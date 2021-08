Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr kollidierte im

Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße / Carl-Benz-Straße ein 17-jähriger

Motorradfahrer mit dem Renault einer 51-jährigen Frau und verletzte sich leicht.

Die Renault-Fahrerin wollte von der Robert-Bosch-Straße in die Carl-Benz-Straße

einfahren, als sie mit dem von rechts kommenden Motorradfahrer zusammenstieß.

Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige und zog sich mehrere Schürfwunden zu.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Walldorf (ots) – Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr kam es auf der L723 kurz vor der

Autobahnauffahrt der A5 zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos, bei welchem zwei

Beteiligte verletzt wurden. Eine 22-jährige VW-Fahrerin wollte von der L723 in

einen Feldweg einfahren und bremste hierzu ab. Eine nachfolgende 22-jährige

Mercedes-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr der VW-Fahrerin

auf. Durch die Kollision verletzten sich beide Unfallbeteiligten und mussten mit

Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Beide

Autos mussten abgeschleppt werden.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsamer Autofahrer schiebt drei geparkte Autos aufeinander

Rauenberg (ots) – Am Donnerstag gegen 11 Uhr kam ein 70-jähriger Opelfahrer in

der Straße Hohenaspen von der Straße ab, kollidierte mit einem am Straßenrand

geparkten Mazda und schob diesen auf zwei weitere Autos. Es entstand ein

Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Opel sowie der Mazda waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter flüchtet nach Unfall

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und

13:20 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter

Autofahrer einen in der Scheffelstraße geparkten Nissan und flüchtete unerkannt.

An dem Nissan entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Sinsheim-Dühren: Reizende Dämpfe aus Container ausgetreten; sechs Firmenmitarbeiter leicht verletzt; Ursache noch unklar; Feuerwehr aus Sinsheim und Ortsteilen im Einsatz

Sinsheim-Dühren (ots) – Die Feuerwehren aus Sinsheim, Dühren und Eschelbach

waren am Freitagmorgen mit mehr als 20 Kräften im Gewerbegebiet von

Sinsheim-Dühren im Einsatz. Das Gelände einer Firma, die Produkte für die

Lebensmittelindustrie herstellt, wurde abgesperrt, nachdem kurz vor 10 Uhr

zunächst unbekannte Dämpfe aus einem Warencontainer ausgetreten waren.

Sechs Mitarbeiter der Firma, die den Container beladen wollten, klagten kurze

Zeit später über Atemwegsreizungen und Übelkeit, weshalb sie mit Rettungswagen

zur Untersuchung in eine Klinik transportiert wurden. Nach ihren

Erstbehandlungen konnte sie diese wieder verlassen. Auch vier vor Ort

eingesetzte Beamte klagten später über ähnliche Symptome. Allerdings wiesen sie

alle nur leichte Beschwerden auf.

Die Ursache, die zu den Gesundheitsfolgen führten, ist noch unklar. Wie die

bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der Container am Freitagmorgen im leeren

Zustand angeliefert. Die Innenräume der Container, die vornehmlich aus Übersee

oder dem asiatischen Raum per Schiff angeliefert werden, werden nach ihrer

Ankunft in einem Hafen und vor der Firmenauslieferung mit einem Gasgemisch

desinfiziert.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei diesem Gemisch um den Stoff

Phosphorwasserstoff handeln. Rückstände dieses Stoffes, die sich noch im

Container befunden haben könnten, könnten nach dem Öffnen der Containertüren

nach außen getreten sein.

Ob ein vorwerfbares Verhalten im Umgang mit der Anlieferung oder dem

bevorstehenden Beladen des Containers zugrunde liegen könnte, ist Gegenstand der

Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 46-jährige Frau verursachte am

Donnerstagabend in Hemsbach unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Frau war kurz vor 21 Uhr mit

ihrem Opel auf der B 3 von Heppenheim in Richtung Weinheim unterwegs. Am

Kreisverkehr in Höhe der Kreisverbindungsstraße K 4229 überfuhr sie die dortige

Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr sie einfach

weiter. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und folgte

der Unfallverursacherin bis zu deren Wohnanschrift. Während der Fahrt verlor das

Unfallfahrzeug den Auspuff und ein Rad. Die 46-jährige Frau konnte von einer

Polizeistreife schließlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Mit ihr

saßen ihre drei Kinder im Alter zwischen 7 und 8 Jahren im Auto.

Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im

Atem der Frau. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr wurde

eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Mühlhausen / K 4271: Pkw kommt von Fahrbahn ab – Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) – Am späten Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, kam ein

18-jähriger mit seinem Mitsubishi zwischen Mühlhausen und der B39 im

Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer

erlitt diverse – aber nicht lebensgefährliche – Verletzungen und wurde in ein

nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca.

4.000 Euro. Die Unfallursache ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 / 57090 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Lkw-Fahrer gefährdet andere Autofahrer, verursacht einen Unfall und haut ab. Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Kleinlaster-Fahrer

gefährdete am Mittwochabend auf der B 39 zwischen Wiesloch-Rauenberg und

Mühlhausen andere Verkehrsteilnehmer und verursachte dabei einen Unfall.

Ein 56-jähriger Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Ford auf der B 39 von der

BAB-Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs.

