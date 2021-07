Fahrzeug überschlagen

Der Leitstelle des PP Osthessen wird soeben (21.07.21, 16:39 Uhr) ein Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Alsfeld-West, Fahrtrichtung Kassel, gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich ein Pkw überschlagen und es sind wohl mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Rettungskräfte und Polizei befinden sich auf der Anfahrt. BAB ist in diesem Bereich derzeit voll gesperrt.

Einbruch dank aufmerksamen Nachbarn verhindert

Eichenzell – Dank eines aufmerksamen Nachbars konnte ein Einbruch in ein Vereinsheim in der Kerzeller Straße im Ortsteil Rothemann verhindert werden. Der Zeuge beobachtete, wie sich ein unbekannter Täter am Montag (19.07.), gegen 23 Uhr, an der Zugangstür zum Gastraum zu schaffen machte. Als er den Nachbarn entdeckte, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Süß- und Tiefkühlwaren geklaut

Fulda – Zwei unbekannte Täter klauten am Dienstag (20.07.), gegen 15 Uhr, Süß- und Tiefkühlwaren im Wert von über 100 Euro in einem Selbstbedienungsladen in der Petersberger Straße. Die Männer steckten die Lebensmittel in zwei mitgebrachte Tüten und verließen ohne zu bezahlen das Geschäft. Das bemerkte auch ein aufmerksamer Zeuge, der die Unbekannten in der Baugulfstraße ansprach, woraufhin sie in Richtung „Rinnweg“ flüchteten.

Der Zeuge beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1 ist männlich, hat eine osteuropäische Erscheinung, ist circa 185 Zentimeter groß, 35 bis 40 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und eine Glatze. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Shorts, einem weißen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Der zweite Täter hat ebenfalls ein osteuropäisches Erscheinungsbild, ist circa 170 bis 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hat eine normale Statur und kurze dunkelblonde Haare. Getragen hat er eine lange Flecktarnhose in beige sowie ein beiges/graues T-Shirt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht

Neuenstein/ Obergeis- Am Dienstag (20.07.), gegen 0:40 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße „Am Koppelstück“ – vermutlich beim Wenden – einen dort geparkten Ford Fiesta. Hierdurch wurden die linke, hintere Seitenwand sowie das linke Rücklicht des Autos beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Bad Hersfeld – Am Dienstag (20.07.), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Borken die B 324 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge mit den Spiegeln. Ein Fahrer wurde bei der Kollission durch die Spiegelsplitter leicht am Ohr verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag (16.07.), gegen 4 Uhr, rangierte ein bis dato unbekannter Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger auf einem Gelände der Carl-Benz-Straße. Hierbei touchierte er beim Rückwärtsfahren ein großes Werbeschild. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Halterung sowie am Schild entstand erheblicher Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Fußgängerampel beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (15.07.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Georg-Dietrich-Bücking Straße in Richtung Alicestraße. Hierbei touchierte der Unfallverursacher offensichtlich die im Kreuzungsbereich befindliche Fußgängerampel und beschädigt diese. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Alsfeld – Ein Schnellrestaurant in der Straße „An der Au“ wurde in der Zeit von Sonntagabend (18.07.) bis Dienstagvormittag (20.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch mehrfaches Hebeln an den Zugangstüren des Geschäfts versuchten sich die Einbrecher unbefugt Zutritt zu verschaffen. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerraum

Rotenburg – Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend (17.07.) bis Dienstagmorgen (20.07.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im „Breitinger Kirchweg“ ein. Durch Aufbrechen eines Bügelschlosses gelangten die Langfinger in den Keller, aus dem sie einen schwarzen E-Scooter der Marke „Kickster S“, Modell „Berlin“, entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 200 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Uttrichshausen – Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein bulgarischer Sattelzug mit einem 45-jährigen Fahrer aus Mazedonien die BAB 7 in Richtung Würzburg. Der Sattelzug war mit vier Tonnen Gefahrgutstoff beladen. Zwischen dem Dreieck Fulda und der Rastanlage Uttrichshausen geriet der Sattelzug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr kurz nach Beginn einer Baustelle die transportable Schutzplanke aus Beton. Hierbei verkeilte sich die Sattelzugmaschine mit Teilen der transportablen Schutzplanke. Die Ladung wurde nicht beschädigt. Der Kraftstofftank wurde aufgerissen und Diesel lief aus. Die alarmierte Feuerwehr Eichenzell pumpte den restlichen Diesel aus dem Kraftstofftank. Ca. 700 Liter Diesel flossen ins Erdreich. Nach Begutachtung der unteren Wasserbehörde wird das Erdreich im Laufe des Tages abgetragen. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich sehr aufwendig. Die BAB 7 war für ca. vier Stunden gesperrt, es kam zu ca. sieben Kilometer Rückstau. Eine Umleitung wurde durch die Autobahnmeisterei Fulda eingerichtet.

Ab etwa 23:20 Uhr konnte der Verkehr zumindest wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Fahrer des Sattelzuges wurde zur Kontrolle mit dem RTW ins Klinikum Fulda verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 130 000,- EUR.

Eingesetzt waren die Polizeiautobahnstation Petersberg, ein Rettungswagen, die Feuerwehr Eichenzell, die Autobahnmeisterei Fulda, ein Abschleppdienst und eine Baustellenabsicherungsfirma.

Vollsperrung nach Lkw-Unfall

A 7, Uttrichausen – Seit kurz nach 19 Uhr ist die A 7, Fulda in Fahrtrichtung Würzburg, kurz vor Uttrichshausen nach einem Lkw-Unfall im Bereich einer Baustelle voll gesperrt. Ein bulgarischer Lkw geriet dort vermutlich aufgrund einer Reifenpanne in die Beton-Leitplanke und walzte diese über mehrere Meter nieder. Dabei riss er sich den Tank auf und die Vorderachse ab. Die Ladung blieb unversehrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, keine brennenden Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Die A 7 ist in Fahrtrichtung Würzburg bis auf Weiteres voll gesperrt. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird diese Nachricht aktualisiert.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten – Zeugenaufruf

Am heutigen Dienstag, den 20.07.2021, um 07:48 Uhr kam es auf der Landstraße 3174 zwischen Obernüst und Esbachsgraben zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus der Gemeinde Künzell befuhr die L3174 aus Richtung Obernüst kommend in Richtung Esbachsgraben. In Höhe des Abzweigs Schwarzenborn kam es zum seitlichen Anstoß mit einem entgegenkommenden PKW, der dabei massiv beschädigt wurde. Der 73-jährige Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin des PKW erlitten durch den Zusammenstoß einen Schock und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 10.000 EUR.

Da der Unfallhergang hinsichtlich der jeweils korrekten Fahrspurnutzung noch nicht abschließend geklärt ist und sich weitere Fahrzeuge hinter dem LKW befunden haben sollen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/96120 zu melden.