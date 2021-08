Ludwigshafen: Stadtnotizen 10.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Marktsonntage für 2021 terminiert

Die Marktsonntage für das Jahr 2021 stehen fest. In diesem Jahr fallen die Termine, auf folgende Tage: 15. und 29. August, 12. und 26. September, 10. und 24. Oktober sowie 7. November. Das im April 2014 in Kraft getretene Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) definiert verschiedene Veranstaltungstypen und regelt ihre Festsetzung und Durchführung. An Marktsonntagen können Floh- und Trödelmärkte sowie privilegierte Spezialmärkte festgesetzt werden. Messen und Ausstellungen können auf einen Sonntag festgesetzt werden, sofern sie eine besondere regionale Bedeutung für die Gemeinde haben. Volksfeste fallen nicht unter das LMAMG. Im Zuge der Antragstellung zur Festsetzung eines privilegierten Spezialmarktes sowie eines Floh- und Trödelmarktes gemäß des LMAMG hat der Veranstaltende des jeweiligen Marktes eine Teilnehmerliste von mindestens zwölf Gewerbetreibenden und ein Hygienekonzept entsprechend der jeweils gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vorzulegen.

Weitere Informationen zu Marktveranstaltungen und Marktsonntagen sind auf dem städtischen Internetportal www.ludwigshafen.de verfügbar. Bei Fragen gibt Martina Pfister unter der Telefonnummer 0621 504-2366 oder unter E-Mail gewerbeerlaubnisse@ludwigshafen.de Auskunft.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, Westendstraße 22, findet am Donnerstag, 19. August 2021, 16 bis 17 Uhr statt.

Neuer Workshop: Gravieren und Schneiden mit dem Lasercutter Mr. Beam

Der neu für das Ideenw3rk angeschaffte Lasercutter „Mr. Beam“ kann eine Vielzahl von Materialien bearbeiten, darunter Jeans, Holz, Filz, Schaumstoff, Kork und Leder. Im Kurs für Einsteiger im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, erklärt Annabell Huwig am Donnerstag, 19. August 2021 von 18 bis 20 Uhr den Umgang mit dem Gerät. Anschließend können Teilnehmenden die ersten eigenen Werke erstellen und mit nach Hause nehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 3 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Radarkontrollen für die Woche vom 16. August bis 22. August 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 16. August: Ruchheim, West und Edigheim; Dienstag, 17. August: Gartenstadt, Maudach und Friesenheim; Mittwoch, 18. August: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag,

19. August: Oggersheim, Oppau und Pfingstweide; Freitag, 20. August: Rheingönheim, Ruchheim und Süd; Samstag, 21. August: West, Friesenheim und Edigheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

raußen. Kunst, Architektur, Stadtkultur: Säulen und Stelen

Kunst gibt es nicht nur im Museum zu sehen: Während der Schließzeit des Wilhelm-Hack-Museums bietet Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann Entdeckungstouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Von junger Graffiti-Kunst bis zu Kunst am Bau – bei Themen wie „Young Urban Art in LU“, „Säulen und Stelen“ oder „Architektur der 1950er/1960er-Jahre“ zeigt Ursula Dann auf ihrem Rundgang zahlreiche künstlerische und architektonische Highlights.

Zu den „Säulen und Stelen“ führt Ursula Dann die Teilnehmer bei der dritten Tour in diesem Sommer am Sonntag, 22. August, 15 bis 17 Uhr. Die Kunsthistorikerin nimmt dabei den vertikalen Raum in der Innenstadt in den Blick. Dabei sind die „Endlose Treppe“ (1991) von Max Bill, die mit ihren 19 Stufen zehn Meter in die Höhe ragt oder die fast doppelt so hohe Pfalzsäule (1968) von Blasius Spreng und Ernst W. Kunz, nur zwei der vielen Kunstwerke, die auf der Tour vorgestellt werden.

Die Zahl der Teilnehmer liegt bei zehn bis 15. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Aufgrund der Platz- und Teilnehmerbeschränkungen ist eine Voranmeldungen erforderlich unter Telefon 0621 504-3519 oder E-Mail: hackmuseum@ludwigshafen.de. Treffpunkt für die Tour ist am Eingang des Wilhelm-Hack-Museums in der Berliner Straße.