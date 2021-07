Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Flucht auf der BAB65, Unfallbeteiligte verletzt

Am Sonntag, 11.07.2021 gegen 01:00 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum fuhr ein Pkw BMW nahezu ungebremst auf den Pkw des Fahranfängers auf. Während der 18-Jährige seinen beschädigten Pkw auf dem Standstreifen zum Stillstand brachte, entfernte sich der andere Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Beifahrerin des Fahranfängers leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 2500EUR. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der BMW des Unfallverursachers nicht mehr festgestellt werden. Da das Kennzeichen des BMW jedoch bekannt ist, wurden Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers aufgenommen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, richten diese an die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de