Wohnungsbrand im Hochhauses

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen. In einem Appartementhaus mit 17 Stockwerken in der Hechtsheimer Straße brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus, zu dem die Feuerwehr gegen 1.40 Uhr alarmiert wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits im Vollbrand und der Flur im 2.OG des betroffenen Gebäudeteils war bereits dicht verraucht. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte zerbrach die Fensterscheibe des betroffenen Appartements und Flammen schlugen aus dem Fenster und bedrohten die über der Brandwohnung befindlichen Wohnungen. Ebenso kam es zu einer Ausbreitung des Brandrauches in darüber liegende Stockwerke.

Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden in umfangreichen Maß weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes nachgefordert.

Es wurde umgehend die Menschenrettung eingeleitet, um Personen in Sicherheit zu bringen. Zum Teil mussten vom Brandrauch eingeschlossene Personen mit Hilfe eines Drehleiterfahrzeuges von Ihren Balkonen gerettet werden. Die meisten Bewohner:innen konnten sich jedoch selbst über die Treppenräume in Sicherheit bringen. Aus der Brandwohnung selbst musste niemand gerettet werden.

9 Personen wurden bei dem Brand leicht bis mittelschwer verletzt; 7 davon wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Weitere rund ca. 70 Bewohner:innen, welche teilwiese aus dem Schlaf gerissen wurden, wurden für die Einsatzdauer durch die Kräfte des Sanitäts- und Betreuungsdienstes betreut und versorgt, wobei jedoch nicht alle betroffenen Personen davon Gebrauch machten.

Das Appartement, in dem der Brand ausgebrochen war, brannte vollständig aus. Durch die unmittelbar eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die sowohl im Innenangriff unter Atemschutz als auch von außen über die Drehleiter erfolgte, konnte der Brand jedoch erfolgreich auf dieses eine Appartement begrenz werden und eine Brandausbreitung auf andere Wohnungen oder Geschosse konnte erfolgreich verhindert werden.

Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr bestanden aus der Kontrolle der darüber liegenden Geschosse und der Suche nach eventuell vom Rauch eingeschlossene Personen. Wegen der Verrauchung wurden hierzu mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten eingesetzt. Auf Grund des Personalbedarfs wurden hierzu weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Nachdem sichergestellt war, dass keine Personen mehr gefährdet sind, erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Belüftungsgeräten um den eingedrungenen Brandrauch wieder aus dem Gebäude zu bekommen.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteren nicht mehr bewohnbar. Der betroffene Flur im betroffenen Gebäudeteil wurde durch Brandrauch dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass die angeschlossenen Wohnungen in der Nacht nicht mehr bewohnbar waren. Durch die Löschmaßnahmen kam es zu einem Wasserschaden im darunterliegenden Stockwerk, das aber dennoch nutzbar blieb.

Gegen 5:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und mit Ausnahme der Bewohner:innen des Brandgeschosses konnten alle anderen Personen konnten wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Insgesamt waren rund 65 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus mehreren Stadtteilen (u.a. Bretzenheim, Weisenau, Gonsenheim, Bretzenheim, Finthen) sowie rund 40 Kräfte des Sanitäts-und Betreuungsdienstes vor Ort. Weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzten für die Einsatzdauer die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr und leisteten logistische Unterstützung, so dass insgesamt rund 100 Feuerwehrkräfte eingebunden waren. Ebenso war der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Eine lange Ruhepause war der Feuerwehr in dieser Nacht dann nicht mehr gegönnt: Unmittelbar nach Ende des Einsatzes in der Hechtsheimer Straße wurde die Feuerwehr um kurz nach 5 Uhr zu einem Kellerbrand nach Weisenau gerufen. Das Feuer konnte dort zwar schnell gelöscht werden, jedoch erwies sich die Entrauchung als schwierig, so dass sich die Maßnahmen zur Entrauchung an dieser Einsatzstelle bis 7:30 Uhr hinzogen.

Kleintransporter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Erbes-Büdesheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Fahrers eines

Kleintransporters am 2.9.2021 gegen 09:50 Uhr stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand an

der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim an der A 63 statt. Der 26-Jährige zeigte bei

der Überprüfung Anzeichen auf Drogeneinfluss, die durch einen Test bestätigt

wurden. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot rechnen,

sowie mit einer Strafanzeige.

Mainz-Oberstadt – Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Oberstadt (ots) – In einer nur halbstündigen Abwesenheit der Hausbewohner

brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Weichselstraße in Mainz

ein.

Am Mittwochvormittag, zwischen 10:45 Uhr – 11:45 Uhr hebeln die bislang

unbekannten Täter die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und dringen so in

das Wohnhaus ein. Im Anschluss durchwühlen sie sämtliche Räume. Da keine

Wertgegenstände im Haus gelagert wurden, entwenden die Täter nichts und flüchten

im Anschluss unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Mombach, Verletzte bei Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen

Mainz-Mombach (ots) – Am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr wird der Mainzer Polizei

via Notruf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gemeldet. Die

Fahrer, ein 19-Jähriger aus Wiesbaden und ein 18-Jähriger aus Mainz wurden

schwer verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhren eine Mercedes-Benz

C-Klasse und ein Opel Corsa, jeweils besetzt mit zwei Personen, hintereinander

die Rheinallee in Richtung des Mombacher Kreisels. Als die Ampel auf Rot

umschaltet, bremst der 18-jährige Fahrer der Mercedes C-Klasse bis zum

Stillstand ab. Der 19-jährige Fahrer des Opel Corsa kann vermutlich aufgrund von

überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fährt auf das

vordere Fahrzeug auf. Die Mercedes C-Klasse wird bis in den Kreuzungsbereich

geschleudert. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge mussten stationär in umliegenden

Krankenhäusern aufgenommen werden, während die 19 – und 25-jährigen Beifahrer

glücklicherweise unverletzt entlassen wurden. Am auffahrenden Fahrzeug entstand

wirtschaftlicher Totalschaden, das Heck des zweiten Fahrzeuges wurde durch den

Aufprall deformiert. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der

Rheinallee kurzfristig umgeleitet werden. In Zusammenarbeit mit einem Mainzer

Abschleppunternehmen beseitigte die Berufsfeuerwehr die auslaufenden

Betriebsstoffe bis ca. 00:30 Uhr und leuchtete die Unfallörtlichkeit aus.

Mainz-Weisenau, bei Trickdiebstahl Master-Card entwendet

Mainz-Weisenau (ots) – Am Mittwochmittag wurde eine 64-jährige Mainzerin Opfer

eines Trickdiebstahles. Die Frau befand sich gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz

eines Supermarktes, stieg in ihr Auto ein und wollte gerade losfahren, als sie

von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt

wurde. Kurz darauf bemerkt die 64-Jährige, dass durch eine weitere Person die

Beifahrertür geöffnet und nach ihrer Handtasche gegriffen wurde, die sich zu

diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand. Da die Mainzerin den Täter

beherzt anspricht, ergreifen beide Männer umgehend die Flucht. Der kurze Moment

reichte dennoch aus, um die Master Card der 64-jährigen Mainzerin zu entwenden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 01.09., Mainzer Straße, 15:25 Uhr. Im Rahmen einer Sachbeschädigung am Bahnhof in Gaulsheim (Beschädigung eines Fahrkartenschalters und dessen Unterstand) trafen die Beamten am Binger Bahnhof auf einen 19-Jährigen, auf den eine Zeugenbeschreibung zutraf. Bei der Personenkontrolle fand sich ein halber Joint. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Drogenfahrt

Bingen (ots)

Oberdiebach, 02.09., Mainzer Straße, 00:43 Uhr. Ein 25-jähriger Amtsbekannter kam den Beamten in seinem Fahrzeug entgegen. Nach kurzer Nachfahrt unterzogen sie diesen einer Kontrolle. Hier wies er deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Ein Test bestätigte dies. Schließlich händigte er den Polizisten seine Drogen aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshöhe, K44 (ots)

Ein 50-jähriger Mann befährt am Mittwoch, 01.09.21 gegen 16:15 Uhr mit seinem Rennrad die K 44 von Ludwigshöhe in Richtung Guntersblum. Kurz hinter dem Ortsausgang wechselt er von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen und übersieht dort, vermutlich infolge Unachtsamkeit, einen abgestellten Lkw und fährt auf diesen auf. Durch den Aufprall kommt es zum Sturz und der Radfahrer zieht sich Verletzungen im Brustbereich zu. Durch den Rettungshubschrauber wird er in eine Ludwigshafener Klink verbracht. Der Radfahrer trug einen Helm, der durch den Sturz stark beschädigt wurde. Auch der Schaden am Rennrad wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Am LKW entstand kein Schaden.