Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.07.2021

Geschwindigkeitskontrolle B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.07.2021 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde auf der B39 in Höhe des Sportplatzes Geinsheim (70 km/h) eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. Insgesamt waren 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, ein Autofahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der schnellste Autofahrer wurde mit 97 km/h gemessen.

