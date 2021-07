Unbekannte setzen Fußmatten an Schule in Reinhardshagen in Brand: 10.000 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Reinhardshagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Montag Kunstoff-Fußmatten vor der Eingangstür einer Schule im Graseweg in Reinhardshagen-Veckerhagen im Landkreis Kassel in Brand gesetzt. Das Feuer war gegen 3 Uhr in der Nacht entdeckt worden. Offenbar nur durch das schnelle Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Reinhardshagen konnte ein größerer Schaden am Gebäude der Lucas-Lossius-Schule verhindert werden. Jedoch war die Eingangstür durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Zudem waren unter dem Vordach und im Treppenhaus des Gebäudetraktes Schäden durch Verrußung entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

Rucksack gestohlen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Opfer von Gepäckdieben wurde gestern Nachmittag

(4.7.) eine 17-Jährige aus Erbach (Odenwaldkreis). Bislang Unbekannte

entwendeten den Rucksack der Jugendlichen am Bahnsteig 3 im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe.

Gestohlen wurde u. a. ein „IPad Air“ sowie 200 Euro Bargeld. Die

Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 900 Euro.

Von den Tätern fehlt momentan jede Spur. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum

zwischen 16.40 Uhr und 17.20 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Reisegepäck, insbesondere Wertsachen, sollte man niemals aus den Augen lassen.

Langfinger nutzen jede Situation aus. Wer trotzdem Opfer von Taschendieben wird,

sollte sich umgehend bei der Bundespolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle melden.

Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann und Hinweise, was man als

Diebstahlopfer beachten muss, sind unter www.bundespolizei.de zu finden.

Bundespolizei klingelt bei Handydieb an der Haustür

Gieße / Laubach (Landkreis Gießen) (ots) – Überrascht war am vergangenen Freitag

(2.7.) eine Familie aus Laubach (Landkreis Gießen), als Bundespolizisten am

Abend an deren Haustür klingelten und diese mit dem Verdacht eines

Handydiebstahles konfrontierten.

Eine 18-jährige Besitzerin aus Linden hatte am Nachmittag ihr hochwertiges

Smartphone im Wert von rund 1200 Euro in einem Schnellimbiss im Bahnhof Gießen

vergessen. Mit den Daten ihrer selbst veranlassten Handyortung wandte sich die

Frau an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Videobilder überführen Tatverdächtigen

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen und die Ortung des vermissten

Gerätes, kamen die Bundespolizisten auf die Spur eines 15-Jährigen aus Laubach.

Die Ordnungshüter fuhren zu der georteten Adresse.

Das angeblich „gefundene Handy“ bekamen die Beamten anstandslos zurück. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet und das Gerät

sichergestellt.

Fausthieb aus dem Nichts

Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) (ots) – Opfer einer Gewaltattacke, in einer

Cantus-Bahn, wurde am vergangenen Freitag (2.7.) ein 20 Jahre alter Mann aus

Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis). Der Mann erhielt von einem bislang Unbekannten

plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht. Der 20-Jährige wurde dabei leicht

verletzt und musste im Krankenhaus Eschwege ambulant versorgt werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr in der abfahrbereiten Bahn im Bahnhof

Neu-Eichenberg an Gleis 3. Nach dem Schlag stieg der Unbekannte aus.

Das 20-jährige Opfer dieser überraschenden Attacke erstattete anschließend

Strafanzeige bei der Polizei in Eschwege. Die weiteren Ermittlungen führt die

Bundespolizeiinspektion Kassel.

Personenbeschreibung:

Der Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, hatte blonde, glatte,

kurze Haare. Er trug eine OP Maske. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen

T-Shirt und einem Aufdruck im Brustbereich, dazu trug er eine kurze, dreiviertel

lange Hose. Er führte eine Einkaufstüte aus Papier mit sich.

Sachdienliche Hinweise zum Täter sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de.

Nächtlicher Einbruch im Philosophenweg: Ertappter Täter ergreift die Flucht; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd: In der Nacht zum Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Philosophenweg in Kassel ein. Dabei wurde der Einbrecher von dem 27 Jahre alten Mieter der Wohnung ertappt, der wegen des Einbruchs wach geworden war und den Unbekannten angeschrien hatte. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Einbruch hatte sich gegen 5 Uhr in der Nacht zum Sonntag ereignet. Der Unbekannte hatte ein Fliegengitter beschädigt, um über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung des 27-Jährigen unweit der Frankfurter Straße einzubrechen. Dort entwendete er zwei Laptops, zwei Handys, einen Rucksack und eine Flasche Parfüm, bis er schließlich von dem Bewohner ertappt wurde. Als der 27-Jährige den Täter anschrie, äußerte dieser spontan eine kurze Entschuldigung und flüchtete aus dem Fenster nach draußen. Das Einbruchsopfer hatte den Einbrecher anschließend noch im Philosophenweg verfolgt und beobachtet, wie der Mann kurz vor der Aue nach rechts in Richtung Südstadt abbog. Dort verlor er ihn jedoch aus den Augen. Die nach der Mitteilung des Opfers sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen etwa 16 bis 24 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit südländischer Erscheinung handeln, der Deutsch mit arabisch klingendem Akzent sprach. Zur Tatzeit trug er einen blauen Kapuzenpulli mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Kassel: Folgemeldung in Vermisstensache – Emily N. wohlauf in Kassel angetroffen

Kassel (ots)

Die 12-jährige Emily N. ist wieder da. Sie wurde in den frühen Morgenstunden nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Stadtgebiet Kassel durch eine Streife des Polizeireviers Südwest wohlbehalten angetroffen und in die die Kinder- und Jugendeinrichtung zurückgeführt, von welcher aus sie sich am gestrigen Nachmittag unerlaubt entfernt hatte.

Medienvertreter/-innen verden gebeten, das in der Urpsprungsnachricht versandte Foto des Mädchens -soweit möglich- zu löschen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall: Kradfahrer kollidiert mit Straßenbahn; Polizei erbittet Hinweise.

Am gestrigen Samstag, 03.07.2021, 15:44 Uhr, befuhr ein Krad die Oberzwehrener Straße in Richtung Altenbaunaer Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wollte der Kradfahrer den unbeschrankten Bahnübergang, welcher durch eine Ampelanlage geregelt wird, überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Bei dem Unfall trug der Kradfahrer leichte Verletzungen davon.

Die Beamten des Polizeireviers Süd-West bitten mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich bei der Kasseler Polizei unter der Tel.: 0561-9100 zu melden.

Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall im Bereich Bad Hersfeld; Zeugin gesucht, möglicherweise mit Bezügen nach Nordhessen

Pressemitteilung des Polizeipräsidium Osthessen:

Dringender Zeugenaufruf der Polizeistation Bad Hersfeld:

Am 16. Juni 2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen den Ortslagen Bad Hersfeld und Ludwigsau Friedlos, in Höhe zweier Parkplätze, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW, in dessen Verlauf der Fußgänger tödlich verletzt wurde, wir berichteten.

Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte eine weitere Augenzeugin die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei verlassen haben. Bei der Person soll es sich um eine Frau in einem weißen PKW gehandelt haben, welche direkt hinter dem unfallbeteiligten Pkw fuhr.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet diese Zeugin sowie mögliche weitere Augenzeugen des oben genannten Verkehrsunfalles sich dringend unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 zu melden.

Zusatz des Polizeipräsidium Nordhessen für die örtlichen Pressevertreter:

Weil die Zeugin ihre Fahrt Richtung Norden fortsetzte, halten die Ermittler es für möglich, dass sie aus dem Bereich Nordhessen stammt oder Bezüge nach hier haben könnte.