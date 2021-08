Neustadt: Verkaufsstart „Neustadter Herbst“ ab 06. August 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die Theater- & Konzertsaison 2021/2022 der Kulturabteilung Neustadt wirft ihre Schatten voraus: Karten für das Sonder- & Eröffnungskonzert am Sa, 07.09.2021 können ab sofort erworben werden. Präsentiert wird dieses Konzert in Kooperation mit dem „Neustadter Herbst – Festival Alte Musik an der Weinstraße“.

Das Ensemble 1800 präsentiert eine Hommage an Napoleon: Haydns „Missa in tempore belli“ („Messe in Kriegszeiten“) nimmt Bezug auf den 1. Koalitionskrieg, in dem Napoleon 1796 von Italien kommend auch Wien bedrohte. Die Bitte um Frieden am Ende der Messe wirkt durch die kriegerischen Paukenschläge besonders eindringlich.

Ludwig van Beethovens „Eroica“ wird bis heute mit einer Anekdote in Verbindung gebracht: Der revolutionär gesinnte Beethoven zerreißt wutentbrannt das Titelblatt der Partitur der Sinfonie. Dieses trug in seiner ersten Fassung die Widmung an Napoleon Bonaparte. Als dieser sich aber zum Kaiser machte, vernichtete Beethoven die Zueignung mit den Worten: „Ist der auch nicht andres wie ein gewöhnlicher Mensch!“

Karten (15 – 29€ und Ermäßigungen) gibt es online unter ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen und telefonisch unter der Karten-Hotline 06321 855-1404.

Das komplette Programm der Reihe und alle Informationen dazu finden Sie online unter www.neustadter-herbst.de.

Damit alle Besucher Kultur mit entsprechenden Sicherheits- und Hygienestandards genießen können, ist die Anzahl an Sitzplätzen im Saalbau deutlich reduziert: zu anderen Besuchern wird für Sie automatisch ein Abstand eingeplant. Aus diesem Grund ist der Kauf von Karten nur vorab möglich. Ein Mund- und Nasenschutz muss bis zum Einnehmen des Platzes, beim Toilettengang und beim Verlassen der Veranstaltung getragen werden. Die Belüftung im Saalbau sorgt für ausreichend Frischluftzufuhr. Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca- oder Corona- Warn-App einchecken oder ein ausgefülltes Kontaktformular zur Veranstaltung mitbringen. Der Zutritt ist nur Genesenen, Geimpften und Personen mit negativem Corona-Test möglich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen vorbehalten.

Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr Einführung zu dem Konzert 19.30 Uhr

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt auch gerne telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.