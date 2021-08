Versuchter Trickbetrug

Bad Hersfeld – Unbekannte gaben sich am Mittwochvormittag (11.08.) gegenüber einer lebensälteren Dame aus Bad Hersfeld am Telefon als Polizeibeamte aus. Die Schwindler erklärten der Frau, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die Tochter befinde sich nun aufgrund dessen in Untersuchungshaft, könne aber durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 25.000 Euro entlassen werden. Die Hersfelderin erkannte den Betrug glücklicherweise frühzeitig und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform.

Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Fahrräder gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (12.08.) zwei Fahrräder aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Ransen”.

Bei dem Diebesgut im Wert von circa 500 Euro handelt es sich um ein blau-rot-schwarzes Trekkingfahrrad des Herstellers “Bulltec”, Typ SLC 400 BC sowie ein blau-gelbes Mountainbike der Marke “Bulls”, Modell Pulsaeco.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

In Kasse gegriffen

Rotenburg – Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (12.08.), gegen 18 Uhr, mehrere hundert Euro aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße “Obertor”. Während eines Zahlungsvorgangs griff ein Unbekannter unbemerkt in die Kassenschublade des Geschäfts und stahl das Bargeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen verwickelte zeitgleich eine zweite Person eine weitere Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch und lenkte hierdurch deren Fokus vom Kassenbereich weg.

Die beiden Täter können als etwa 180- 190 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – Zwischen dem 29. Juli und dem 11. August stahlen Unbekannte die Autokennzeichen FD-K 3375 eines schwarzen Ford Focus. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

Einbruch in Keller

Fulda – Unbekannte brachen in den Abendstunden des Dienstags (10.08.) in einen Kellerraum eines Hauses am Heinrich-von-Bibra-Platz ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine schwarze Laptoptasche, einen blauen Rucksack sowie einen bunten Travellerrucksack in noch unbekanntem Gesamtwert entwendeten.

Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Alsfeld – Eine Gaststätte in der Ziegenhainer Straße wurde am Donnerstagmorgen (12.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gebäudebrand

Fulda (ots) – Erstmeldung – Am 13.08.2021 gegen 05:09 Uhr kam es in der Agnes-Huenninger-Straße 11 in Fulda zu einem Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung. Mehrere Personen konnten sich selbständig aus dem Gebäude retten. Aktuell führt die Feuerwehr Rettungs- und Löscharbeiten durch. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Aktuell ist der Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt.

Schwertransport verunfallt und verliert Kran – Fahrerin verletzt

BAB 7 (ots) – Am Donnerstag 12.08.2021 gegen 22:44 Uhr ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Neuenstein, Fulda in FR Kassel, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld (West)/Neuenstein, ein Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin eines Schwertransportes verletzt wurde.

Die 65-jährige Fahrerin eines Schwertransportes aus Bottrop befuhr auf dem benannten Streckenabschnitt der BAB 7 den rechten dreier Fahrstreifen. In Höhe Km 360,500, geriet der Schwertransport aus bisher unbekannten Ursachen ins Schleudern, durchbrach die rechtsseitig verbaute Schutzplanke und kam ca. 30 m tiefer, neben der Fahrbahn, an einem Abhang zum Stehen.

Hierbei wurde das Ladegut, ein tonnenschwerer Kran, von der Ladefläche abgeworfen. Dieser kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen, sowie dem Standstreifen zum Liegen. Aus dem Kran traten sodann ca. 300 l Hydraulik-Öl sowie eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff aus und verteilten sich über alle Fahrstreifen.

Infolge des Verkehrsunfalls wurde die Fahrerin des Schwertransportes verletzt und mittels RTW, zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An der Sattelzugmaschine und dem Sattelauflieger des Schwertransportes, dem Kran, der Schutzplanke sowie der Fahrbahn (mittlerer und rechter Fahrstreifen) entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Eingesetzt waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeiauto-bahnstation Bad Hersfeld die Feuerwehren Kirchheim und Bad Hersfeld, ein RTW und die Autobahnmeisterei Hönebach.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der BAB 7 in FR Norden. Der angestaute Verkehr konnte nach ca. 3 Stunden ab 02:08 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die BAB 7 wird aber aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten und Beseitigung der Fahrbahnschäden weiterhin ab dem Kirchheimer Dreieck in FR Norden, gesperrt bleiben.

Durch die Autobahnmeisterei Hönebach wurden Umleitungsstecken eingerichtet. Die Einsatzkräfte wurden bei der Anfahrt behindert, da nicht alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten.

Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1.HEF

Verkehrsunfall

Philippsthal – Am Donnerstag (12.08.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines BMW aus Unterbreizbach die K 8 aus Richtung Unterbreizbach in Richtung Philippsthal. Eine 36-jährige Fahrerin eines Vito aus Philippsthal fuhr in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrerin aus Unterbreizbach kam in der dortigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Hierbei wurde eine Ampelanlage beschädigt.

Die Fahrerin aus Philippsthal konnte, trotz Fahrbahnwechsels, nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein Beifahrer im BMW wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Unfall

Niederaula – Am Freitag (13.08.), gegen 0:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien die L 3140 aus Richtung B 62 kommend. Kurz nach der Einmündung in die Straße “Am Krammbach” wollte er wenden. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Bad Driburg fuhr in gleicher Richtung direkt hinter dem Lkw.

Beim Rückwärtsfahren übersah der 37-Jährige den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

2 VB

Zusammenstoß beim Überholen

Herbstein – Am Mittwoch (11.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Bundesstraße von Herbstein nach Lauterbach. Im Bereich einer Kurve wollte der 25-jährige den vor ihm fahrenden Subaru Forester eines 72-jährigen Fahrers überholen. Nach dem Überholvorgang zog der 25-Jährige jedoch mit seinem Golf zu früh nach rechts und streifte den Subaru. Durch den Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über seinen Golf, kam nachrechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls, geriet der Golf ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn.

Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt.

Es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Zusammenstoß

Schotten – Am Donnerstag (12.08), gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Vogelsbergstraße in Richtung Gedener Straße. Im dortigen Bereich setzte die 20-jährige mit ihrem Toyota Yaris zum Wenden an.

Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte das Wendemanöver zu spät und versuchte mit ihrem Mazda an dem Toyota vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-jährige leicht.

Es entstand Sachschaden von 2.200 Euro.