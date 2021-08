Kaiserslautern – Am Samstag, den 21. August, findet in Kaiserslautern der Gitarrenworkshop „Einfach und genial Gitarre spielen“ mit dem Musikpädagogen und Liederbuch-autor Karsten Berger statt. Der Kurs ist für Erwachsene aller Altersgruppen und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet, sowohl für absolute Anfänger wie auch für Wiedereinsteiger und Gitarristen mit Grundkenntnissen.

Leihgitarren können jedem Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Es werden die wichtigsten Grundlagen im Gitarrespielen, verschiedene Spieltechniken und praktisches Know-How vermittelt. Das Gelernte wird im Workshop auf den eigenen Saiten immer gleich in die Tat umgesetzt. In der Gruppe wird natürlich auch gemeinsam musiziert! Von Anfang an werden Melodien und Lieder gespielt.

Der Teilnahmebeitrag beträgt € 35 pro Person und beinhaltet einen praktischen Reader, in dem alle Themen des Workshops zu Hause noch einmal nachgeschaut und vertieft werden können. Für das weitere Selbststudium gibt es verschiedene Liederbücher bekannter Melodien von Karsten Berger. Zu allen Liedern kann man auf seinem YouTube Kanal Lernvideos aufrufen, die in den entsprechenden Tonarten von ihm eingespielt wurden. Die Lieder können somit von den neuen Gitarristen alle sehr gut gelernt werden. Sie sind zudem mit auf der Gitarre einfach zu spielenden Tabulaturen und Akkorden arrangiert.

Die Teilnehmerzahl des Workshops ist begrenzt. Anmeldungen sind daher erforderlich, per Email an karstenberger@hotmail.com oder telefonisch unter 0151 43131344.

Zeit + Ort: Samstag, den 21.8.21 von 10.00 bis 13.00 Uhr, Gemeindehaus der Ev. Friedenskirche, Kurt-Schumacher-Str. 56, Kaiserslautern.