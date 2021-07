Neustadt: Lewentz in Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss berufen

Mainz / Neustadt an der Weinstraße – Innenminister Roger Lewentz ist in den Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss berufen worden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ministerrat gefasst. Die Stiftung soll das Hambacher Schloss als Kultur- und Baudenkmal sowie als bedeutende Stätte für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die europäische Zusammenarbeit erhalten.

„Das Hambacher Schloss hat als Wiege der deutschen Demokratie Bedeutung weit über die Landesgrenzen hinaus. Gerade in Zeiten, in denen Demokratiefeinde versuchen, unser demokratisches Fundament zu unterwandern, müssen wir die herausragende Bedeutung des Hambacher Festes für die Entwicklung Deutschlands zur Demokratie umso stärker verdeutlichen“, sagte Lewentz. Das Hambacher Schloss stehe zudem symbol- und beispielhaft für die europäische Einigung sowie für die Ideale und die Geschichte Europas und der Europäischen Union.

Die Stiftung Hambacher Schloss wurde am 2002 vom Land Rheinland-Pfalz, dem Landkreis Bad Dürkheim, dem Bezirksverband der Pfalz sowie der Stadt Neustadt an der Weinstraße ins Leben gerufen. Den Vorsitzenden wählt der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Landes aus seiner Mitte.

Neben Lewentz wurden Christoph Kraus vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie Vanessa Fischer aus der Staatskanzlei neu in den Stiftungsvorstand berufen.