Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach: Unfall – Haarige Verursacherin geflüchtet

(ots) – Nachdem ihm eine Katze geradewegs in seinen Motorroller gelaufen war, stürzte am Mittwochabend 01.09.2021 gegen 21.30 Uhr im Rodheimer Wirrweg ein 21-jähriger Mann und verletzte sich dabei nicht unerheblich. Die haarige Unfallverursacherin flüchtete erschrocken.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Niddatal: Eine Leichtverletzte nach Wohnhausbrand

In Assenheim brannte es am Mittwochabend (01.09.2021) im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Neben Feuerwehr und Rettungsdient befand sich auch die Polizei im Einsatz.

Brandbekämpfer hatten die alleinige Bewohnerin aus den verrauchten Räumen gerettet und die Flammen gelöscht. Sanitäter brachten die 52-Jährige aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung anschließend in ein Krankenhaus.

Der Frage, warum es gegen 18.30 Uhr zu dem Brand gekommen war, gehen nun Brandursachenermittler der Wetterauer Kripo nach. Vor Ort hatten sich am Mittwochabend keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Der Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im oberen, fünfstelligen Eurobereich. Das Gebäude ist nach wie vor weitestgehend bewohnbar.

Ranstadt: Unfallflucht in Dauernheim

Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr kam es am Mittwoch (01.09.2021) in der Niddaer Landstraße in Dauernheim zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein am Fahrbahnrand abgestellter, weißer Mercedes an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der bisher unbekannte Verursache anschließend davon.

Die Polizei in Büdingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

