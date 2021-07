B 272: Vollsperrung aufgrund der Fahrbahnsanierung bei Hochstadt zwischen KVP und K 40

Hochstadt – Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass voraussichtlich ab dem 09.08.2021 die B 272 bei Hochstadt zwischen dem neuen Kreisverkehrsplatz und der Kreisstraße 40 voll gesperrt wird. Grund der Sperrung ist eine notwendige Fahrbahnsanierung.

Damit die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie auch der Arbeitskräfte gewährleistet werden kann, müssen die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Sperrung erfolgt während der Sommerferien 2021 in Rheinland-Pfalz und beginnt voraussichtlich am 09.08.2021 und endet am 27.08.2021.

Nach Fertigstellung der Arbeiten wird die B 272 schnellstmöglich wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer, für die mit der Sperrung verbunden Behinderungen während der Bauzeit, um Verständnis.