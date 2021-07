Nach Unfall nicht einfach weiterfahren!

Kaiserslautern (ots) – Dass er nach einem Unfall nicht einfach wegfahren darf,

wird die Polizei einem Fahrer eines Lieferservices erklären, wenn sie den

Verantwortlichen ausfindig gemacht hat. Der noch unbekannte Fahrer hat am späten

Samstagabend in der Humboldtstraße einen Unfall verursacht – und dabei mit

seinem „Lieferfahrzeug“ einen anderen Pkw beschädigt.

Der Fahrer des betroffenen Mercedes Benz meldete den Vorfall der Polizei erst am

Sonntag, nachdem er den Schaden an seinem Wagen entdeckte. Der 56-Jährige gab zu

Protokoll, dass er am Vorabend kurz vor Mitternacht in der Humboldtstraße

unterwegs war und sich an der Ampel in Höhe der Königstraße auf der

Linksabbiegerspur einordnete. Auf der Fahrspur rechts neben ihm hielt ein Mann

mit einem Roller eines Lieferservices.

Als die Ampel Grün wurde, bog der Mercedes-Fahrer nach links in die Königstraße

ab. Dabei bemerkte er nach eigenen Angaben einen „Schlag“, schaute in den

Rückspiegel und sah, wie der Rollerfahrer zu Boden fiel. Der 56-Jährige stoppte

daraufhin und half dem Rollerfahrer wieder auf die Beine. Dieser habe sich

wieder auf seinen Roller gesetzt und sei weitergefahren. Den Schaden am hinteren

rechten Radlauf seines Mercedes bemerkte der Mann erst später.

Der Name des Lieferservices ist bekannt, der Fahrer muss noch ermittelt werden.

Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

Immer wieder Alkohol und Drogen im Spiel

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer,

den Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag in der Logenstraße kontrollierten. Als

die Beamten gegen 4.45 Uhr den Pkw stoppten, schlug ihnen aus dem Innenraum des

Wagens starker Alkoholgeruch entgegen. Wie sich herausstellte, hatte der

31-jährige Mann am Steuer einen Alkoholpegel von 1,09 Promille in der Atemluft.

Der Test wurde eine Dreiviertelstunde später wiederholt – dabei zeigte sich,

dass der Wert noch gestiegen war. Deshalb wurde eine Blutprobe veranlasst.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste der Mann abgeben. Weil der 31-Jährige

den Sinn der Kontrolle und der Folgemaßnahmen nicht verstand, wurde zur besseren

Verständigung die US-Militärpolizei hinzugezogen.

Eine Trunkenheitsfahrt verhindern konnte eine Streife am frühen Sonntagmorgen in

der Innenstadt. Während eines anderen Einsatzes wurden die Polizeibeamten kurz

nach 5 Uhr in der Wagnerstraße auf einen Mann aufmerksam, der in einem geparkten

Auto auf dem Beifahrersitz saß. Kurz darauf stieg er aus, lief hinter das

Fahrzeug und musste sich übergeben.

Bei einer Überprüfung zeigte sich, dass der 33-Jährige stark alkoholisiert war.

Um zu verhindern, dass er in seinem Zustand mit dem Auto losfährt, wurden die

Schlüssel sichergestellt und wenig später an die Freundin des Mannes

ausgehändigt.

Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten Polizeibeamte am

Sonntagabend auch bei einer 74-jährigen Frau sicher. Ein Zeuge hatte kurz vor 21

Uhr die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie die Frau an einer

Tankstelle Schnaps kaufte, in ihr Auto einstieg, aus der Flasche trank und

anschließend mit dem Wagen davonfuhr.

Eine Streife rückte aus und stattete der Dame zu Hause einen Besuch ab. Sie

räumte ein, den Schnaps gekauft zu haben, gab jedoch an, erst davon getrunken zu

haben, nachdem sie zu Hause war. Allerdings hatte sie nach eigenen Angaben im

Laufe des Nachmittags mit einem Bekannten zusammen eine Flasche Wein getrunken.

Die 74-Jährige wurde deshalb zunächst zum Atemtest gebeten, der ihr einen

Alkoholpegel von 1,63 Promille bescheinigte. Anschließend musste sie zur

genaueren Bestimmung der Alkoholkonzentration und der Entwicklung im Abstand von

einer halben Stunde zwei Blutproben abgeben. – Das Ergebnis wird zeigen, ob die

Frau die Wahrheit gesagt hat – und davon hängt ab, ob sie eine Strafanzeige

erhält oder gerade noch einmal mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige davonkommt.

Am späteren Abend wurde eine Streife in der Innenstadt auf einen Fahrradfahrer

aufmerksam. Die Beamten stoppten den Mann in der Parkstraße und unterzogen ihn

einer Kontrolle. Dabei kamen ein Tütchen mit weißen Anhaftungen sowie ein

sogenannter „Grinder“ zum Vorschein, an dem ebenfalls noch Reste der Substanz

hafteten. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

In der Nacht zu Montag mussten Polizeibeamte dann auch noch einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 28-Jährige war in der Marktstraße

angehalten und kontrolliert worden. Weil sein Atem nach Alkohol roch, wurde er

zum Test gebeten – Ergebnis: 0,8 Promille. Darauf angesprochen, gab der Mann an,

im Laufe des Abends „zwei Bier“ getrunken zu haben. Der 28-Jährige wurde für

weitere Tests mit zur Dienststelle genommen. Mit dem E-Scooter durfte er nicht

weiterfahren. Auf den Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Einbruch in Schule

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch eine Sicherheitsfirma wurde die

Polizei am Sonntagabend über einen Einbruchsalarm in einem Schulgebäude in der

Otterberger Schulstraße informiert. Vor Ort stellten die Beamten eine geöffnete

Tür am außengelegenen Treppenhaus fest. Im Gebäude konnten keine Personen

angetroffen werden. Ob die Unbekannten etwas stahlen, steht aktuell noch nicht

fest. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, denen gegen 22:10 Uhr

Personen rund um die Schule aufgefallen sind oder die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Erst Platzverweis, dann Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Einen Platzverweis und eine Strafanzeige hat sich ein

junger Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag eingehandelt. Der 26-Jährige fiel am

Nachmittag gleich zweimal unangenehm auf.

Zunächst war er an der Wohnung einer Freundin aufgetaucht und wollte sich

Klamotten aushändigen lassen. Weil die Frau ihm diese nicht gab, kam es zum

Streit. Die alarmierte Polizeistreife erteilte dem Mann daraufhin einen

Platzverweis.

Wenig später wurde der 26-Jährige allerdings von Zeugen dabei beobachtet, wie er

seinen Frust am Fahrzeug der Frau ausließ und einen Spiegel beschädigte. Erneut

rückte eine Streife aus – diesmal erhielt der Mann neben einem erneuten

Platzverweis auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ihm wurde zudem erklärt,

dass er in Gewahrsam genommen wird, falls er noch einmal auffällt – und ihm

wurde geraten, auf direktem Weg die Heimreise anzutreten…. |cri

Wer hat den Ford Galaxy gefahren?

Kaiserslautern (ots) – Einen Unfall mit Fahrerflucht haben Zeugen am

Sonntagabend in der Weilerbacher Straße beobachtet. Sie konnten sehen, wie der

Fahrer eines Ford Galaxy kurz vor halb 8 beim Ausparken rückwärts gegen einen

gegenüber abgestellten VW Golf stieß – anschließend aber einfach davonfuhr, ohne

sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten die Polizeibeamten den Halter

ermitteln und noch am selben Abend den mutmaßlichen Fahrer ausfindig machen. Der

56-Jährige, der auch im Besitz des Fahrzeugschlüssels war, gab an, den Wagen zur

Unfallzeit gefahren zu sein. Allerdings passte das Aussehen des Mannes nicht

eindeutig zur Beschreibung des Unfallfahrers, die von den Zeugen abgegeben

wurde.

Weil der 56-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe veranlasst. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kleinkraftrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Freitag in der Mannheimer Straße ein

Kleinkraftrad gestohlen. Irgendwann zwischen 8 Uhr und 17 Uhr rissen sich die

Diebe das goldfarbene Gefährt unter den Nagel. Der Wert des Zweirads wird auf

mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Ein paar Minuten abgelenkt – Tasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Beim Ausladen ihres Autos ist eine junge Frau aus dem

Stadtgebiet am Sonntagabend Opfer eines Diebs geworden. Wie die 22-Jährige kurz

nach halb 8 der Polizei meldete, hatte sie ihr Auto gegen 19 Uhr in der

Amalienstraße in Höhe des Hauses Nummer 7 abgestellt. Während sie Sachen aus dem

Wagen räumte, stellte sie ihre Tasche am Hauseingang ab. In den folgenden

Minuten war die Frau so abgelenkt, dass sie nicht merkte, wie sich jemand

offenbar im Vorbeigehen die Tasche griff und mitnahm.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 22-Jährige nicht geben – es war ihr

niemand aufgefallen. Zeugen, die den Täter möglicherweise gesehen haben, werden

gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369- 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in

Verbindung zu setzen. |cri

Roter Ford Fiesta gesucht!

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

roten Ford Fiesta, der am Sonntagnachmittag auf der K50 bei Trippstadt unterwegs

war. Er soll durch ein Überholmanöver eine Verkehrsgefährdung begangen haben.

Nur durch die Vollbremsung des entgegenkommenden Fahrers konnte eine Kollision

vermieden werden.

Der 61-jährige Mann meldete der Polizei, dass er gegen 14.20 Uhr mit seinem Opel

Insignia von Trippstadt kommend in Richtung Antonihof unterwegs war, als ihm

ausgangs einer Rechtskurve der rote Pkw auf seiner Spur entgegenkam. Das

Fahrzeug habe sich komplett auf der Gegenfahrbahn befunden, weil der Fahrer

gerade einen Fahrradfahrer überholte.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete der Opel-Fahrer eine

Notbremsung ein und hielt auf dem rechten Randstreifen an. Trotzdem seien

zwischen den Außenspiegeln nur wenige Zentimeter geblieben, als der rote Pkw

wieder auf seine Spur einscherte.

Bei dem Wagen soll es sich um einen Ford Fiesta mit KL-Kennzeichen gehandelt

haben, an dessen Steuer ein großer, kräftiger Mann saß.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet

auch den Fahrradfahrer, der von dem Ford Fiesta überholt wurde, sich unter

Telefon 0631 / 369 – 2250 zu melden. |cri

Mann attackiert Polizistin

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 58-Jähriger ist am Sonntag auf der

Landstraße zwischen Otterberg und Schneckenhausen aufgefallen. Der Mann lief

mitten auf der Fahrbahn. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Als eine

Streife vor Ort eintraf, verhielt sich der 58-Jährige sofort aggressiv gegenüber

den Beamten. Er attackierte sie körperlich. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Während der Festnahme beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Weil der Mann

psychisch auffällig war, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. |erf

E-Scooter Kontrollen – Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots) – Wie angekündigt führten die Stadtinspektion in

Kaiserslautern eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt „E-Scooter“ durch, welche

über das vergangene Wochenende endete. Nach wie vor stellen die Einsatzkräfte

fest, dass sich viele Personen nicht an die Vorschriften halten, die für die

„Elektrokleinstfahrzeuge“ gelten.

„Insgesamt haben wir 213 E-Scooter-Fahrer in dieser Woche kontrolliert,“ so die

Leiterin bzw. der Leiter der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg

und Christian Deutsch, „durch das regnerische Wetter waren nicht viele auf

E-Scootern unterwegs. Dennoch gab es bei fast einem Viertel der Kontrollierten

Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen fiel auf den Bereich

Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und Radwegen.“

Insbesondere die Nutzung der E-Scooter in Verbindung mit Alkohol oder Drogen

stellt ein erhebliches Risiko für Verkehrsteilnehmer da. Insgesamt wurden 17

E-Scooter- Fahrern und Fahrerinnen beanzeigt, die alkoholisiert oder unter

Drogeneinfluss unterwegs waren. Davon hatten Acht über 1,1 Promille.

Des Weiteren zeigte sich, dass sich viele Fahrer und Fahrerinnen nicht über die

Vorschriften in Sachen „Gehwegbenutzung“ informiert hatten. So waren es 20

Fahrer, die beim Befahren des Gehweges erwischt wurden. Ebenso verhielt es sich

beim Befahren der Fußgängerzone, dort wurden 4 Scooter- Fahrer und Fahrerinnen

ermahnt. Bei einem E-Scooter stellten die Beamten ein Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz fest.

Wichtige Informationen zur Nutzung finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 Die

Stadtinspektionen Kaiserslautern werden weiterhin Kontrollen durchführen. |elz

Wer hat die „Raser“ beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Zwei Autos, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

durch die Stadt fuhren, sind der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet worden.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ihm die beiden Fahrzeuge gegen 17 Uhr in

der Pariser Straße stadtauswärts aufgefallen waren. Beide Wagen wären am

„Kleeblatt“ auf die B270 aufgefahren und in Richtung Weilerbach davongebraust.

Trotz einer sofortigen Suche konnten die beschriebenen Fahrzeuge nirgends mehr

gesichtet werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen die „Raser“ ebenfalls

im Stadtgebiet oder auf der B270 – aufgefallen sind oder die durch die

Fahrweise sogar gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Mit einer ganzen Reihe rechtlicher Konsequenzen muss ein

Mann aus dem Stadtgebiet rechnen. Der 37-Jährige steht im Verdacht, am

Sonntagmorgen in der Hartmannstraße an einem Fahrzeug ein Kennzeichen gestohlen

und dieses an einem nicht zugelassenen Motorrad angebracht zu haben. Obwohl er

stark alkoholisiert war, nutzte der Mann die Maschine im Straßenverkehr. Wenig

später verursachte er in der Friedrich-Engels-Straße einen Verkehrsunfall und

flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle; das Motorrad ließ er zurück.

Während er selbst seine Verletzungen im Krankenhaus versorgen ließ, stiftete der

37-Jährige nach den derzeitigen Erkenntnissen zwei Bekannte an, das Motorrad

verschwinden zu lassen.

Dank der Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den mutmaßlichen

Verantwortlichen im Krankenhaus ausfindig machen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt

einen Alkoholpegel von 2,11 Promille in der Atemluft. Zu den Vorwürfen äußerte

er sich nicht.

Für die weiteren Ermittlungen wurden unter anderem das Telefon des Mannes, das

Motorrad – das versteckt in einem Innenhof aufgefunden wurde – und der Helm, den

der Unfallfahrer an der Unfallstelle zurückgelassen hatte, sichergestellt. |cri

Handbremse vergessen – Auto kracht gegen Ampel

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend hat sich ein Kleintransporter

selbstständig gemacht und ist in der Straße Kniebrech gegen eine Ampel gerollt.

Offensichtlich hatte der Fahrer vergessen die Handbremse anzuziehen.

Das Fahrzeug parkte zunächst im Kniebrech am Fahrbahnrand. Dann machte sich der

Wagen selbstständig und rollte die abschüssigen Straße hinunter. Am Ende krachte

der Transporter gegen eine Ampel. Sie wurde aus ihrer Bodenverankerung gerissen.

Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro.

Der 63-jährige Fahrer des Transporters konnte ausfindig gemacht werden. Er

kümmerte sich ums Abschleppen seines Fahrzeugs. Die Stadtwerke kümmerte sich um

die Sicherung der Ampelanlage. |erf

Beleidigt und geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Auf dem St.-Martins-Platz ist es am frühen Sonntagmorgen

zur Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen. Hierbei sollen

vier Männer auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 21-Jähriger und der

23-Jährige wurden verletzt. Den älteren brachten Sanitäter in ein Krankenhaus.

Der Schlägerei vorausgegangen, dürfte eine Beleidigung gewesen sein. Weil die

Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, sucht die Polizei Zeugen, die die

Auseinandersetzung gegen 4 Uhr beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Diebe brechen Zigarettenautomat auf

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich an einem Zigarettenautomaten in der

Mannheimer Straße zu schaffen gemacht. Am Sonntagabend entdeckte eine

Polizeistreife den aufgebrochenen Automaten. Die genaue Tatzeit ist nicht

bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfallflucht: Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die

am Wochenende einen Unfall auf der Bundesstraße 48 zwischen Enkenbach-Alsenborn

und Winnweiler beobachtet haben. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen?

An der Abzweigung nach Sembach krachte vermutlich zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen mehrere Schilder, die

auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung standen. Die Verkehrszeichen wurden

aus der Bodenverankerung gerissen. Die Polizei geht davon aus, dass an dem

Fahrzeug des Unfallverursachers ein größerer Schaden entstanden ist. Die Beamten

ermitteln wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bitten um Hinweise. Wem ist

seit Samstagnachmittag ein beschädigtes Auto aufgefallen? Wer hat den Unfall

beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Randalierer in der Mozartstraße

Kaiserslautern (ots) – Eine mehrköpfige Gruppe, die randalierend durch die

Mozartstraße zieht, ist der Polizei am Samstagabend gemeldet worden. Eine Zeugin

teilte kurz vor 22 Uhr mit, dass eine Gruppe mit etwa 15 Personen zu Fuß in

Richtung Eisenbahnstraße unterwegs sei und dabei die mobilen Baustellen- und

Halteverbotsschilder umwerfen und umtreten würde. Sie selbst hatte die Gruppe

bereits angesprochen – das hielt die Beteiligten jedoch nicht davon ab, auf

ihrem weiteren Weg die nächsten Schilder zu malträtieren.

Die ausgerückte Streife konnte die Gruppe nicht mehr ausfindig machen. Deshalb

kümmerten sich die Polizeibeamten selbst darum, in der Mozartstraße die auf dem

Boden liegenden Schilder wieder aufzustellen. Schäden wurden vorläufig keine

festgestellt.

Die Polizei ist dennoch an Hinweisen zu der Gruppe interessiert – insbesondere

für den Fall, dass im Nachhinein doch noch Schäden an Fahrzeugen oder Gebäuden

entdeckt werden. Zeugen, denen die Gruppe ebenfalls aufgefallen ist, werden

deshalb gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 Kontakt mit der

Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Wer hat den Opel Insignia gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hat ein unbekannter

Autofahrer in der Danziger Straße verursacht. Nach dem Verantwortlichen wird

gesucht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die am vergangenen Donnerstag in der

Zeit zwischen 16.30 und 17.50 Uhr etwas beobachtet haben.

In diesem Zeitraum wurde ein blauer Opel Insignia, der in Höhe des Hauses Nummer

43 am gegenüberliegenden Straßenrand in Fahrtrichtung Breslauer Straße

abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Vom

Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri

Hilfe gesucht und gefunden

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Hilfe suchend hat sich eine Frau aus

Weilerbach am Sonntagabend bei der Polizei gemeldet. Wie die Frau kurz nach 22

Uhr mitteilte, stand ein unbekannter Mann vor ihrer Tür und führte

offensichtlich Selbstgespräche.

Als sie den Unbekannten ansprach und fragte, ob sie ihm helfen könne, gab der

Mann an, dass er in einem Seniorenheim im Saarland lebt und nicht mehr

zurückfindet. Ein Anruf in der Einrichtung bestätigte, dass der Mann zu den

Bewohnern gehört, aber bereits seit Freitag vermisst wird. Weil er auch

regelmäßig Medikamente einnehmen müsse, war Eile geboten.

Während ein Rettungsdienst den „Ausreißer“ medizinisch versorgte, organisierte

die Polizei die „Heimfahrt“ des Mannes: Eine Streife brachte ihn zum Rasthof in

Ramstein-Miesenbach, wo er von einer Streife der saarländischen Kollegen

übernommen und nach Hause gebracht wurde. |cri

Mittellinie überfahren – Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem

Autofahrer auf der Spur, der am Sonntagabend „Im Erfenbacher Tal“ einen Unfall

verursacht hat, aber weitergefahren ist.

Der 55-jährige Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung

Hohenecken unterwegs und konnte sehen, wie der Audi A6 vor ihm während der Fahrt

über die Mittellinie kam und einen entgegenkommenden BMW streifte. Ohne sich um

den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Audi-Fahrer mit unvermindert hoher

Geschwindigkeit weiter.

An dem BMW entstand nicht unerheblicher Sachschaden – geschätzt: 5.000 Euro. Und

auch am VW Golf entstand durch einen Steinschlag ein Schaden an der

Windschutzscheibe.

Die Anschrift des Audi-Halters wurde am Abend mehrfach angefahren – der Mann

tauchte jedoch nicht zu Hause auf. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri