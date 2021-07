Verkehrsunfall unter Alkohol, 11.07.2021, 00:05 Uhr

Verkehrsunfall unter Alkohol, 11.07.2021, 00:05 Uhr

Rheinzabern, Ziegelgasse

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieß gegen Mitternacht die 44-jährige Fahrerin eines VW Passat zunächst rückwärts gegen die Hauswand eines Anwesens in der Ziegelgasse. Anschließend fuhr sie gegen eine weitere Hauswand. Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung zu sehen sein, der Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird die Fahrerin beanzeigt. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro, die Schadenshöhe an den Häusern ist noch nicht bekannt.

Germersheim – Betrunken mit Fahrrad Unfall verursacht

Ein 72-jähriger Radfahrer verursachte am Freitagabend mit seinem Fahrrad einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Gegen 23:30 Uhr fuhr der Radfahrer auf dem Radweg an der „Alten Ziegelei“ in Germersheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der 72-Jährige mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses. Die beiden Unfallbeteiligten einigten sich zunächst vor Ort, obwohl der 72-Jährige dem 19-jährige Fahrzeugführer beichtete, dass er etwas Alkohol getrunken hätte. Nach einem Gespräch mit seinen Eltern erschien der 19-Jährige doch noch bei der Polizei und meldete den Unfall nach. Nachdem die Polizeibeamten zu dem 72-jährigen Radfahrer fuhren, beichtete er auch ihnen, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hätte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem 72-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwegenheim – Geschwindigkeitsmessung

Am Freitagvormittag wurde in der Bahnhofstraße in Schwegenheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In dem Zeitraum zwischen 09:50 Uhr und 11:40 Uhr waren von insgesamt 30 gemessenen Fahrzeuge 11 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Zudem stellten die eingesetzten Beamten bei drei Fahrzeugen kleinere Mängel fest, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Fahrt unter Alkohol, 11.07.2021, 00:50 Uhr

A65 bei Kandel

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten auf der A65 in Richtung Karlsruhe ein schwarzer PKW auf, dessen Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen während seiner Fahrt zeigte. Bei Wörth Dorschberg wurde der PKW-Fahrer von der Autobahn gezogen und einer Kontrolle unterzogen. Die freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, der PKW an Ort und Stelle geparkt. Auf den 33-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Qualmender Linienbus, 10.07.21, 13:48 Uhr

Zur genannten Zeit musste ein im Linienverkehr eingesetzter Omnibus aufgrund technischen Defekt in der Bahnhofstraße kurz vor der Endhaltestelle seine Fahrt unterbrechen. Aufgrund des Defekts im Motorraum am Heck begann der Bus während der Fahrt zu qualmen, was der Fahrer rechtzeitig bemerkte und den Omnibus anhalten konnte. Die Fahrgäste konnten den Bus unversehrt verlassen. Die gerufene Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle.

Neandertaler scheitert am Fahrraddiebstahl

Eine eher ungewöhnliche und offensichtlich wenig effektive Art das Schloss eines Fahrrades zu knacken, wählte am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr ein unbekannter Fahrraddieb. Eine Anwohnerin beschwerte sich über seit eineinhalb Stunden andauernde Klopfgeräusche aus dem Unipark. Bei einer Überprüfung staunten die Beamten nicht schlecht, als sie einen Mann sahen, der mit zwei großen Steinen versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der Mann und konnte nicht mehr gestellt werden. Das Objekt seiner Begierde: ein altes lilafarbenes Damenrad mit einem Wert von zirka 30 Euro.