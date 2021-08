Kreis Bergstraße

Flucht über die Autobahn endet mit Widerstand, Festnahme und Strafanzeige

Lorsch (ots) – Zivilfahnder haben am Donnerstagabend 12.08.21 einen 57-Jährigen nach dessen Flucht über die Autobahn festgenommen. In den eingeleiteten Strafverfahren muss er sich jetzt wegen diversen Vorwürfen strafrechtlich verantworten.

Im Rahmen eines länderübergreifenden Einsatzes mit Kräften des Polizeipräsidiums Mainz, Koblenz und Südosthessen fiel einer Streife das Auto des Mannes aus dem Landkreis Esslingen gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 67 im Bereich des Darmstädter Kreuzes aus. Ein Abgleich des Kennzeichens mit dem polizeilichen Datenbestand ergab, dass dieses eigentlich aktuell nicht ausgegeben ist.

An der Tank- und Rastanlage bei Pfungstadt sollte das Fahrzeug deshalb einer Kontrolle unterzogen werden. Anstelle der Anhaltesignale der Zivilstreife zu folgen, beschleunigte er stark und versuchte mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn zu entkommen. Mit Unterstützung weiterer alarmierter Streifen konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Rastanlage bei Lorsch gestoppt und der 57 Jahre alte Fahrzeugführer festgenommen werden. Hierbei leistete erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die HU- sowie die Zulassungsplakette an dem angebrachten Kennzeichen gefälscht waren und das Auto nicht zugelassen ist. Einen gültigen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorzeigen. Das Auto und die Kennzeichen wurden sichergestellt und Strafanzeige erstattet. Einer der verletzten Polizisten des Polizeipräsidiums Koblenz musste seinen Dienst einstellen, zudem wurden zwei zivile Streifenwagen bei der Kontrolle zum Teil stark beschädigt.

Darmstadt

Blaue Vespa gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – In das Visier von Kriminellen rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (11.8.) und Donnerstagmittag (12.8.) ein Motorroller, der in der Neckarstraße abgestellt war. Die Besitzerin stellte ihre Vespa am Straßenrand auf Höhe der Elisabethenstraße ab und sicherte ihr Gefährt entsprechend.

Die bislang Unbekannten erbeuteten den Roller offenbar unter Einwirkung von Gewalt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an der Vespa das blaue Versicherungskennzeichen “872 AHT” angebracht. Insgesamt wird der Schaden auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der blauen Vespa geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Mit Wildschwein kollidiert – Motorradfahrer in Klinik verstorben

Weiterstadt (ots) – Am Dienstagabend (10.8.) kam es auf der Mainzer Straße zu einem Wildunfall, bei dem ein 48-jähriger Motorradfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Der 48-Jährige befuhr mit seinem grauen Motorrad die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Darmstadt, als gegen 21.50 Uhr in Höhe der Wiesenstraße mehrere Wildschweine die Straße überquerten.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und einem Wildschwein. Das Wildschwein verstarb an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro und musste abgeschleppt werden.

Der 48-jährige Fahrer aus Groß-Umstadt wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verstarb dort am Donnerstag (12.8.), aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Unbekannte bei kriminellem Vorhaben gestört – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Eine Sportstätte in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße rückte in der Nacht zum Freitag (13.8.) in das Visier Krimineller. Ein Spaziergänger alarmierte gegen 1 Uhr die Polizei und meldete zwei Männer, die sich im Vereinsheim aufhielten. Als sie den vermeintlichen Zeugen erblickten, suchten sie das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten offenbar versucht hatten, mehrere Fenster der Sportstätte einzuschlagen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die beiden Flüchtigen sollen circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen trug eine schwarze Jogginghose mit einem dunklen Oberteil. Der Zweite hatte eine graue Jogginghose und ein dunkles Oberteil an.

Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Mülltonnenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots) – Der Mülltonnenbrand bei einem Grundstück in der Straße “Hinter der Ziegelhütte” rief in der Nacht zum Freitag (13.8.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 3 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte, woraufhin sich diese umgehend zum Einsatzort begaben. Als die freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt eintraf, brannte neben einer Mülltonne und weiteren Müllsäcken auch eine Hecke.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Insgesamt wird der Schaden auf über 1.000 Euro geschätzt. Dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht auszuschließen.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Berauscht am Steuer – Polizei stoppt 37-jährige Fahrerin

Pfungstadt (ots) – Weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird sich eine 37-jährige Fahrerin in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Am Donnerstagabend (12.8.), gegen 21 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt in der Eberstädter Straße bei einem Supermarkt eine Wagenlenkerin.

Rasch stellten die Beamten fest, dass die 37 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test reagierte positiv auf Kokain. Die 37-jährige Pfungstädterin wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Dort erfolgten eine Blutentnahme und die Anzeigenerstattung. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Dienststelle verlassen. Der 37-Jährigen drohen nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Mittwoch, 11.08.2021, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Groß-Bieberau an der Einmündung Im Wesner / Justus-von-Liebig-Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Pkw, der die Justus-von-Liebig-Straße befuhr die Vorfahrt eines Radfahrers, der aus der Bahnhofstraße kam und die Straße Im Wesner befuhr. Der Pkw touchierte das Fahrrad im Bereich des Hinterrades, was zum Sturz des Radfahrers führte. Dieser wurde dadurch verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Verursacherfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Pkw, ähnlich eines VW Busses, handeln könnte.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Jugendliche kaufen mit fremder Kreditkarte ein

Raunheim/ Bischofsheim (ots) – Mit einer fremden Kreditkarte sind zwei Jugendliche am Donnerstag (12.08.) in Bischofsheim aufgefallen, als sie mit der Karte in einer Tankstelle Waren einkaufen wollten. Die verständigte Polizei konnten die zwei 16 und 17 Jahre alten jungen Männer gegen 10.45 Uhr vorläufig festnehmen. Ob das Duo die Kreditkarte gestohlen oder gefunden hat, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Der geschädigten Besitzerin ist am Donnerstagmorgen aufgefallen, dass mit ihrer Karte drei Zahlungen in Höhe von rund 245 Euro vorgenommen wurden. Die Karte, die sie am Vortag (11.08.) bei ihrem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in Raunheim noch im Geldbeutel hatte, war verschwunden. Die Jugendlichen müssen sich jetzt unter anderem wegen des Einkaufs mit der fremden Kreditkarte strafrechtlich verantworten. Entsprechende Anzeigen sind erstattet worden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 12.08.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße die B45 in Michelstadt in Fahrtrichtung Erbach. Im Bereich der Kreuzung Hammerweg wartet die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt an der dortigen Lichtzeichenanlage. Bevor die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug in Bewegung setzte, fuhr ein dunkler PKW von hinten auf, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der mutmaßliche Verursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug, setzte aber so wie die 28-Jährige Mitteilerin seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Zivilkontrollen rund um den Krähberg – Manipulationen bei 2 Motorrädern festgestellt

Oberzent (ots) – Zivilkräfte haben am Mittwochnachmittag rund um Oberzent Motorradkontrollen durchgeführt. Bei zwei sichergestellten Bikes konnten Manipulationen an der Abgasanlage der Maschinen festgestellt werden. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr waren Beamte mit zivilen Video-Streifen-Kräder unter anderem am Krähberg unterwegs. Bei der Streifenfahrt kontrollierten sie insgesamt 19 Bikerinnen und Biker, ahndeten drei Verstöße gegen das dortige Überholverbot für Krafträder und untersagen einem Motorradfahrer die Weiterfahrt. Ein Reifen an seinem Kraftrad war abgefahren und verfügte nicht mehr über die notwendige Profiltiefe.

Bei drei Kontrollen hatten die Überprüfungen jedoch weitreichende Konsequenzen. Die Maschinen waren deutlich zu laut und unsere Kollegen stellten unter anderem Anzeichen fest, die auf eine Manipulation an den Abgasanlagen hindeuteten. Alle drei Kräder wurden sichergestellt, abgeschleppt und von einem Gutachter unter die Lupe genommen.

Ein Motorrad hatte anstelle des db-Killers einen unzulässigen Racing-Killer eingebaut, eine Messung ergab 102 dB statt 94 dB. Bei der zweiten Maschine fehlte der Vorschalldämpfer mit Katalysator, weswegen sie mit 103 dB statt 95 dB ebenfalls viel zu laut war.

Zudem war der CO-Gehalt deutlich über dem Grenzwert. Auf beide Fahrer kommt ein dickes Bußgeld sowie die Kosten für das Abschleppen & den Gutachter zu. Bei dem dritten Kraftrad ergab die Untersuchung, dass lediglich die Dämmwolle verschlissen war.

