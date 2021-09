Verkehrskontrollen auf der Autobahn (siehe Foto)

Gießen (ots) – Unter Federführung der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste erfolgten am Dienstag 31.08.2021 eine Vielzahl Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Dabei galt ein besonderes Augenmerk der eingesetzten Schutzleute, die auf tatkräftige Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der hessischen Bereitschaftspolizei zählen konnten, der Geschwindigkeitsüberwachung.

An den beiden durch die mittelhessische Autobahnpolizei eingerichteten Kontrollstellen an der A45 in Fahrtrichtung Hanau, Höhe Rastplatz Schlierberg (Lahn-Dill-Kreis) sowie auf der A485 Richtung Butzbach, Höhe Anschlussstelle Langgöns (Kreis Gießen), ahndeten die Polizeibeamten zwischen 8 und 16 Uhr insgesamt 222 Ordnungswidrigkeiten, wobei es sich überwiegend um Geschwindigkeitsüberschreitungen handelte.

Einem in Höhe Langgöns gestoppten Autofahrer war bereits im Jahr 2017 die Fahrerlaubnis entzogen worden, was ihn offenbar jedoch nicht davon abgehalten hatte, sich hinters Steuer zu setzen. Hier untersagten die Schutzleute die Weiterfahrt, eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgte.

Wetterauer Verkehrsdienst kontrolliert in Nidda und Gambach

Der regionale Verkehrsdienst des Wetteraukreises führte zwischen 08.45 und 12.15 Uhr an der Kontrollstelle nahe der beiden in der Krötenburgstraße gelegenen Schulen vergleichbare Maßnahmen durch. Insgesamt stellte man lediglich fünf geringfügige Geschwindigkeitsübertretungen fest. Mehrere Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt. Von 13.30 bis 15.30 Uhr verlegten die Polizeibeamten dann in die Butzbacher Straße nach Gambach. Hier erwischte man drei Autofahrer, die verbotenerweise ihre Mobiltelefone benutzten. Insgesamt hatten 13 Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. An drei Fahrzeugen stellte man Mängel fest, deren Beseitigung und erneute Vorführung des Fahrzeuges man den Verantwortlichen auferlegte.

Im gleichen Zeitraum fanden abseits der Autobahnen ähnliche polizeiliche Maßnahmen auch in den Kreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, der Wetterau sowie dem Lahn-Dill-Kreis statt.

Gießen: Bei Fahrradkontrollen gestohlenes Bike sichergestellt

Die Arbeitsgruppe “Fahrraddiebstahl”, die Teil des Konzeptes Sicheres Gießen ist, führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich am Mittwoch Fahrradkontrollen in der Gießener Innenstadt, am Lahnufer, am Bahnhof und durch. Neben der Kontrolle gaben die Beamte auch Sicherheitstipps. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr kontrollierten sie 18 Fahrräder und überprüften 12 Personen.

In der Rooseveltstraße stoppten sie gegen 15.20 Uhr einen 22-jährigen Radfahrer. Bei der Überführung der Rahmennummer stellte sich heraus, dass das Bike im Mai 2021 in Frankfurt gestohlen worden ist. Auf die Frage zur Herkunft des Rades, gab der Mann an, es in Frankfurt gekauft zu haben und einen Kaufvertrag vorweisen können. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Beamten stellten das Rad sicher und entließen den 22-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: In Kaufhaus Sicherungsetiketten entfernt

Ohne Sicherungsetiketten versuchte am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ein 37-Jähriger Mann mit Parfum im Wert von über 270 Euro ein Kaufhaus im Seltersweg zu verlassen. Ein Ladendetektiv hatte den Ladendieb schon bei seinem Beutezug im Visier und sprach ihn an dann an. Der Dieb muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten.

Gießen: Zwei Mal getestet – Zwei Mal positiv – Bei Drogentest gemogelt

Am Mittwochmorgen und am Mittwochnachmittag führten Kontrollen in der Sudetenlandstraße und in der Straße Am alten Gaswerk zu positiven Drogen-Tests. Eine 25-Jährige wurde zuerst durch eine Streife angehalten und überprüft. Dabei ergab sich der Verdacht, dass die Autofahrerin vor der Fahrt offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, so dass sie mit zur Blutentnahme musste.

Ähnlich lief die Kontrolle bei einem 20-Jährigen wenige Stunden später ab. Beim Urintest wollte der Autofahrer offenbar ein wenig mogeln und gab Leitungswasser ab. Die Blutentnahme war dann die Folge. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Parkplatzrempler in der Gottlieb-Daimler-Straße

In der Gottlieb-Daimler-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi. Der weiße SUV stand dort am Montag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Großmarktes. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Weißer Audi nach Unfallflucht gesucht

500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einer Unfallflucht auf einem Hinterhof in der Frankfurter Straße in Kleinlinden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Rangieren den schwarzen Kleinwagen und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 08.50 Uhr. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines weißen BMW, der ebenfalls dort geparkt hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Nach Zusammenstoß mit Wild leichtverletzt

Eine 38-jährige Kradfahrerin hat sich am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Reh auf der alten B3 in Lollar in der Nähe eines Pendlerparklatzes leichtverletzt. Die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Frau war gegen 06.45 Uhr von Marburg in Richtung Staufenberg unterwegs, als plötzlich das Reh auf die Fahrbahn lief. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen kam sie in eine Klinik. Aufgrund der Schäden in Höhe von etwa 1.900 Euro musste ihr Fahrzeug abgeschleppt werden.

Gießen: Silberfarbener PKW nach Unfall gesucht

In der Ludwig-Richter-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend offenbar beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel einen 9-jährigen Jungen. Das Kind war dort gegen 11.35 Uhr von der Marburger Straße kommend in Richtung Wiesecker Weg unterwegs. Der Unbekannte blieb offenbar kurz stehen, fuhr anschließend einfach weiter. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach einem silberfarbenen PKW, der am Dienstagvormittag auf der Ludwig-Richter-Straße unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Unbekannter touchiert Leitplanke und Warnbake

Auf der Autobahn 45 zwischen dem Autobahnkreuzen Gießen-Süd und Gambach touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Baustellenbereich eine Leitplanke und eine Warnbake. Der Schaden in Höhe von 500 Euro wurde am Mittwoch gegen 23.30 Uhr festgestellt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen