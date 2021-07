Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Betrüger am Telefon

Bereits seit dem frühen Mittwochmorgen (21.07.2021) versuchen Betrüger insbesondere in Butzbach und Nieder-Weisel ihr Glück, indem sie sich telefonisch als Polizeibeamte ausgeben, um arglose Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Soweit bekannt, bislang glücklicherweise ohne Erfolg.

Die Masche dürfte einem Gros der Bürgerinnen und Bürger mittlerweile bestens bekannt sein: Das Telefon klingelt. Der Anrufer meldet sich als Kommissar XY. Er behauptet, kurz zuvor seien Einbrecher festgenommen worden. Diese hätten Unterlagen dabeigehabt, in welchen Ihre Adresse notiert gewesen sei. Dann folgen Fragen über etwaige zuhause gelagerte Vermögenswerte. Um diese zu schützen, sei es notwendig, sie vorübergehend an die Polizei zu übergeben. Kommissar XY schicke baldmöglichst einen Kollegen, um diese abzuholen. Dazu sollen die Habseligkeiten beispielsweise vor der Haustür bereitgelegt werden. Tut man nun, wie geheißen, sind die Wertsachen oftmals verloren. Natürlich sind diese nicht von der „echten“ Polizei eingesammelt worden. Hier waren Betrüger am Werk!

Bis zum frühen Nachmittag informierten bereits über 30 Menschen aus dem Raum Butzbach die Polizei, da sie einen derartigen Anruf erhalten hatten, jedoch nicht auf diese Masche hereingefallen waren. Nicht zuletzt dürfte dies auch der andauernden medienübergreifenden Präventionsarbeit von Medien und Polizei sein; sei es beispielsweise durch Zeitungsberichte, via Rundfunk oder über Social Media.

Merke:

Wertsachen befragen!

Gespräch und informieren die Polizei unter der 110!

Betrugsversuche!

Weitere Informationen zu diesen und anderen Betrugsphänomenen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. Beratungsangebote bietet die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Wetteraukreises, Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob. Diese erreichen Sie telefonisch unter 06032/9181-13 oder per Email unter beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de.