Neustadt: Beleuchtungsmaste müssen ausgetauscht werden

Neustadt an der Weinstraße – In der kommenden Woche, Donnerstag und Freitag, 12. und 13. August 2021, ist in der Villenstraße 30 bis 44 eine Straßensperrung erforderlich. Das hat die Tiefbauabteilung mitgeteilt.

In diesem Abschnitt müssen Beleuchtungsmaste, die bei den Standsicherheitsprüfungen auffällig waren, ausgetauscht werden. Da hierbei Baufahrzeuge auf der Fahrbahn stehen werden, ist eine Durchfahrt für Autos in dieser Zeit nicht möglich. Radfahrer und Fußgänger dagegen können den Straßenabschnitt passieren. Zum Einsatz kommen neben neuen Beleuchtungsmasten auch neue LED-Leuchten. Die Maßnahme wird durch eine Vertragsfirma ausgeführt, die Kosten belaufen sich auf rund 9.000 Euro.