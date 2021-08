Landau: Die Polizei-News

Mit 2,21 Promille Verkehrsunfall verursacht

Landau (ots) – Mit Schürfwunden und HWS-Syndrom wurde eine 55-jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in ein Krankenhaus in Landau eingeliefert. Die Frau war zuvor gegen 0.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße 512 von Godramstein in Richtung A65 unterwegs.

Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Das Fahrzeug war in Folge des Verkehrsunfalls wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 28.000 EUR beziffert.

Da die Fahrerin nach Alkohol roch, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, welcher mit einem Ergebnis von 2,21 Promille endete. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen PKW der Marke VW Golf, am 06.08.2021 zw. 12-16 Uhr in der Klingbachstraße, welcher am linken Straßenrand in Längsaufstellung abgestellt war.

Der Streifschaden am Kotflügel vorne rechts dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Rückschlüsse auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor.