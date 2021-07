PKW-Diebstahl in Limburg,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Mittwoch, 14.07.2021, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 15.07.2021, 05:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein PKW gestohlen. Eine 24-Jährige stellte am Mittwochmittag ihren Toyota C-HR in der Ste.-Foy-Straße ab. Als sie am Donnerstagmorgen zu der Örtlichkeit zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr dort. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Motorrad-Diebstahl in Selters,

Selters-Münster, Hinterstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 05:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie)Am Mittwoch wurde in Selters-Münster ein Motorrad gestohlen. Ein 35-Jähriger stellte seine schwarze Suzuki VL 1500 auf dem Bürgersteig ab. Zuletzt gesehen wurde das Motorrad morgens gegen 05:00 Uhr. Als der Mann am Nachmittag nach Hause kam, war das Motorrad nicht mehr da. Bisher gibt es keine Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Fahrrad in Limburg entwendet,

Limburg, Diezerstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr

(wie)Am Mittwochnachmittag wurde in Limburg ein Mountainbike gestohlen. Ein 27-Jähriger lieh sich das Fahrrad eines Kollegen, um zu einem Friseurtermin zu fahren. In der Nähe des Friseursalons stelle er das Fahrrad ab. Als er eine halbe Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr auffindbar. Es wird davon ausgegangen, dass das Mountainbike gestohlen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Gewerbehalle,

Bad Camberg, Carl-Zeiss-Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 02:34 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in eine Gewerbehalle in Bad Camberg einzubrechen. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass er auf dem Gewerbegrundstück Personen gesehen und einen lauten Schlag vernommen hatte. Die entsandten Streifen umstellten und durchsuchten das Gelände. Es konnten keine Täter mehr am Tatort festgestellt werden. Aufgrund der Videoüberwachung des Unternehmens konnte der Einbruchsversuch der zwei Täter nachvollzogen werden. Sie schlugen ein Glaselement eines Rolltores ein. In die Halle gelangten sie aber offensichtlich nicht, es wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren.

Arbeitsgeräte aus Klein-LKW entwendet, Limburg, Kirchfelder Straße, Mittwoch, 14.07.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 15.07.2021, 06:20 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein Klein-LKW aufgebrochen und Arbeitsgeräte daraus entwendet. Ein 35-Jähriger stellte das Fahrzeug seiner Firma abends in Lindenholzhausen ab. Am Donnerstagmorgen musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Hecktür des Fahrzeuges aufgebrochen hatten. Aus dem Inneren wurden diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Unfallflucht in Mengerskirchen,

Selters-Münster, Hinterstraße, Mittwoch, 14.07.2021, 08:00 Uhr

(wie)Am Mittwoch wurde in Mengerskirchen ein parkender PKW bei einem Unfall beschädigt, der Unfallverursacher floh. Ein 40-Jähriger hatte seinen braunen Audi in der Winnauer Straße geparkt. Am Mittwochmorgen kollidierte dann ein unbekanntes Fahrzeug mit der linken Front des Audi. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR an dem Audi entstand, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Tasche aus PKW gestohlen,

Bad Camberg, Tank- und Rastanlage der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, 14.07.2021, 15:37 Uhr

(wie)Am Mittwochnachmittag wurde auf der Autobahnraststätte Bad Camberg-West eine Tasche aus einem PKW gestohlen. Eine 51-Jährige machte mit ihrem Mann Rast auf dem Autobahnparkplatz. Dazu standen sie hinter ihrem Fahrzeuggespann, das aus einem Ford und einem Anhänger bestand. Ein unbekannter Täter muss die Situation genutzt und die unbeobachtete Beifahrertür geöffnet haben. Die Handtasche der 51-Jährigen wurde mitsamt ihrem Portemonnaie aus dem Ford gestohlen. Den Diebstahl stellte die Dame erst beim Einsteigen in das Fahrzeug fest, der Täter war bereits verschwunden.