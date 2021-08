Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am

Freitagnachmittag ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger dem Haftrichter

vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Der Beschuldigte war am Donnerstagmittag in der Amalienstraße in Karlsruhe gegen

12:00 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen worden. Hierbei konnten Beamte der

Polizei Karlsruhe größere Mengen Betäubungsmittel auffinden. Die Durchsuchung

des Mannes förderte einen Beutel mit rund 50 Gramm Kokain sowie mehrere

verkaufsfertig portionierte Kokainplomben zu Tage. Bei einer anschließend

angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weiteren Betäubungsmittel

sichergestellt werden.

Malsch/Bad Herrenalb – Waghalsige Flucht eines Autofahrers vor der Polizeikontrolle. Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Malsch/Bad Herrenalb (ots) – Nach aktuellem Ermittlungsstand ist ein 23 Jahre

alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag waghalsig vor einer polizeilichen

Kontrolle geflohen. Auf seiner Fahrt kam es laut Zeugenaussagen zu mehreren

gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Letztlich konnte er in

Bad Herrenalb gestellt werden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und

Geschädigten.

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe hatten am Nachmittag auf der Landstraße

beim Parkplatz zum Friedhof Freiolsheim zur Überwachung von

Geschwindigkeitsverstößen eine Kontrollstelle von Auto- und Motorradfahrenden

eingerichtet. Gegen 16.40 Uhr konnte der 23-Jährige mit seinem BMW mit 130 km/h

bei erlaubten 70 km/h gemessen werden. Die Beamten wiesen ihn mit einem

Anhaltestab zum Anhalten an. Der Fahrer ignorierte jedoch die Zeichen und fuhr

mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Moosbronn und daraufhin nach Bernbach

weiter. Am Ortseingang von Bad Herrenalb konnte er schließlich von

Polizeimotorradfahrern, die die Verfolgung aufgenommen hatten, angehalten und

einer Kontrolle unterzogen werden.

Unmittelbar darauf meldeten sich insgesamt fünf Geschädigte, die gemäß ihren

Angaben durch den Tatverdächtigen auf seiner Flucht gefährdet wurden. In

Bernbach musste offenbar eine Mutter mit ihrem 12-jährigen Kind von der Straße

rennen, da der BMW-Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch die

Ortschaft fuhr. Eine weitere Geschädigte schilderte, dass der Beschuldigte

gefahrvoll im Kurvenbereich zwischen Bernbach und Bad Herrenalb überholte und

ein Unfall nur durch einen starken Bremsvorgang ihrerseits verhindert werden

konnte. Weitere Geschädigte beobachteten Überholvorgänge trotz Gegenverkehrs.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gesucht werden dafür Zeugen und

Geschädigte, die den Fahrer der grauen BMW-Limousine gesehen haben. Hinweise

nimmt die Verkehrspolizei unter Telefon 0721 944840 entgegen.

Karlsruhe – Bankkonto gesperrt? Polizei warnt vor Phishingattacken

Karlsruhe (ots) – Immer wieder kommt es zu Anzeigen im Zusammenhang mit

Phishingattacken auf Bankkonten. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor der

nachfolgend beschriebenen Masche.

Potentielle Geschädigte erhalten zunächst eine SMS mit dem Hinweis, dass ihr

Bankkonto gesperrt sei. In der SMS ist in der Regel ein Link enthalten, unter

dem das Konto angeblich entsperrt werden kann. Nachdem auf dieser

(Phishing-)Seite die Zugangsdaten zum Onlinebanking eingegeben wurden, erhalten

die Geschädigten einen Anruf des angeblichen Kundenberaters. Hierbei erscheint

die Rufnummer des tatsächlichen Sachbearbeiters oder dessen Name, sofern die

Rufnummer im eigenen Telefonbuch gespeichert ist. Dies ist über ein so genanntes

„Spoofing“ der Rufnummer möglich. Der angebliche Mitarbeiter fragt nach

TAN-Nummern. Werden diese telefonisch weitergegeben, kann es zu Überweisungen

kommen.

In einem aktuellen Fall, der am Donnerstag beim Polizeirevier

Karlsruhe-Markplatz angezeigt wurde, konnte eine solche Überweisung gerade noch

verhindert werden. Betrüger wandten die oben beschriebene Masche bei einer

54-Jährigen an. Nach dem Telefongespräch wurde die Frau jedoch misstrauisch und

kontaktierte umgehend ihre Bank. Ungewollte Überweisungen konnten dadurch

verhindert und entsprechende Sperrungen umgehend umgesetzt werden, so dass kein

Schaden entstand.

Karlsruhe – Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers

Karlsruhe (ots) – Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 22:00 Uhr

die Schnetzlerstraße in Richtung Schwarzwaldstraße und wollte diese geradeaus

überqueren. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt des

Radfahrers, so dass es beinahe zu einer Kollision kam. Um einen Zusammenstoß zu

vermeiden, riss der 38-Jährige den Fahrradlenker nach links und stürzte hierbei

seitlich über den Rahmen. Er zog sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu

und begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer entfernte sich

mit einem dunkelfarbigen Auto unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.

Oberhausen-Rheinhausen – Powerbank fängt Feuer

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Ein Schaden von rund 50.000 Euro ist am

Donnerstagabend bei einem Brand einer Powerbank in einem Wohnhaus in der

Kriegstraße in Oberhausen-Rheinhausen entstanden. Zwei Bewohner haben sich dabei

leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Powerbank zum

Aufladen an einer Steckdose der Küche angeschlossen, als sich diese womöglich

wegen eines technischen Defekts entzündete. In der Folge bildeten sich Flammen

und starker Qualm. Die Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen rückte daraufhin mit

mehreren Fahrzeugen und Wehrleuten an. Die beiden Bewohner versuchten den Brand

zunächst mit eigenen Mitteln zu löschen, wobei sie offenbar Rauchgas eingeatmet

haben. Sie wurden vom herbeigeeilten Rettungsteam mit Notarzt behandelt und

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – 87-Jährige fällt Trickdiebin zum Opfer

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz steht seit Anfang

August unter neuer Leitung: Polizeidirektor Andreas Dahm hat dort die Führung

übernommen. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht nach Karlsruhe zurück.

Nachdem Polizeidirektor Lutz Schönthal das Innenstadtrevier mit knapp 120

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum März mit neuen Aufgaben bei der

Wasserschutzpolizei in Bruchsal verließ, wurde die Stelle ausgeschrieben.

Polizeioberrat Raphael Fiedler übernahm in den Monaten des Auswahlverfahrens

übergangsweise die Geschäfte. Mit Andreas Dahm konnte nun die Nachfolge bestimmt

werden. Er ist ein bekanntes Gesicht bei der Polizei Karlsruhe und war bereits

Leiter der Polizeireviere Karlsruhe-Südweststadt, Karlsruhe-Oststadt und des

Autobahnpolizeireviers Karlsruhe. Der 53-Jährige kam einst über die Polizei

Berlin nach Baden-Württemberg und gehört der Landespolizei nun seit knapp 28

Jahren an. Zuletzt leitete er das Polizeirevier Rastatt. Mit seinem Wohnort in

Grötzingen wird er nun wieder in seiner Heimatstadt tätig.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz betreut ca. 30.000 Einwohner und ist für

die Kern- und Innenstadt Karlsruhe mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und einem

großen Gastronomiebereich zuständig. Das Dienstgebäude befindet sich in der

Karl-Friedrich-Straße mit Blick auf den Marktplatz.

Karlsruhe (ots) – Eine 87-jährige Frau fiel am Mittwoch gegen 10:50 Uhr in der

Wichernstraße in Karlsruhe einer dreisten Trickdiebin zum Opfer.

Unter dem Vorwand eine Tür und ein Fenster einer nicht anwesenden Nachbarin zum

Anbringen von Vorhängen ausmessen zu wollen, verschaffte sich die Trickdiebin

zunächst Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Die unbekannte Frau gab an,

dass die Wohnung der Nachbarin baugleich mit der Wohnung der Geschädigten sei.

Um die Küchentür auszumessen, schloss die Tatverdächtige die Tür von innen, so

dass die 87-Jährige kurzzeitig keinen Einblick in die übrigen Räumlichkeiten

mehr hatte. Auch wurde die Geschädigte aufgefordert einen Stift und Zettel zum

Schreiben zur Verfügung zu stellen. Die 87-Jährige wurde des Weiteren in ein

etwa 10-minütiges Gespräch verwickelt, wobei immer wieder der Vorhang vor die

Tür gehalten und somit ein Fenster verdeckt wurde. Es ist nicht auszuschließen,

dass eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Die

Trickdiebin verließ schließlich auf normalem Wege die Wohnung.

Nach Rücksprache mit einer Angehörigen bemerkte die 87-Jährige am Abend, dass

mehrere Wertgegenstände fehlten. Nach aktuellem Stand wurde Schmuck und Bargeld

entwendet. Der genaue Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht beziffert

werden.

Die Trickdiebin wurde als eine etwa 50 Jahre alte, korpulente Frau mit einer

Größe von circa 160 cm und einem asiatischen Erscheinungsbild beschrieben. Sie

sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war sie mit einer hellen Hose und einer

Steppjacke. Die Trickdiebin trug einen Hut und weiße Stoffhandschuhe

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auto überschlägt sich nach Kollision mit Begrenzungsstein – zwei Leichtverletzte

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnacht hat sich der Wagen einer 26-Jährigen nach der

Kollision mit einem Stein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Neureuter

Straße in Karlsruhe überschlagen. Die beiden Insassen erlitten dabei leichte

Verletzungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin mit ihrem Opel

Corsa gegen 00.15 Uhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf den mehrere hundert

Kilogramm schweren Begrenzungsstein gefahren und hat sich in der Folge

überschlagen. Danach kam der Wagen rund acht Meter weiter auf den Rädern zum

Stehen. Die Fahrerin und ihre 29-jährige Begleiterin trugen hierbei offenbar

leichte Verletzungen davon. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Opel entstand Totalschaden. Der Stein wurde aus der Bodenkuhle gerissen und

um etwa zwei Meter versetzt.

Karlsruhe – Unbekannter setzt Holzpolter in Brand

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen zwei Holzstapel

im Hardtwald in der Karlsruher Waldstadt in Brand gesetzt. Ein zufällig

im Hardtwald in der Karlsruher Waldstadt in Brand gesetzt. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer hatte die beiden in Vollbrand stehenden Polter gegen

neuer Leitung (FOTO)

fünf Meter lang und etwas mehr als ein Meter breit. Sie standen nahezu

vollständig in Flammen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die

Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet daher

mögliche Zeugen um ihre Mitteilung unter der Telefonnummer 0721 666-5555.

Forst – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Diebe brachen am Donnerstag, zwischen 01:00

Uhr und 12:30 Uhr, in eine Gaststätte in der Heinrich-Hertz-Straße in Forst ein.

Sie brachen mehrere Türen auf und machten sich im Anschluss an einem

Spielautomaten zu schaffen. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen

Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – 19-Jähriger beschädigt bei Unfall fünf geparkte Pkw, eine Mitfahrerin verletzt sich leicht

Karlsruhe (ots) – Fünf an der Straße in Philippsburg abgestellte Pkw wurden in

der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Sachschaden wird

auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Gegen 01.20 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Passat die Straße An

der Salbach. Offenbar aufgrund nicht angemessener Geschwindigkeit beim Abbiegen

in die Rote-Tor-Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte

zunächst einen geparkten Renault um dann mit einem abgestellten Opel zu

kollidieren. Durch den Aufprall schoben sich mehrere stehende Pkw zusammen,

sodass noch weitere drei Autos beschädigt werden. Von den insgesamt vier

Insassen im Passat verletzte sich eine 17 Jahre alte Mitfahrerin leicht.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die alarmierten Polizeikräfte ergaben

sich keine Hinweise auf eine alkoholische oder sonstige Beeinträchtigung des

Fahrers. Sein Führerschein wurde dennoch einbehalten. Das Verursacherfahrzeug

musste aufgrund der Schäden abgeschleppt werden.

