Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kleinkarlbach: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrerin aus PKW geborgen

Kleinkarlbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 520 zwischen Kleinkarlbach und Kirchheim ist am Mittwoch, den 14.07.2021, die Fahrerin eines PKW verletzt worden.

Die 20-jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim war gegen 15:50 Uhr auf der L520 von Kleinkarlbach kommend, in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug auf der regennassen Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW drehte sich mehrfach und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Da sich die Fahrertür im Graben nicht mehr öffnen ließ konnte die Fahrzeugführerin den PKW nicht eigenständig verlassen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend erfolgte durch die Rettungskräfte eine erste medizinische Versorgung vor Ort, bevor sie mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße zeitweise vollgesperrt werden.

Haßloch: Vermisst jemand vier Emus?

Haßloch (ots) – Nicht schlecht staunte eine 36-jährige Frau, als ihr am Dienstagnachmittag (13. Juli 2021, 16 Uhr) in einem Waldstück nahe der K14 plötzlich vier Emus begegneten. Es waren vier Jungtiere, die irgendwo ausgebüchst sein mussten.

Polizei und Ordnungsamt konnten keine Emu-Besitzer ausmachen. Falls jemand vier Emus vermisst, kann er sich mit dem Tierheim in Haßloch in Verbindung setzen.

