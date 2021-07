Neustadt: Nicole Metzger und Band – Sonntag-Konzert im Rathausinnenhof am 18. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Im Rahmen des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt Neustadt und gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, veranstalten der Kulturverein Wespennest und die Tagesbegegnung Lichtblick am Sonntag, 18. Juli 2021, ein Konzert „Kultur trifft Soziales“ mit der Sängerin Nicole Metzer und ihrer Band.

Das Konzert ist eine musikalische Begegnung mit Hildegard Knef.

Nicole Metzger versteckt sich nicht hinter dem Original. Sie tritt ein in den Dialog mit Hildegard Knef und versucht mit dem außergewöhnlichen Klang ihrer Stimme, mit der Magie ihres musikalischen Ausdrucks die Knef zu locken, zu erkunden, zu befreunden, zu entdecken. Die Knef bleibt die Knef, die Metzger bleibt die Metzger und gleichzeitig verbinden sich die Seelen der beiden Künstlerinnen. Man spürt, entdeckt und erlebt im Gesang der Metzger die Knef. Man findet in den Texten und der Lyrik Hildegard Knefs die Sängerin Nicole Metzger. Metzger Knef – Eine Verschmelzung im Individualismus.

Die kleine Kultur-Open-Air Reihe „Kultur trifft Soziales“ mit weiteren Konzerten im Rahmen des Förderprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT im Rathausinnenhof der Stadt Neustadt steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Marc Weigel.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Spende für soziale Projekte.