Bad Dürkheim: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 05.08.2021, kam es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 09:25 Uhr zu einer Unfallflucht in der Paray-Le-Monial Straße in Bad Dürkheim Ungstein. Hierbei wurde an dem parkenden VW Multivan der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 400EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Bad Dürkheim: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 05.08.2021, gegen 11:05 Uhr kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Die 65-jährige Opel Fahrerin fuhr die Bruchstraße vom TOOM Markt kommend entlang und wollte an der dortigen Eimündung links abbiegen. Die 30-jährige Audi Fahrerin fuhr die Bruchstraße von der B37 kommend entlang und wollte weiter geradeaus fahren. Die Unfallverursacherin übersah die von rechts kommende 30-jährige und nahm ihr die Vorfahrt. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Da der Audi an der Fahrerseite getroffen wurde, erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden an beiden Autos in Höhe von circa 6500 Euro. des Gegenverkehrs gewesen sein können? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Esthal: Verkehrsunfall verursacht – Führerschein gefälscht

Esthal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 05.08.21 gegen 18:15 Uhr auf der K23 zwischen Frankeneck und Esthal in Richtung Esthal gab es glücklicherweise keine verletzten Personen. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte an einer unübersichtlichen Stelle auf der K23 das vorausfahrende Fahrzeug eines 55-Jährigen überholen, als ein weiteres Fahrzeug eines 28-jährigen Fahrers entgegen kam. Der 28-Jährige leitete eine Vollbremsung bis zum Stillstand ein und der 55-Jährige bremste stark ab und zog nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 23-Jährige zog ebenfalls nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Führerscheine der beteiligten Personen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der vorgelegte Führerschein des 23-Jährigen eine Totalfälschung war.

