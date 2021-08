Sachbeschädigung an PKW

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 06.08.2021 auf den 07.08.2021, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen PKW der Marke Hyundai, welcher in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim geparkt war. Die linke zur Fahrbahnmitte zeigende, Fahrzeugseite sowie das Dach des PKW wurden durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden dürfte etwa 1.500 Euro betragen.

Zeugen, die in der benannten Nacht etwas beobachtet oder Streitigkeiten vernommen haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht nach Parkrempler

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagabend zwischen 18:40-19:05 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße am Hauptbahnhof Schifferstadt geparkter, blauer VW-Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen oder weißen Pkw gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.