Ausländische Fahrerlaubnis abgelaufen

Speyer (ots) – Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war am Montag um 23:50 Uhr ein 42-Jähriger Mann unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle händigte der Fahrer des VW Golfs die ausländische Fahrerlaubnis eines Drittstaates aus.

Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Fahrer bereits mehrere Jahre in Deutschland lebt und dementsprechend die 6-monatige Berechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeuges im Inland überschritten wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Eine Strafanzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde aufgenommen.

Mitarbeiter der Notrufzentrale am Telefon beleidigt

Speyer (ots) – Mit den Worten “Sie Arschloch” beleidigte am Montagmittag 26.07.2021 ein 64-jähriger Anrufer den Mitarbeiter der Notrufzentrale bei der Sachverhaltsaufnahme. Der Anrufer, rief wegen eines medizinischen Notfalls an einer gastronomischen Einrichtung in Speyer den Notruf an.

Dabei zeigte er keinerlei Verständnis für die Rückfragen des Mitarbeiters und stellte dessen Kompetenz in Frage. Entsprechende Rückfragen des Mitarbeiters dienten jedoch der genauen Einsatzaufnahme sowie der Einleitung entsprechender Sofortmaßnahmen und Anleitung zur Ersten Hilfe.

Der Anrufer zeigte sich zwar im Nachgang einsichtig, einer Strafanzeige wegen Beleidigung muss er sich jedoch trotzdem verantworten.

Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Der morgendliche Fahrradverkehr wurde gestern zwischen 07:40 Uhr und 08:10 Uhr in der Roßmarktstraße überwacht. Von 13 Radfahrerinnen und Radfahrern befuhren zwei die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung.

Vier weitere Fahrradfahrer nutzten vorschriftswidrig den Gehweg.