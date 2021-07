Körperverletzung, Diebstahl, Drogenbesitz

Harthausen/Speyer (ots) – Wie erst am Nachmittag der Polizei bekannt wurde, kam es am frühen Freitagmorgen in Harthausen zwischen einem 43-jährigen Mann und seiner 44-jährigen Lebensgefährtin zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau mehrfach geschlagen, getreten und mit dem Tode bedroht wurde.

Hiernach verließ der Mann das Anwesen, nahm jedoch zuvor das Motorrad und die Geldbörse seiner Freundin an sich. Kurz danach hob er widerrechtlich einen größeren Geldbetrag von deren Konto ab und fuhr zunächst unerkannt mit ihrem Motorrad davon.

Gegen 18.00 Uhr meldete schließlich eine Zeugin, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Speyer ein Mann mit einem Motorrad wäre, bei welchem sie zufällig gesehen hätte, dass dieser eine Schusswaffe im Rucksack bei sich hätte.

Durch die Streife konnte nun der 43-jährige Beschuldigte neben dem Motorrad seiner Freundin festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Luftpistole handelte. Weiterhin führte er Kokain und Cannabis mit sich und räumte auch den Konsum von Drogen und Alkohol ein.

Dem Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihn erwarten nun eine Vielzahl an Strafverfahren, unter anderem auch wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Polizei stellt 14-jährigen ohne Fahrerlaubnis nach Verfolgungsfahrt

Dudenhofen/Speyer (ots) – Vor der Polizei geflüchtet ist am Sonntagabend 25.07.2021 um 21.30 Uhr der 14-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades. Da der Fahrer auf seinem Leichtkraftrad ein entstempeltes Kennzeichenschild angebracht hatte, sollte er auf einem Feldweg zwischen Speyer und Dudenhofen von einer zivilen Polizeistreife kontrolliert werden. Der Fahrer aus Speyer wollte sich jedoch der Polizeikontrolle entziehen und versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit zu flüchten.

Der Fahrer verließ mit seinem Krad den Feldweg und fuhr auf die B39 in Richtung Speyerer Innenstadt auf. Ohne den Flüchtenden oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, gelang es den Beamten den Fahrer in der Landauer Straße zu stoppen. Beim Anhalten touchierte das Leichtkraftrad das Einsatzfahrzeug der Polizei und hinterließ einen geringfügigen Sachschaden. Doch auch dies hinderte den unverletzten 14-Jährigen nicht daran, seine Flucht weiter zu Fuß fortzusetzen.

Durch die Polizisten konnte der Flüchtige letztlich in der Gilgenstraße gestellt werden. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis! Nun muss er sich neben Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichenmissbrauchs auch noch hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Aufgrund lauter Musik Fensterscheibe beschädigt

Speyer (ots) – Ein 58-jähriger aus Speyer störte sich am Sonntag 25.07.2021 gegen 00:50 Uhr über laute Musik ausgehend von seinem 26-jährigen Nachbarn.

Da der 26-jährige die Musik trotz Gesprächs nicht leiser drehte, schmiss der Beschuldigte mit mehreren Kieselsteinen gegen das Fenster der Wohnung.

Dieses wurde an mehreren Stellen beschädigt.

Randalierer in der Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Am Samstag 24.07.2021 gegen 16:45 Uhr gingen bei der Polizei Speyer mehrere Notrufe über eine randalierende Person im Bereich des Hauptbahnhofs Speyer ein. Vor dem Denns Biomarkt konnte ein 25-jähriger Mann aus Römerberg angetroffen werden, welcher lautstark herumschrie und dem Alkohol sichtlich zugesprochen hatte.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille. Der Mann hatte einen kleinen Baum herausgerissen und diesen auf dem Grünstreifen abgelegt. Im Streifenwagen beruhigte sich dieser, entschuldigte sich für sein Benehmen und gab an nun ruhig zu bleiben. Da der Mann trotz seiner Alkoholisierung uneingeschränkt Wegefähig war, wurde er anschließend nach Hause entlassen.

Auch auf dem Fahrrad und dem E-Scooter sollte man nüchtern sein

Speyer (ots) – Bei Kontrollen zogen die Speyerer Polizisten am Freitag 23.07.2021 zwischen 10-24 Uhr gleich 3 Personen aus dem Verkehr da sie nicht nüchtern waren. Am Vormittag wurde in der Wormser Landstraße ein E-Scooter kontrolliert, bei welchem der 20-jährige Fahrer deutliche Anzeichen auf einen aktuellen Drogeneinfluss aufwies. Dieser räumte letztlich ein, vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben.

Um 23.45 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer mit, dass sich auf der Bundesstraße 39, in Höhe von Dudenhofen, ein Fahrradfahrer befinden würde, welcher in Schlangenlinien fahren würde. Nachdem der 31-jährige Mann beim Erblicken der Polizei versuchte über das naheliegende Feld zu flüchten, konnte er nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von 1,83 Promille an.

Ein weiterer E-Scooter wurde gegen Mitternacht ebenfalls in der Wormser Landstraße einer Kontrolle unterzogen. Hier konnte bei dem 38-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 1,46 Promille.

Allen drei Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beim Einparken vom Bremspedal abgerutscht und 3 andere PKW beschädigt

Speyer (ots) – Eine 51-jährige Frau aus Speyer wollte am Samstag 24.07.2021 um 14:29 Uhr auf dem Parkplatz des Dehner in der Auestraße einparken und rutschte hierbei vom Bremspedal ab. In Folge dessen beschädigte Sie den neben ihr parkenden PKW, sowie die

2 vor ihr parkenden PKW. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf 9.500 Euro.