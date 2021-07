Angeblich Flüchtiger kehrt zu Unfallstelle zurück

Altrip (ots) – Am Montagabend gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße ein Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Fähre. In einer Kurve kam es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu einer Kollision. Dieses Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit. Nach Aussage der Frau sowie eines Zeugen war der flüchtige Pkw mit mehreren Jugendlichen besetzt.

Zwischenzeitlich erschien der Pkw wieder an der Unfallstelle. Dessen Fahrer war allerdings 57 Jahre und dieser gab auch an, nicht der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein, sondern nur den Wagen wieder zurückgebracht zu haben. Kurz darauf erschien zu Fuß ein 19-jähriger Mann an der Unfallstelle, der sich als Unfallverursacher ausgab. Er passte aber nicht auf die Personenbeschreibung, die die 36-Jährige und der Zeuge abgegeben hatten. Der Mann verfügte auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat mehrere Spuren gesichert. Sie ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder den Insassen des zunächst flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen und Geschädigte gesucht

Maxdorf (ots) – Am Montag 26.07.2021 in den frühen Mittagsstunden, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bereich der Sohlstraße, Heideweg, Kurpfalzstraße in Maxdorf. Der silberne Renault kollidierte während der Fahrt mit bislang unbekanntem Hindernis/Fahrzeug und verursachte dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden an seinem Fahrzeug.

Der Unfallverursacher konnte durch die Polizeiwache Maxdorf ausfindig gemacht werden. Wer kann Angaben zu der Unfallörtlichkeit, dem Unfallgeschehen bzw. den Geschädigten abgeben? Hinweise an die Polizeiwache Maxdorf unter der 06237 / 934-1100.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Einbruch in Friedhofsgebäude

Schifferstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in Zeit vom 23.07. bis zum 26.07.2021 in das Bürogebäude der Friedhofsverwaltung in der Herzog-Otto-Straße eingebrochen. Durch Aufhebeln der Hintertür gelangten sie ins Haus und durchsuchten alle Schränke und Schreibtische.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter

06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit überschlagenem Pkw

Mutterstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 06:35 Uhr ereignete sich auf der L 524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt kurz vor dem Parkplatz “Große Erde” ein Unfall, bei dem sich der Pkw der 37-jährigen Fahrerin überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn, zog dann nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch überschlug sich der Pkw.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Angaben zum Unfallhergang konnte sie keine machen. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht. Der Rettungsdienst hat sie dann in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Unfallstelle musste bis zur Räumung gesperrt werden.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montagvormittag Laserkontrollen in Mutterstadt im Pfalzring und in Schifferstadt in der Burgstraße durchgeführt.

Insgesamt sind 23 Autofahrer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h belangt worden. Mutterstadt lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei

56 km/h, in Schifferstadt bei 49 km/h. Außerdem sind noch ein Verstoß gegen das Handynutzungsverbot und zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet worden.

Einbruch und versuchter Einbruch in Reisebüros

Dannstadt-Schauernheim/Hochdorf-Assenheim (ots) – In der Nacht vom 25.07. auf den 26.07.2021 sind bislang unbekannte Täter in ein Reisebüro in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen und haben es in Hochdorf-Assenheim versucht.

Dort sind sie jedoch gescheitert.

Eine Anwohnerin in Hochdorf-Assenheim hörte zwischen 03:30 und 04:00 Uhr Geräusche, die eventuell in Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen.

In beiden Fällen ist nur Sachschaden entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter

06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.