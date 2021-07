Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Melsungen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B253 – 45-jähriger Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Schwalm-Eder-Kreis: Felsberg B 253/ K 143 – Auf der B253 bei kam es am heutigen Sonntag, 04.07.2021, gegen 10:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und ein Motorrad zusammengeprallt waren.

Ersten Ermittlungen zufolge verließ ein 70-jähriger Mann aus Neukirchen an der Anschlussstelle Melsungen die Autobahn A7 und wollte mit seinem Pkw die B 253 überqueren, um auf der K 143 weiterzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem 45-jährigen Motorradfahrer aus Gudensberg, welcher aus Richtung Melsungen kommend, die B 253 befuhr.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Borken-Kleinenglis: Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen

Borken-Kleinenglis – Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 03.07.2021, 15:00 Uhr bis 04.07.2021, 15:00 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Wohnhaus in der Teichstraße. Die Täter gelangten vermutlich durch eine nicht verschlossene Tür des Wintergartens in das Wohnhaus. Im Haus stahlen sie aus einer Handtasche die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Neuental-Zimmersrode: Unbekannter Täter bei versuchtem Einbruch gestört

Neuental-Zimmersrode – Versuchter Wohnhauseinbruch Tatzeit: 04.07.2021, 00:55 Uhr bis 01:00 Uhr Ein unbekannter männlicher Täter versuchte in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ein Wohnhaus im Heideweg einzubrechen. Der Täter wurde von einem Hausbewohner entdeckt und flüchtete umgehend. Der Hausbewohner bemerkte kurz vor 01:00 Uhr Geräusche an den Fenstern des Wohnhauses. Als er nachschaute bemerkte er einen unbekannten Mann, welcher gerade versuchte ein Fenster aufzubrechen. Der Unbekannte flüchtete sofort vom Tatort. Bei dem Unbekannten soll es sich um eine männliche, schmächtige Person handeln. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740