Heidelberg: Stadtnotizen 13.08.2021

Abfallentsorgung: Bitte nur die Gelben Säcke der Stadt verwenden – Oder noch besser: eine Gelbe Tonne bestellen

Für die Entsorgung der Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien dürfen ausschließlich die Gelben Tonnen oder die von der Stadt Heidelberg ausgegebenen Gelben Säcke verwendet werden. Darauf weist die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung hin. Andere Kunststoffsäcke sind nicht erlaubt. Gelbe Säcke gibt es in den städtischen Bürgerämtern, wenn auf dem Grundstück keine Gelbe Tonne vorhanden ist.

Als Vertragspartnerin der „Dualen Systeme Deutschlands“ muss die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg sicherstellen, dass die Verkaufsverpackungen sortenrein und sauber gesammelt werden. Handelsübliche Kunststoffsäcke sind nicht erlaubt – unter anderem, weil das Material oft keine Sichtkontrolle zulässt.

Die Stadt bietet für die komfortable Entsorgung der Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffe eine kostenfreie Gelbe Tonne an. Mit einer Gelben Tonne können unnötige Mengen an Plastiktüten vermieden werden – denn mit jedem Gelben Sack entsteht zusätzlicher Plastikabfall. Die Bürgerinnen und Bürger sparen sich damit auch den Gang zum Bürgeramt zur Abholung der Gelben Säcke.

Die Gelbe Tonne können nur die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer bestellen. Unter www.heidelberg.de/GelbeTonne gibt es ein Onlineformular zur einfachen Bestellung. Die Stadt leert die „Gelben“ weiterhin kostenfrei. Ein Voll- oder Komfortservice ist auf Wunsch gegen einen Kostenbeitrag möglich. Informationen rund um das Thema gibt es unter www.heidelberg.de/GelbeTonne.

Abfallservice: nur auf Anmeldung zwei kostenlose Sperrmülltermine im Jahr

Alte Matratzen, Möbel, Sperriges: Die Stadt Heidelberg bietet jedem Haushalt zwei kostenlose Termine pro Jahr, an denen der Sperrmüll von der Abfallwirtschaft abgeholt wird. Aktuell registriert die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung vermehrt „wilde“ Sperrmüllablagerungen – also Sperrmüll, der unangemeldet auf die Straße gestellt wird.

Informationen zur Sperrmüllabholung:

Die Sperrmüllabfuhr kommt ein- bis zweimal im Monat in jeden Stadtteil und nimmt sperrige Gegenstände mit. Jeder Heidelberger Haushalt kann zwei Sperrmülltermine im Jahr kostenfrei in Anspruch nehmen. Eine Sperrmüllabfuhr muss jedoch im Vorfeld zu den vorgegebenen Terminen angemeldet werden.

Die Gegenstände dürfen nicht einfach außerhalb vereinbarter Abholtermine an den Fahrbahnrand gelegt werden. Das ist eine wilde Müllablagerung, die als Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Eine Anmeldung ist ganz einfach: Über das Online-Formular auf der Internetseite www.heidelberg.de/sperrmuell oder mit einer Anmeldekarte, die es in den Bürgerämtern gibt.

Großwohnanlagen erhalten über die Hausverwaltung separate Sperrmülltermine. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich dafür an ihre Hausverwaltung wenden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Großwohnanlagen entfallen damit die öffentlichen Termine für die Stadtteile.

Nur sperrige Gegenstände werden von der Sperrmüllabfuhr mitgenommen. Die Sperrmüllgegenstände müssen am Abfuhrtag bis 6 Uhr früh an einem gut zugänglichen Platz an der Grundstücksgrenze bereitgelegt werden. Der Sperrmüll ist getrennt nach Möbeln, Altmetall, Elektrogeräten und sonstigem Sperrmüll bereitzustellen.

Wenn es schnell gehen muss

Sperrmüll kann jederzeit kostenpflichtig an den Recyclinghöfen Kirchheim, Oftersheimer Weg, und Wieblingen, Mittelgewannweg 2a, abgegeben werden. Die Öffnungszeiten dort sind von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Zu schade für den Müll? Tausch- und Verschenkmarkt oder Möbelhalle

Nicht mehr benötigte oder unbenutzte Gegenstände, die zu schade für die Sperrmüllabfuhr sind, können über den Tausch- und Verschenkmarkt der Stadt Heidelberg unter www.verschenkmarkt-heidelberg.de getauscht oder verschenkt werden. Der kostenlose Online-Service wird viel genutzt. Das Onlineangebot der Stadt Heidelberg ist vernetzt mit den Tausch- und Verschenkmärkten der Städte Mannheim und Ludwigshafen, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis. Noch brauchbare Dinge können auch im Möbelhalle im Recyclinghof Kirchheim oder im Second hand-Kaufhaus „bric & brac“ der Ifa e.V. in der Fabrikstraße 28, 69126 Heidelberg-Rohrbach, abgegeben werden.

Cannes Lions International Festival of Creativity: Marco Ruckenbrod zeigt Gewinner-Filme – Präsentation im „Tink Tank“ Coworking Space am 1. September

Seit 1954 gilt das Cannes Lions International Festival of Creativity als die weltweit bekannteste Informations- und Netzwerkveranstaltung der Werbe- und Kommunikationsbranche, bei der aktuelle und künftige Trends der Branche präsentiert und die „Oscars der Werbewirtschaft“ verliehen werden. Marco Ruckenbrod, freier Marken- und Kommunikationsstratege aus Heidelberg, war in diesem Jahr als „BW Lion“, als einer von zehn Kreativen und Delegierten aus Baden-Württemberg, bei der diesjährigen, digitalen Veranstaltung dabei. In Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg wird der Heidelberger Markenprofi am Mittwoch, 1. September, ab 18 Uhr bei einem After Work Event im „Tink Tank“ Coworking Space, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg exklusive Einblicke in ausgewählte Gewinner-Cases 2021 geben. Alle Interessierten sind herzlich zum kostenfreien After Work Event eingeladen.

Die Teilnehmendenzahl ist limitiert auf 25 Plätze. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://tink-tank.de/de/community-events-de/.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test, Genesen- oder Impfnachweis. Es gilt im „Tink Tank“ Coworking Space grundsätzlich die Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske abgenommen werden.

Ergänzende Informationen zu den „BW-Lions“: Baden-Württembergs Kreativwirtschaft nimmt jedes Jahr im Juni mit einer Delegation am Cannes Lions International Festival of Creativity teil, dem größten internationalen Branchentreff für Marketingprofis und Agenturen. Zehn Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Werbung, Live-Kommunikation, Visual Effects/Animation und Filmproduktion informieren sich auf einem der wichtigsten Branchentreffen weltweit über die neuesten Trends und knüpfen internationale Kontakte. Baden-Württemberg ist das einzige deutsche Bundesland, das mit einer eigenen Delegation nach Cannes reist. Die Delegationsreise wird organisiert durch Baden-Württemberg International (bw-i) und die Kooperationspartner MFG Baden-Württemberg, Film Commission Region Stuttgart und das Netzwerk Kreativwirtschaft Baden-Württemberg. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ist Teil des Landesnetzwerks. Weitere Informationen zur baden-württembergischen Delegation sind verfügbar unter www.bwlions.de.

Weitere Informationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

