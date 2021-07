Unfall zwischen Pferdekutsche und Roller

Otterstadt (ots) – Ein 30-jähriger Rollerfahrer befuhr am Sonntag 25.07.2021 gegen 09:00 Uhr die K23 von Otterstadt kommend in Richtung Rinkenbergerhof. Der 73-jährige Kutscher fuhr mit seiner Kutsche gezogen von 2 Pferden von einem parallel verlaufenden Feldweg auf die Kreisstraße auf, um in gleiche Richtung wie ein Rollerfahrer weiter zu fahren. Aus noch ungeklärten Ursache kam es zum Zusammenstoß, der Rollerfahrer kam zu Fall und blieb auf dem Grünstreifen liegen.

Er wurde durch Ersthelfer vor Ort betreut und musste durch einen hinzugerufenen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Weiterhin wurde ein Pferd verletzt, welches ebenfalls behandelt werden muss. Der Kutscher und die Insassen der Kutsche wurden nicht verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Zerstochene Reifen am PKW

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom Freitag 23.07.2021 auf Samstag 24.07.2021 wurden in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim die Reifen eines berechtigt auf einem Behindertenparkplatz geparkten Fahrzeugs beschädigt.

Bislang unbekannte Täter zerstachen 2 Reifen und verursachten einen Schaden von etwa 100 EUR. Hinweise auf die Täter gibt es aktuell nicht.

Beleidigung von Polizeibeamten

Böhl-Iggelheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen konnte während einer Anzeigenaufnahme am Niederwiesenweiher durch Beamte aus einiger Entfernung beobachtet werden, wie ein 22-Jähriger aus Rödersheim-Gronau gegen einen Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Schifferstadt trat und anschließend flüchtete.

Dieser konnte dann durch die Polizeibeamten in einem Gebüsch versteckt liegend aufgefunden werden. Aufgrund des Umstandes, dass der alkoholisierte 22-Jährige während der nachfolgenden Sachverhaltsaufnahme zusätzlich die Beamten noch mehrfach beleidigte, wurden gegen diesen mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus PKW

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 24.07.2021 um ca. 11:30 Uhr wurden in der Waldseer Straße in Schifferstadt durch einen unbekannten Täter aus einem Porsche u.a. ein größerer Bargeldbetrag und Kreditkarten gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahlserie Niederwiesenweiher

Böhl-Iggelheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 25.07.2021 sowie am Nachmittag wurden auf der Liegewiese bzw. im Bereich der Strandbar zwei Rucksäcke, eine Tasche, zwei Handys, eine Powerbank, sowie ein Geldbeutel durch unbekannte Täter entwendet. Eine Geschädigte konnte ihr zuvor entwendetes Handy im Norden von Schifferstadt orten.

In einem Gebüsch konnte neben dem Handy weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Am Sonntagabend 24.07.2021 gegen 17:20 Uhr bemerkte eine 36-Jährige, dass ihr PKW-Schlüssel während einer kurzen Abwesenheit aus der Badetasche entwendet wurde. Bei einer Nachschau stellte die Frau fest, dass ihr PKW vom Parkplatz durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Fiat Punto. Im Fahrzeug haben sich der Geldbeutel, sowie Fahrzeugdokumente befunden.

Die Polizei weist daraufhin, nehmen Sie möglichst keine Wertsachen mit an den Badesee, bzw. lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie auch keine Wertgegenstände im Auto liegen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall durch alkoholisierten Radfahrer

Waldsee (ots) – Ein 39-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag 25.07.2021 gegen 18:30 Uhr, die Ludwigstraße in Richtung Otterstadt und stürzte hierbei aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer eine Platzwunde am Kopf zu. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt wurde, wurde diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Diebstahl am Silbersee

Bobenheim-Roxheim (ots) – Bereits am Montag 19.07.2021 kam es am Silbersee in Bobenheim-Roxheim zu einem Diebstahl. Ein 20-jähriger Badegast hielt sich in den Abendstunden zum Schwimmen im See auf. Währenddessen ließ er seinen Rucksack samt Wertsachen auf seinem Liegeplatz zurück. Der unbekannte Dieb nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem Rucksack ein Apple I-Phone 11 im Wert von 600 EUR.

Gerade zur Sommerzeit kommt es immer wieder zu Diebstählen zum Nachteil von Badegästen. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt!

Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall auf der L528

Böhl-Iggelheim (ots) – Am späten Freitagnachmittag kam es auf der L528 zu einem Verkehrsunfall, als ein 25-Jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen abbiegenden PKW VW auffuhr.

Beide Fahrzeuge waren hierdurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden.

Versuchter PKW-Einbruch

Fußgönheim (ots) – Am Samstag 24.07.2021 im Zeitraum von 14:30-17:20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in Fußgönheim einen geparkten weißen Maserati aufzubrechen. Hierbei wurde versucht das Beifahrerfenster aufzuhebeln. Dies misslang dem Täter. Am Maserati entstand ein Sachschaden von etwa 500 EUR.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Achten sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen in ihrem Umkreis, die sie gegebenenfalls beobachten. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Beindersheim (ots) – Am Samstag 24.07.2021 gegen 01:30 Uhr wurden durch Anwohner mehrere Jugendliche auf dem Dach der Grundschule in Beindersheim gemeldet. Die Jugendlichen flüchteten, als die Streifen vor Ort eintrafen und konnten nicht mehr angetroffen werden. Bei der anschließenden Begehung des Objekts konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Täter versucht hatten, eine der Türen des Schulgebäudes aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Entwendet wurde nichts.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Neue Betrugsmasche “Falscher Microsoftmitarbeiter”

Römerberg (ots) – Ein unbekannter Anrufer behauptete am Freitag 23.07.2021 gegen 14:00 Uhr gegenüber einem 65-Jährigen aus Römerberg, Microsoft-Mitarbeiter zu sein. Er gab weiter an, dass der Laptop gehakt wurde und er nun mittels dem Programm Team-Viewer darauf zugreifen müsse. Der Geschädigte hielt dies für plausibel und folgte den Anweisungen.

Im anschließenden 6-stündigen Gespräch hatte der Unbekannte Zugriff auf den Laptop und es wurden viele Daten abgegriffen. Als der Geschädigte den Laptop danach herunterfuhr, wurde er erneut angerufen und gebeten, diesen wieder anzuschalten. Erst jetzt wurde der Geschädigte misstrauisch und stellte fest, dass insgesamt 17.000 Euro von seinem Konto abgebucht wurden.

Die Polizei rät:

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.