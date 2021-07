Brand eines Bekleidungsgeschäfts in Sontraer Innenstadt; Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom heutigen Vormittag (05.07.2021, 11.02 Uhr-Brand in Bekleidungsgeschäft), haben sich mittlerweile neue Details ergeben.

Wie die Beamten des zuständigen Fachkommissariats mitteilen, haben sich bei der Begutachtung der Brandörtlichkeit in der Herrenstraße in Sontra Hinweise ergeben, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten.

Demnach soll gegen 02.58 Uhr eine Person mit Rucksack von der Brandstelle zu Fuß geflüchtet sein. Zur Beschreibung der Person ist aktuell nichts weiter bekannt.

Darüber hinaus sucht die Kriminalpolizei nach einem Zeugen, der zur Brandausbruchszeit mit einem Fahrzeug in Höhe der Raiffeisenbank am Marktplatz anhielt und auch aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein soll.

Dieser Zeuge könnte eventuell wichtige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen in der Sache werden daher gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Sontra

Die Polizei in Sontra musste am Samstagabend schlichtend bei Familienstreitigkeiten eingreifen, nachdem ein 30-Jähriger aus Sontra im Bereich Schloßstraße in stark alkoholisiertem Zustand gegen 19.30 Uhr mit seinem 63-jährigen Vater in Streit geraten war. Dabei hatte der 30-Jährige seinem ebenfalls nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Vater ins Gesicht geschlagen und bei der Auseinandersetzung außerdem dessen T-Shirt zerrissen. Die Beamten nahmen daraufhin Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 30-Jährigen auf.

Etwas später um kurz vor 20.00 Uhr kam es im Bereich Schloßstraße erneut zu einer Auseinandersetzung, als der im ersten Fall geschädigte 63-Jährige mit einem 83-jährigen Anwohner aufgrund des vorherigen Vorfalls in einen verbalen Streit geriet. In dessen Verlauf betrat der 63-Jährige dann das Grundstück des Rentners und trat eine Scheibe an dessen Haustür ein. Kurz darauf, als der 83-Jährige die Scherben an seiner Tür beseitigen wollte, erschien der 63-Jährige nochmals auf dem Grundstück des Rentners und schlug dem Mann ins Gesicht, der daraufhin zu Boden ging. Der 83-Jährige zog sich bei dem Vorfall u.a. Verletzungen am rechten Unterarm zu. Demzufolge muss sich der 63-Jährige in diesem Fall jetzt selbst strafrechtlich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Der vorliegende Sachverhalt ist in der Pressemeldung am Wochenende etwas gekürzt und z.T. missverständlich dargestellt worden, so dass um eine entsprechende Korrektur in den Medien gebeten wird.

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Montagmorgen haben Unbekannte zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr von einem gelben VW Multivan die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-FD 70 im Gesamtwert von 100 Euro geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit in der Beethovenstraße in Eschwege auf dem Parkplatz nahe der Struthschule. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Wanfried-Aue bei der Baustelle an der „Werrabrücke“ aus einem Bagger 150 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Festgestellt wurde der Vorfall am heutigen Montagmorgen gegen 07.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Brand in Bekleidungsgeschäft

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ortslage von Sontra. Gegen 03.00 Uhr hatten Bewohner eines Reihenhauses in der Herrenstraße einen Brand im Erdgeschoss bemerkt, wo sich die Räumlichkeiten eines Bekleidungsgeschäfts befinden. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr aus Sontra war mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Letztlich brannte das Erdgeschoss vollständig aus. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Hinsichtlich der Brandursache hat das zuständige Kommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl, Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmorgen haben Unbekannte zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr von einem grauen VW Golf Kombi die beiden amtlichen Kennzeichen KS-GB 4002 abmontiert und geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Waldparkplatz zwischen Friedrichsbrück und Rommerode entlang der Landesstraße L 3225. Die Täter brachten an dem Golf stattdessen die Kennzeichen ESW-IX 23 an, die letzte Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe vom Forsthaus Hundsrück bei Wehretal-Langenhain durch einen Diebstahl abhandengekommen waren. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.