Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.08.2021

Neustadt: Versuchter Einbruch in Kirche

Neustadt/Weinstraße (ots) – In die Marienkirche in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.08.2021) einzubrechen. Wie ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde gegen 10.00 Uhr am Sonntagmorgen feststellte, wurde versucht die massive Seiteneingangstür aufzuhebeln. In die Kirche gelangten der oder die Täter nicht. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Diebstahl einer Gitarre – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Der Besitzer einer Gitarre ließ diese am Sonntag (08.08.2021), gg. 11.00 uhr, kurz unbeaufsichtigt an der Marienkirche in Neustadt an der Weinstraße stehen, als diese von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Die Gitarre im Wert von ca. 700,- Euro befand sich in einem schwarzen Koffer. Nach Zeugenangaben fuhr der Täter mit einem Fahrrad davon. Diese der Polizei nicht namentlich bekannten Zeugen, sowie andere Personen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Radfahrer angefahren – Führerschein weg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag (08.08.2021), gg. 10.00 Uhr, wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall in der Gimmeldinger Straße gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass es zunächst wegen der Vorfahrtsfrage zwischen einer aus drei Radfahrern bestehenden Gruppe und einem Pkw-Führer an der Kreuzung Gimmeldinger Straße/Hainstraße zu einer Diskussion kam. Der Pkw-Führer führte anschließend seinen Pkw in extrem langsamer Fahrweise in Richtung Stadtmitte in „Schlangenlinien“ weiter, so dass die hinter ihm befindlichen Radfahrer am Überholen gehindert worden seien. Als zwei der Radfahrer schließlich versuchten, links an dem Pkw vorbeizufahren, soll der Pkw-Führer diesen nach links gezogen haben, so dass es zum Zusammenstoß des Pkw mit den beiden Radfahrern kam. Die beiden Radfahrer wurden leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, sowie dessen Führerschein sichergestellt.

