 Euro. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort und war bislang

nicht zu ermitteln.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet hierzu um Zeugenmeldungen, die unter

07253 80260 entgegengenommen werden.