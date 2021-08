Rettungskette perfekt – Erfolgreiche Reanimation in Doppeldecker-Reisebus (siehe Foto)

Wiesbaden (jh) – Am Freitagvormittag 13.08.2021 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden über Notruf 112 ein Anruf aus dem Kaiser-Friedrich-Ring. Ein Insasse eines Doppeldecker-Reisebusses hatte während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten und benötigte dringend medizinische Hilfe. Die Leitstelle entsendete daraufhin sofort einen Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle.

Aufgrund der exponierten Lage des Patienten im Bus wurde auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache 1 alarmiert. Anschließend leiteten die Einsatzbearbeiter die Mitreisenden im Mittelgang des Oberdecks telefonisch zu Reanimationsmaßnahmen an.

Die Mitreisenden führten die Reanimationsmaßnahmen unter den beengten Platzverhältnissen vorbildlich bis zum Eintreffen des ersten Rettungswagens durch, welcher bereits nach wenigen Minuten vor Ort war. Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen die Reanimation des Patienten und betreuten auch die sichtlich betroffenen Mitfahrer. Außerdem wurde die Rettung des Patienten durch die Heckscheibe des Busses vorbereitet, die hierfür zerstört werden musste. Mit Hilfe einer nachalarmierten Drehleiter sollte der Patient auf Straßenniveau gebracht werden.

Die Reanimationsmaßnahmen waren noch im Bus erfolgreich, so dass der Patient mit eigener Kreislauftätigkeit weiterversorgt werden konnte. Anschließend wurde er mit Hilfe der Drehleiter aus dem Bus gehoben und mit dem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik transportiert. Nach Aussage des Notarztes hat der Patient eine gute Prognose, da die gesamte Rettungskette, insbesondere auch die Reanimation durch Laienhelfer, sehr gut funktionierten.

Von Seiten des Rettungsdienstes waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie die Einsatzleitung Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einer Drehleiter und dem Einsatzleitdienst der Feuerwache 1. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem Kaiser-Friedrich-Ring und der Schiersteiner Straße.

Straßenraub – 22-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(pl) – Am Donnerstagabend 12.08.2021 wurde bei der Wiesbadener Polizei ein Straßenraub zur Anzeige gebracht, welcher sich etwa 1 Stunde zuvor im Bereich der Rheingaustraße in ereignet haben soll. Nach Angaben des 25-jährigen Anzeigeerstatters seien er und sein 22-jähriger Bruder gegen 22.45 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Rheingaustraße und dem Rhein in Höhe des Industrieparks von 4 unbekannten Personen mittels Schlägen sowie Tritten attackiert und im Anschluss beraubt worden.

Beim Verständigen der Polizei befanden sich die beiden Brüder bereits im Krankenhaus, wo der 22-Jährige stationär aufgenommen wurde.

Täterbeschreibung:

Das Quartett soll zwischen 20-25 Jahre alt, dünn sowie hellhäutig gewesen sein und weiße FFP2 Masken getragen haben.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kripo unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mit mutmaßlich gestohlenem Pick-up vor der Polizei geflüchtet,

Wiesbaden (ots)-(pl) – In der Nacht zum Freitag 13.08.2021 ist die Fahrerin oder aber der Fahrer eines mutmaßlich zuvor in Frauenstein gestohlenen Pick-up vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte den schwarzen Wagen gegen 03.40 Uhr nach einem Verkehrsverstoß im Bereich der Stettiner Straße einer Kontrolle unterziehen. Die am Steuer sitzende Person ignorierte jedoch die Anhaltesignale, gab Gas und fuhr weiter in die Breslauer Straße.

Die Polizei nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf, dessen Fahrerin oder Fahrer im weiteren Verlauf an der Kreuzung Mainzer Straße/Kasteler Straße eine rote Ampel ignorierte und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Äppelallee flüchtete. Aufgrund der rasanten und gefährlichen Fahrweise des flüchtigen Pick-up, mit teilweise deutlich über 100 km/h durch das Stadtgebiet, wurde die Verfolgung schließlich aufgrund der hieraus resultierenden Gefahren abgebrochen.

Die weitere Flucht des Fahrzeugs führte wahrscheinlich über die A 643 in Richtung Mainz. Als dann wenige Stunden später gegen 06.00 Uhr morgens, der Diebstahl zweier Feuerzeuge bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, sollte sich der mögliche Grund für die Flucht herausstellen.

Im Leierweg in Frauenstein wurden nämlich im Verlauf der Nacht ein roter Mazda MX 5 (Kennzeichen: WI-OV 306) sowie ein schwarzer Ford Ranger Pick-up (Kennzeichen: WI-LS 477) gestohlen, welcher starke Ähnlichkeiten mit dem flüchtigen Fahrzeug aufweist.

Die Wiesbadener kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie mögliche Geschädigte der rasanten und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Autoaufbrecher in Dotzheim zugange

Wiesbaden-Dotzheim, Zugspitzstraße, 11.08.2021 bis 12.08.2021,

(pl)Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden in Dotzheim mindestens drei geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich in allen Fällen auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem Bargeld, eine Geldbörse, eine Taschenlampe sowie mehrere Mundnasenbedeckungen mitgehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Zugspitzstraße sowie Panoramastraße abgestellt.

Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Vorsicht beim Geldwechseln

Wiesbaden, Emser Straße, 11.08.2021, 10.00 Uhr (ots)(-pl) – Ein über 90-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag im Vorraum einer Bankfiliale in der Emser Straße Opfer eines Trickdiebes geworden. Beim sogenannten Trick mit der Wechselfalle täuschen die Täter vor, Geld wechseln zu wollen. Dabei wandern flinke Finger in die Geldbörsen der Opfer und anschließend sind die Geldscheine verschwunden.

So war es auch am Mittwoch gegen 10.00 Uhr, als dem Geschädigten im Automatenraum der Bankfiliale beim Geldwechseln eine größere Summe Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet wurde. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten.

Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Geparkte Autos zerkratzt

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 05.08.2021 bis 12.08.2021 (ots)-(pl) – In den vergangenen Tagen waren in der Erich-Ollenhauer-Straße in Biebrich Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens sechs dort geparkte Fahrzeuge.

Der durch die Randalierer entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Schockanruf dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters gescheitert

Mainz-Kastel (ots)-(pl) – Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Donnerstagnachmittag 12.08.2021 eine 81-jährige Wiesbadenerin vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt. Die Seniorin wurde gegen 16.30 Uhr zu Hause von zwei Frauen angerufen, die sich zum einen als Tochter der Geschädigten und zum anderen als Anwältin ausgaben.

In dem Telefonat schilderten die Anruferinnen auf dramatische Art und Weise, dass die Tochter der 81-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe und eine Haft nur durch eine Zahlung von mehreren Tausend Euro verhindert werden könne.

Die geschockte Seniorin begab sich daraufhin zu ihrer Bankfiliale in Mainz-Kastel, um dort das geforderte Bargeld abzuheben. Glücklicherweise wurde der Bankmitarbeiter misstrauisch. Er setzte dem Betrugsversuch ein Ende, indem er die Auszahlung des Geldes verhinderte und stattdessen die Polizei verständigte, welche dann Kontakt mit der tatsächlichen Tochter der Geschädigten aufnahm, so dass diese ihre Mutter beruhigen konnte.

Um nicht Opfer des Enkeltricks zu werden, gilt es sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe hoher Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein.

Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es schwer, sich diesem wieder zu entziehen.

Aber auch jüngere Menschen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder auch Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren Sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, umso weniger Opfer gehen den Tätern auf den Leim.

Rheingau-Taunus

In zwei Transporter eingebrochen

Walluf, Hauptstraße, Montag, 09.08.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen Unbekannte in der Hauptstraße in Nieder-Walluf in zwei Transporter ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die beiden Transporter der Marken Mercedes und Peugeot parkten im Tatzeitraum in einer Parkbucht, in unmittelbarer Nähe zueinander und wurden jeweils gewaltsam aufgebrochen und geöffnet. Aus dem Peugeot stahlen die Täter Werkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro. Allem Anschein nach wurden keine Gegenstände aus dem Mercedes entwendet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden der auf etwa 2.500 Euro beziffert wird.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Fahrzeuge geöffnet und Bargeld gestohlen

Georgenborn, Krauskopfallee, Mittwoch, 11.08.2021, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag gelang es unbekannten Tätern in der Krauskopfallee in Georgenborn Bargeld aus zwei geparkte Fahrzeugen zu entwenden. Hierbei öffneten die Unbekannten auf bislang ungeklärte Art und Weise einen VW sowie einen Mercedes und stahlen 200 Euro Bargeld und die Fahrzeugpapiere. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Betrunkener Unfallverursacher flieht und kann gestellt werden

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Freitag, 13.08.2021, 04:00 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen gelang es der Polizei in Eltville-Hattenheim einen flüchtigen Unfallverursacher festzunehmen, der im Verdacht steht den Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht zu haben. Gegen 04:00 Uhr teilte ein Anwohner der Waldbachstraße der Polizei einen Unfall mit, bei dem ein Peugeot gegen einen geparkten BMW gefahren sei. Der Fahrer des Peugeot würde sich nicht mehr an der Unfallstelle aufhalten.

Die herbeigeeilte Streife der Polizeistation Eltville konnte daraufhin den besagten Unfall samt fehlendem Verursacher feststellen. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr der Peugeot die Waldbachstraße in Richtung Hauptstraße und kollidierte dabei mit dem geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug war augenscheinlich nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Halter des Fahrzeugs in der Nähe der Unfallstelle angetroffen und kontrolliert werden. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 34-Jährige ist dringend verdächtigt, den Unfall verursacht zu haben. Er wurde zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation Eltville gebracht. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren.

Fahrerin kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab

Rüdesheim-Aulhausen, Landesstraße 3454, Donnerstag, 12.08.2021, 23:00 Uhr

(fh) – Eine junge Fahrzeugführerin aus Mainz steht im Verdacht am späten Donnerstagabend auf der L 3454 bei Rüdesheim unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht zu haben. Gegen 23:00 Uhr befuhr die 24-Jährige die Landesstraße aus Richtung Presberg in Richtung Aulhausen, verlor ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über ihren BMW und stieß gegen eine Schutzplanke. Die 24-Jährige blieb unverletzt.

An ihrem Pkw und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht, die Mainzerin könnte den Unfall aufgrund vorangegangenem Alkoholgenusses verursacht haben. Die junge Frau wurde auf die Polizeistation Rüdesheim gebracht und nach einer erfolgten Blutentnahme entlassen.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

