Kreis Bergstraße

Lorsch/ Bensheim: Trickdieb greift ins Portemonnaie

Lorsch/ Bensheim (ots) – Für Wechselgeld öffnete am Donnerstagmorgen (15.07.)

ein Senior in der Lindenstraße, in der Nähe des Bahnhofs in Lorsch sein

Portemonnaie und wurde bestohlen. Der Betrüger griff gegen 9.30 Uhr ins

Portemonnaie um scheinbar nach einer Münze zu greifen. Dabei fischte er

unbemerkt 300 Euro in Scheinen heraus.

Der schlanke Trickdieb soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Der etwa 1,65

Meter große Mann hat einen weißen Blouson und eine weiße Hose getragen. Der

Gesuchte hat lichtes dunkles kurzes Haar sowie eine Stirnglatze.

Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Trickdieb

geben?

Alle Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim

entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Auf ähnliche Art und Weise wurde diese Masche auch in Bensheim, in der

Platanenallee am Parkautomaten eines Parkhauses, versucht. Der Täter wollte ein

zwei Eurostück gewechselt haben. Im letzten Moment konnte der Diebstahl aus der

Geldbörse verhindert werden. Der korpulente und in schwarz gekleidete Täter lief

in Richtung Fußgängerzone weg.

Die Polizei warnt eindringlich davor, beim Geldwechseln eine Nähe zu fremden

Menschen zuzulassen. Halten Sie immer Abstand! Lassen Sie sich nicht ins

Portemonnaie schauen und vor allem lassen Sie nicht zu, dass Fremde ins

Portemonnaie hineingreifen!

Viernheim: Alkoholisiert und randalierend durch die Rathausstraße

Viernheim (ots) – Weil ein 25 Jahre alter Mann betrunken in der Rathausstraße

Blumenkübel und Stühle umwarf und Passanten in der Fußgängerzone belästigte,

musste er die Nacht zum Donnerstag (14. – 15.07.) im Polizeigewahrsam

verbringen. Passanten meldeten den Randalierer gegen 23 Uhr bei der Polizei.

Bürstadt: Marihuana auf Spielplatz sichergestellt

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwochnachmittag (14.07.) eine Gruppe

von Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Bensheimer Straße/ Ecke Am Pettweg

kontrolliert und dabei zwölf Gramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen gehören

mutmaßlich einem 15-Jährigen, der beim Weglaufen das Tütchen mit dem Marihuana

wegwarf. Der Jugendliche konnte nach kurzer Nacheile eingeholt werden und wurde

zur Anzeigenaufnahme mit auf die Wache nach Heppenheim genommen. Seine Eltern

wurden verständigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holten sie ihren

Sohn bei der Polizei ab.

Verkehrsunfallflucht in Birkenau-Reisen / Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – Birkenau-Reisen, Mumbacher Straße- Unerlaubtes Entfernen vom

Unfallort, Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 14.07.2021, ereignete sich gegen 09:15 Uhr in Birkenau-Reisen,

Kreuzung Mumbacher Straße / Wehrstraße, ein Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Ein türkisfarbener Kleinwagen bog von der Wehrstraße auf

die Mumbacher Straße ein. Hierbei kollidierte dieser mit einem schwarzen KIA.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden am KIA wird auf ca. 400 Euro

geschätzt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin

unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Heppenheim / Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Heppenheim, Hambacher Tal – Unerlaubtes Entfernen vom

Unfallort, Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 11.07.2021, ereignete sich um ca. 3:45 Uhr in Heppenheim,

Hambacher Tal Höhe Hausnummer 113 ein Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Zwei rot-weiße Absperrpfosten wurden durch ein, bisher

noch nicht ermitteltes, Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca.

500 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin

unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile

aufgefunden werden, welche auf einen Opel Corsa D als Unfallverursacher

hinweisen. Dieser müsste Beschädigungen im Bereich des rechten

Frontscheinwerfers aufweisen.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Bensheim (ots) – Am Montag (12.07.) um 13.18 Uhr parkte eine PKW-Fahrerin in

Zwingenberg, Darmstädter Str. 10 Höhe eines Küchenstudios rückwärts aus und

stieß dabei gegen das dortige 30er Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich

die Fahrerin eines dunkelgrauen höheren Fahrzeuges (SUV) in Richtung Bahnhof.

Der PKW mit HP-Kennzeichen hatte vermutlich den Buchstaben E und die Zahlen 2

und 6 im Kennzeichen. Die schlanke Fahrerin trug kinnlange Haare und eine

Brille.

Hinweise zur Fahrerin oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der

Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Betrunken am Steuer und auf Abwegen / Auto bleibt auf Treppenabsatz hängen / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Zwei Strafanzeigen, zwei Blutprobenentnahmen, zwei vorläufige

Festnahmen und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Autofahrt zweier

Männer aus Darmstadt am frühen Donnerstagmorgen (15.7.). Den Maßnahmen

vorausgegangen war das Fahrmanöver beider, als Insassen eines Skodas, den sie

offenbar unter erheblichen Einfluss von Alkohol über eine Wiese im Bereich der

Holzstraße und von dort auf den ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen

Kleinschmidt-Steg steuerten. Der anschließende Versuch dort treppenabwärts im

Bereich des Justus-Liebig-Parkhauses zu fahren schlug fehl. Die Karosserie

verhakte sich mit dem Treppenabsatz und unwiderruflich stoppte das Auto. Bei

Eintreffen der von Zeugen alarmierten Beamten war der Grund für das Verhalten

des 64-jährigen Fahrers rasch gefunden. Sowohl er als auch sein 30-jähriger

Beifahrer hatten dem Alkohol erheblich zugesprochen. Zwei Atemalkoholtests

bestätigten den Verdacht mit dem Ergebnis von 2,36 Promille bei dem Wagenlenker

sowie 2,38 Promille bei seinem Begleiter. Doch dem nicht genug. Bei ihrer

vorläufigen Festnahme leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand und

verletzte dabei einen Polizisten am Arm. Die Verletzungen mussten im Anschluss

in einem Krankenhaus versorgt werden. Während der 64-Jährige nach Abschluss

aller polizeilichen Maßnahmen, die unter anderem die Einleitung eines

Strafverfahrens wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

umfassten, nach Hause entlassen wurde, verbrachte sein Begleiter die

darauffolgenden Stunden zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Er wird sich wegen des

Widerstandes gegen Vollzugsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt: Unbekannte springen auf Autodach / Schadenshöhe 3000 Euro / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einem Verfahren wegen Sachbeschädigung stehen, suchen die Beamten des

Kommissariats 43 in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten

Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter männlicher Täter am Mittwoch (7.7.)

kurz nach 1 Uhr ein in der Grafenstraße geparkten schwarzen Seat durch einen

Sprung auf das Autodach beschädigt. Der dabei verursachte Schaden wird derzeit

auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die

Ermittler alle sachdienlichen Hinweise, die Aufschluss über die Identität des

Vandalen geben, entgegen.

Darmstadt: Geschlagen, gedroht und beraubt / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots) – Zwei 22 und 16-Jährige junge Männer werden sich nach ihrer

Festnahme am Mittwochabend (14.7.) wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich

verantworten müssen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten der 22-Jährige aus

Rödermark und sein 16-jähriger Begleiter aus Groß-Gerau nichts Gutes auf dem

Ernst-Ludwigsplatz im Sinn. Dort sollen sie gegen 21.30 Uhr in Streit mit einem

21- Jährigen geraten sein. Was zunächst mit einem verbalen Streitgespräch begann

soll zunehmend eskaliert und schlussendlich in einer körperlichen Attacke

gemündet sein, wobei dem Attackierten die Kopfhörer geraubt worden sein sollen.

Danach trat das Duo die Flucht an, konnte jedoch rasch im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen

werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Insgesamt 70 Fahrräder bei Codierungsaktion mit individuellem Code versehen

Griesheim (ots) – Zusammen mit Helferinnen und Helfern des Freiwilligen

Polizeidienstes haben Beamte der Polizeistation Griesheim am vergangenen Freitag

(09.07.) und Samstag (10.07.) insgesamt 70 Fahrräder bei einer

Präventionsveranstaltung im Rathaus codiert.

Neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ist diese Codierung inzwischen

ein beliebtes Mittel, um Fahrräder gegen Diebe zu schützen. Mittels eines

Spezialgerätes wird die persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den

Fahrradrahmen eingebracht. Dieser Code gibt der Polizei Hinweise auf die

rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb kann mit dieser Nummer nichts anfangen. Das

Fahrrad wird für den Unbefugten relativ wertlos.

Rund 90 % der registrierten Räder waren Pedelecs und E-Bikes. Bei diesen Rädern

kann nicht nur der Rahmen sondern auch der Aufsatzakku gekennzeichnet werden. Im

Rahmen verbaute Akkus können allerdings nicht registriert werden. Alle Termine

sind hier zu finden: https://k.polizei.hessen.de/2131798719

Griesheim: Unbekannte attackieren 56-Jährigen und entwenden Fahrrad / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Wegen des Verdachts des Raubes hat die Kriminalpolizei in

Darmstadt ein Verfahren eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Nach ersten Erkenntnissen

hatten es drei bis vier noch unbekannte Täter am Donnerstag (15.7.) gegen 1.30

Uhr in der Feldstraße nahe einer Tankstelle auf einen 56-Jährigen abgesehen.

Dieser soll unvermittelt von den Tätern zu Boden geschlagen und seines Fahrrades

beraubt worden sein. Mit dem Rad, einem silber-blauen Herrenrad mit

Satteltasche, vom Hersteller „Herkules“, flüchtete die Kriminellen. Sie wurden

auf etwa 18 Jahre alt geschätzt und sollen alle Sportbekleidung getragen haben.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 35 telefonisch

zu erreichen und nehmen alles Sachdienliche entgegen.

Weiterstadt/Gräfenhausen: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Weiterstadt (ots) – Am Mittwoch (14.7.) gegen 3.30 Uhr hat ein noch unbekannter

Täter sein Unwesen im Westring getrieben und versucht in ein Einfamilienhaus

einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter über ein rückwärtig

gelegenes Gartentor auf das Grundstück und versuchte dort mit einem Besen von

der Terrasse ein gekipptes Fenster zu öffnen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte

glücklicherweise und der Unbekannte trat die Flucht an. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06151/9690 bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt

(K21/22) zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Ober-Ramstadt

Ober Ramstadt (ots) – Zwischen Dienstag, 13.07.2021, 18:00 Uhr und Mittwoch,

14.07.2021, 07:45 Uhr wurde in der Eisstraße in Ober-Ramstadt ein am

Fahrbahnrand geparkter, dunkelblauer Pkw Peugeot von einem unbekannten

Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem geparkten Peugeot entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 600EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss

unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154

/ 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzten.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf Anrufe durch falsche Polizeibeamte/Ordnungshüter warnen

Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter.

Am Donnerstag (15.07.) wurden im Laufe des Tages bereits dutzende Bürgerinnen und Bürger durch falsche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer gaukeln den Angerufenene am Telefon vor,die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen und Laptop erbeutet

Ein „An der Lache“ geparkter Mercedes geriet in der Nacht zum Mittwoch (14.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend aus dem Innenraum eine Laptoptasche samt Laptop, kabellosen Kopfhörern sowie zwei Sonnenbrillen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt knapp 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Groß-Gerau: Jugendliche attackiert und bestohlen/Zeugen gesucht

Im Bereich der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße, wurden am Mittwochabend (14.07.), gegen 22.50 Uhr, zwei 17 Jahre alte Jugendliche von drei Unbekannten attackiert. Einer der 17-Jährigen wurde hierbei geschlagen und leicht verletzt. Den anderen jungen Mann bedrohten die Täter mit einem Nothammer, entwendeten anschließend 40 Euro aus dessen Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Einer der flüchtigen Männer hat einen dunklen Teint, hat schwarze Haare und trug Jeans sowie einen hellen Pulli. Der Zweite ist etwa 1,80 Meter groß, hat ebenfalls schwarze Haare und trug einen Lacoste-Anzug mit hellen Streifen. ZUdem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Ein weiterer Tatverdächtiger ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trug eine blaue Joggingjacke und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Ginsheim-Gustavsburg: Auto von Pizzaboten gestohlen (GG-XY 1)

Ein als Lieferfahrzeug einer Pizzeria genutzter schwarzer VW Polo, wurde am Mittwochabend (14.07.), um kurz vor 22.00 Uhr, vor dem Lokal in der Darmstädter Landstraße von Unbekannten mit dem noch im Zündschloss steckenden Fahrzeugschlüssel entwendet. Der Pizzabote holte in der Pizzeria gerade eine weitere Essensauslieferung ab. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-XY 1 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdäöchtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen VW Polo geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Nach Überholvorgang von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Auf der L3318 zwischen Bad König und Kimbach kam es am

14.07.2021 gg. 20:15 Uhr zu einem Schadensereignis.

Ein schwarzer PKW überholte einen silbernen PKW auf der L3318 zwischen Bad König

und Kimbach. Beide fuhren in Richtung Bad König.

Für den Überholvorgang musste der schwarze PKW verkehrsbedingt auf den

Fahrstreifen des Gegenverkehrs wechseln.

Hierbei missachtete der überholende Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden

Rollerfahrers mit Fahrtrichtung Kimbach.

Um einen unmittelbar drohenden Frontalzusammenstoß zu verhindern, verließ der

Rollerfahrer die Fahrbahn nach rechts und fuhr auf den Grünstreifen.

Hier kam es zum Sturz des Rollerfahrers.

Der Rollerfahrer wurde hierbei nicht verletzt. Allerdings wurde der Roller

leicht beschädigt.

Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne

seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht die sachdienliche Hinweise geben

können. Insbesondere der Fahrer des silbernen PKW, welcher überholt wurde,

könnte hierbei möglicherweise hilfreiche Angaben machen.

Zeugen nach Unfallflucht in Bad König gesucht

Bad König

Am Mittwoch den 14.07.2021 gegen 16:40 Uhr ereignete sich an der Schwimmbadstraße/ Werkstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29 jährige Audi Fahrerin aus Hirschhorn verletzt wurde. Die Fahrerin versuchte dem entgegenkommenden Autofahrer auszuweichen, da dieser ihren Fahrstreifen kreuzte und prallte dabei gegen die Mauer der Unterführung. Daraufhin wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, in Richtung der Werkstraße. Der Schaden ihres Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zum verursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Opel Corsa handelt. Die Stoßstange mache keinen für Opel serienmäßigen Eindruck und sei womöglich nachgerüstet worden. Allgemein könnte es sich bei dem Fahrzeug um ein neueres Modell handeln.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Tel. Nr. 06062/953 – 0 in Verbindung zu setzen.