Weinheim: Jazztage Weinheim vom 30. Juli bis 01. August 2021

Weinheim – Jazztage Weinheim vom 30.07. bis 01.08.2021. Karten unter https://cafecentral.de.

Fr. 30.07.2021

Rhein-Neckar Jazz Orchester

Schlosshof Weinheim

RNJO deconstructed – reconstructed

Einlass: 19h / Beginn: 20h

Aus 18 werden 2 oder 7 oder 3? So viele wie eben auf eine Bühne passen in Zeiten von Abstand und Social Distancing.

Big Band deconstructed: Das Rhein-Neckar Jazz-Orchester zerlegt sich in seine Bestandteile und wird neu zusammengesetzt. Kleine Ensembles – in der Gesamtheit doch eine Big Band. Die 18 Big Band Musiker in unterschiedlichen kleinen Bestzungen vom Duo Klavier und Trompete über Posaunen-QuarteS, Saxophon-QuinteS bis zur maximal möglichen Besetzung von 7 Musikern auf der Bühne des Schlosshofs in Weinheim. Wir freuen uns auf Sie und diesen besonderen Abend in besonderen Zeiten. Trotz, wegen und gegen Corona.

Sa 31.07.2021

RAMON VALLE TRIO

Schlosshof Weinheim

Einlass: 19h / Beginn: 20h

„Ich erzähle Märchen ohne Worte“ sagt Ramon Valle. In seinem Stil vereinigen sich Neo-Bob, Latin Jazz und Afro-Cuban Musik mit Klassik. Mal hört man bei ihm das Erbe von Oskar Peterson, mal den Spirit von Eddie Palmieri oder gar von Ludwig van Beethoven. Die internationale Presse bescheinigt seinen Werken „atmosphärische Schönheit“ (SPIRIT of JAZZ). Wer ein Konzert des „größten cubanischen Musiktalents“ (Chuco Valdez – Irakere) erlebt hat, kommt ins Fliegen. Ramon verleiht den Tasten Flügel.

So 01.08.2021

ANKE HELFRICH QUARTETT

Schlosshof Weinheim

Einlass: 19h / Beginn: 20h

Ganz klar: Anke Helfrich war für das Programm der Weinheimer Jazztage ein „MUSS“! Die Pianistin, Komponistin, Bandleaderin und Hochschuldozentin ist eine der zentralen Persönlichkeiten des deutschen Jazz. Als Künstlerin ist sie in der ganzen Welt unterwegs, trotzdem blieb sie der Zweiburgenstadt immer auf das Innigste verbunden. Die „Botschafterin Weinheims“ wurde vielfach ausgezeichnet u.a. mit einem ECHO Jazz, Hessischen Jazzpreis und Blue Bird Award. Vor allem ihre letzte CD „Dedication“ fand große internationale Anerkennung. Anke Helfrich verbindet kraftvolles Spiel mit lyrischer Erzählkunst zu einem eigenen lebendigen und berührenden Stil. Nun also „Anke Dehoom“! Speziell für die Weinheimer Jazztage wird die Musikerin mit neuem Programm auftreten und zu ihrer Stammbesetzung einen internationalen Gast einladen.