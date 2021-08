Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Betrunkener Heimkehrer im falschen Garten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein angetrunkener Neustadter Mittvierziger wurde am 06.08.21 gegen 00:20 Uhr von einem Taxifahrer an der falschen Hausnummer in der Nachbarschaft abgeliefert. Der Mann fühlte sich offenbar trotzdem in dem fremden Garten wohl. Die Hausbesitzerin sah das etwas anders und bat die Polizei um Hilfe. Die zwischenzeitlich eingetroffene Ehefrau des Angetrunkenen nahm sich dessen an.

Neustadt: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 71-jähriger Autofahrer beschädigte am 04.08.21 gegen 12:40 Uhr in der Klausengasse eine Eingangstür. Er fuhr rückwärts von einem Parkplatz über die Straße und Gehweg an eine Hauseingangstür, entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Während der Unfallaufnahme kehrte der Unfallverursacher in die Nähe der Unfallstelle zurück und wurde kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und der Mann zeigte typische Ausfallerscheinungen für Alkoholkonsum. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, musste der 71-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt.

