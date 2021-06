Unbürokratische Hilfe

Ganz unbürokratisch haben Polizei und Stadt Kaiserslautern am Montagnachmittag einer Seniorin im Stadtgebiet geholfen, die sich in einer misslichen Lage befand. Die Dame hatte sich aus Versehen aus ihrer Wohnung ausgesperrt und kam nicht mehr hinein. Ein städtischer Mitarbeiter wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei.

Zusammen mit einer Streife konnte er helfen: Er parkte sein Fahrzeug nah am Gebäude und kletterte mit Hilfe eines Polizeibeamten über das Fahrzeugdach zum geöffneten Küchenfenster im ersten Obergeschoss. Von dort konnte er in die Wohnung steigen und die Tür von innen öffnen – so dass die Seniorin wieder in ihre Räume kam… |cri

Geschwindigkeitskontrollen beim Übungstag für Auszubildende

Kaiserslautern (ots) – Anlässlich der Ausbildung von Polizistinnen und

Polizisten fand am Dienstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle am

Gelterswoog statt.

Aktuell absolvieren 42 Polizeikommissarsanwärterinnen und -anwärter beim

Polizeipräsidium Westpfalz im Rahmen ihres Bachelorstudiums an der Hochschule

der Polizei Rheinland-Pfalz ein sogenanntes Praxismodul. Verkehrskontrollen sind

zurzeit das Hauptthema der Studierenden. Am heutigen Kontrolltag nahmen

insgesamt neun junge Polizistinnen und Polizisten mit ihren Praxisanleiterinnen

und Praxisanleitern teil. Die Auszubildenden verrichten derzeit ihren Dienst bei

der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 und bei der Polizeiinspektion

Lauterecken.

Kontrolliert wurde die Einhaltung des Tempolimits zwischen Hohenecken und

Gelterswoog in Fahrtrichtung Pirmasens. Wegen einer Baustelle ist dort eine

Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Während der dreistündigen Kontrolle handelten sich insgesamt 22 Fahrer Bußgelder

ein. Sie waren zu schnell unterwegs. Besonders negativ aufgefallen war ein

Autofahrer mit Tempo 87 auf der Tachonadel. Auf ihn kommen ein Bußgeld, ein

Fahrverbot und ein Eintrag ins Flensburger Verkehrszentralregister zu. Weitere

vier Fahrzeugführer wurden wegen anderer Verkehrsverstöße verwarnt. Zudem

stellten die Einsatzkräfte an 15 Fahrzeugen Mängel fest. Diese müssen nun

innerhalb einer bestimmten Frist behoben werden.

Der Übungstag diente den Studierenden zur Vorbereitung auf die praktische

Prüfung im kommenden Monat. |erf

Entgegenkommenden Auto ausgewichen – Polizei sucht Zeugen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am

Freitag, 18. Juni gegen 10:10 Uhr auf der B270 bei Schopp passierte. Ein

30-jähriger Mann fuhr mit seinem schwarzen Volvo von Kaiserslautern kommend in

Richtung Pirmasens. In Höhe der Abfahrt Schopp, kam ihm nach eigenen Angaben ein

roter Van auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der

30-Jährige nach rechts aus und streifte dabei die Leitplanke. Die Polizei

schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 5000 Euro. Nach wie vor wird der

Fahrer des roten Vans gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Unbürokratische Hilfe

Kaiserslautern (ots) – Ganz unbürokratisch haben Polizei und Stadt

Kaiserslautern am Montagnachmittag einer Seniorin im Stadtgebiet geholfen, die

sich in einer misslichen Lage befand. Die Dame hatte sich aus Versehen aus ihrer

Wohnung ausgesperrt und kam nicht mehr hinein. Ein städtischer Mitarbeiter wurde

darauf aufmerksam und informierte die Polizei.

Zusammen mit einer Streife konnte er helfen: Er parkte sein Fahrzeug nah am

Gebäude und kletterte mit Hilfe eines Polizeibeamten über das Fahrzeugdach zum

geöffneten Küchenfenster im ersten Obergeschoss. Von dort konnte er in die

Wohnung steigen und die Tür von innen öffnen – so dass die Seniorin wieder in

ihre Räume kam… |cri

Geschwindigkeitskontrollen beim Übungstag für Auszubildende

Kaiserslautern (ots) – Anlässlich der Ausbildung von Polizistinnen und

Polizisten fand am Dienstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle am

Gelterswoog statt.

Aktuell absolvieren 42 Polizeikommissarsanwärterinnen und -anwärter beim

Polizeipräsidium Westpfalz im Rahmen ihres Bachelorstudiums an der Hochschule

der Polizei Rheinland-Pfalz ein sogenanntes Praxismodul. Verkehrskontrollen sind

zurzeit das Hauptthema der Studierenden. Am heutigen Kontrolltag nahmen

insgesamt neun junge Polizistinnen und Polizisten mit ihren Praxisanleiterinnen

und Praxisanleitern teil. Die Auszubildenden verrichten derzeit ihren Dienst bei

den beiden Kaiserslauterer Polizeiinspektionen.

Kontrolliert wurde die Einhaltung des Tempolimits zwischen Hohenecken und

Gelterswoog in Fahrtrichtung Pirmasens. Wegen einer Baustelle ist dort eine

Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Während der

dreistündigen Kontrolle handelten sich insgesamt 22 Fahrer Bußgelder ein. Sie

waren zu schnell unterwegs. Besonders negativ aufgefallen war ein Autofahrer mit

Tempo 87 auf der Tachonadel. Auf ihn kommen ein Bußgeld, ein Fahrverbot und ein

Eintrag ins Flensburger Verkehrszentralregister zu. Weitere vier Fahrzeugführer

wurden wegen anderer Verkehrsverstöße verwarnt. Zudem stellten die Einsatzkräfte

an 15 Fahrzeugen Mängel fest. Diese müssen nun innerhalb einer bestimmten Frist

behoben werden.

Der Übungstag diente den Studierenden zur Vorbereitung auf die praktische

Prüfung im kommenden Monat. |erf

Ungesicherte Ladung

Kaiserslautern – Wegen mangelnder Ladungssicherung hat sich ein junger

Mann aus dem Donnersbergkreis am Montagabend eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

eingehandelt. Als Polizeibeamte gegen 22.15 Uhr den Transporter am Mainzer Tor

stoppten und einen Blick auf die Ladefläche warfen, konnten sie nur noch mit dem

Kopf schütteln: Hier wurden mehrere Eimer Farbe, Werkzeuge, Leitern und auch ein

Eimer mit Gefahrgut ohne jegliche Sicherung transportiert.

Dem 25-jährigen Fahrer wurden Sinn und Zweck der erforderlichen Ladungssicherung

erläutert, und nachdem er alles mit Spanngurten verzurrt und entsprechend

gesichert hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. |cri

Wer hat den BMW gerammt?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Auf dem Parkplatz vor dem

Verwaltungsgebäude ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen

8.05 und 14.10 Uhr wurde ein BMW von einem anderen Fahrzeug gerammt und

beschädigt. Nach dem Verursacher wird gesucht.

Als die Halterin des BMW kurz nach 14 Uhr zu ihrem Auto kam, entdeckte sie

frische Schäden am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird

auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher – Fahrzeug und/oder Fahrer – geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 –

2150, zu melden. |cri

Absichtlich falsche Anschuldigungen?

Landkreis Kaiserslautern – Weil er im Verdacht steht, eine Straftat

vorgetäuscht zu haben, wird gegen einen Mann aus dem Landkreis jetzt

strafrechtlich ermittelt. Der 41-Jährige hatte am Montagabend die Polizei

verständigt und schwere Vorwürfe gegen eine andere Frau erhoben. Wie sich

herausstellte, handelte es sich dabei aber um Anschuldigungen, die nicht der

Wahrheit entsprachen.

Gegen 21 Uhr teilte der 41-Jährige telefonisch mit, dass er mit der Frau auf

einem Supermarkt-Parkplatz Streit hatte. Dabei habe er festgestellt, dass sie

nach Alkohol roch und auch stark gerötete Augen hatte, die auf Drogenkonsum

hindeuten würden. Überhaupt würde die Frau des öfteren unter Alkoholeinfluss

Auto fahren. Auch an diesem Abend sei sie nach dem Streit ins Auto gestiegen und

trotz ihrer Alkoholisierung losgefahren.

Eine Streife fuhr zur Wohnanschrift der genannten Dame, konnte bei ihr aber

weder gerötete Augen noch eine Alkoholfahne feststellen. Die Frau erklärte sich

dennoch bereit, einen Atemtest zu machen – dieser zeigte 0,0 Promille an. Auch

weitere freiwillige Tests ergaben keinerlei Hinweise auf den Konsum von

Betäubungsmitteln. Stattdessen erfuhren die Beamten von der Frau, dass sie schon

länger Probleme mit dem Mann habe und sie diese „Aktion“ deshalb nicht

sonderlich erstaunte… |cri

Wer hat den Kanister entsorgt?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Einen Ölkanister haben unbekannte Täter

im Bereich Mehlingen „wild entsorgt“. Der Kanister wurde am Montagabend neben

der L401 zwischen Eselsfürth und Mehlingen, etwa 200 Meter nach der Abfahrt zum

ZAK, gefunden. Es trat Flüssigkeit aus.

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und kümmerte sich darum. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen wurde zum Glück „nur“ der Grünstreifen beschmutzt. Ein

Umweltschaden dürfte nicht entstanden sein.

Ab wann der Kanister dort neben der Fahrbahn lag, ist noch nicht geklärt.

Gefunden wurde er gegen 19 Uhr. Hinweise auf den Verursacher konnten dabei

leider nicht festgestellt werden.

Zeugen, die vielleicht gesehen haben, wie jemand etwas aus seinem Auto auslud

und ablegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit

der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Unterschlagung und Betrug

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben am Wochenende an einem

Bankautomaten „Am Heiligenhäuschen“ eine EC-Karte mitgehen lassen und diese auch

unbefugt benutzt. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und Betrugs.

Eine 55-jährige Frau meldete der Polizei am Montag, dass sie mit der Karte am

Freitagnachmittag gegen 17 Uhr noch eine Überweisung ausführte, dann aber

vergaß, die Karte wieder einzustecken. Erst am nächsten Morgen fiel ihr auf,

dass sie die Karte nicht mehr hatte, und ließ sie sperren.

Wie sich dann aber herausstellte, hatten der oder die Täter in der Zwischenzeit

die Karte bereits mehrfach unberechtigt für Zahlungen eingesetzt. Die Höhe des

entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. |cri

Unfallflucht: Laterne beschädigt

Kaiserslautern – Möglicherweise ein Paketzusteller hat am Montag im

Föhrenweg im Ortsteil Hohenecken eine Straßenlaterne beschädigt. Mit seinem Auto

touchierte der Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren den Mast der

Straßenbeleuchtung. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Ohne

sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Jetzt

ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Die

Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Fahrer eines Lieferwagens für den

Unfall verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Spiegel abrasiert und abgehauen

Kaiserslautern – Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet in der Bismarckstraße erlebt. Wie der 67-Jährige am Montagabend der

Polizei meldete, wurde sein Auto von einem anderen Fahrzeug gerammt und

beschädigt. Der Verursacher beging jedoch Unfallflucht.

Der Mann hatte seinen VW Bora am Sonntag gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer

1 in einer Parkbucht in Längsaufstellung abgestellt. Als er am Montag gegen

19.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, sah er die Bescherung: Auf der

Fahrzeugseite, die zur Straße hin stand, war der Außenspiegel nach vorne

umgeklappt und das Kunststoffgehäuse lag zerbrochen am Boden. An der

Plastikabdeckung konnten zwar frische Kratzspuren festgestellt werden, die von

einer Kollision stammen dürften, Hinweise auf den Verursacher ergaben sich aber

leider nicht.

Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

|cri

Wer hat die Reifen zerstochen?

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Mühlstraße

zwei Reifen eines Firmenwagens plattgestochen. Der blaue VW Caddy parkte im

Hinterhof eines Anwesens. Dort stand er auf einem überdachten Pkw-Stellplatz.

Zwischen 16 Uhr und 16:20 Uhr machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen und

stachen zwei Reifen platt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit dem Handy auf dem E-Scooter

Kaiserslautern – Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montagnachmittag in der

Mannheimer Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der

Grund: Der Mann war während der Fahrt sichtlich abgelenkt. Nicht nur, dass er

beim Fahren sein Mobiltelefon nutzte, er trug auch Kopfhörer, so dass nicht mit

Sicherheit gesagt werden konnte, ob er mögliche Gefahren im Straßenverkehr

überhaupt akustisch wahrnahm.

Die Streife stoppte den Mann, erläuterte ihm sein Fehlverhalten (Handy) und

versuchte, ihn für die Gefahren (Kopfhörer) zu sensibilisieren. Der 34-Jährige

zeigte sich einsichtig und verstaute sowohl Handy als auch Kopfhörer in seinem

Rucksack, bevor er weiterfuhr. Wegen der Handy-Nutzung erhält der Mann eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Am Abend hatten es Polizeibeamte im Stadtgebiet leider wieder mit Fahrern zu

tun, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

Gegen 21 Uhr wurde in der Kantstraße ein 24-Jähriger erwischt, der einen

E-Scooter benutzte, obwohl er Drogen intus hatte. Doch nicht nur das: Bei der

Durchsuchung seiner Sachen wurde auch noch ein sogenannter Grinder mit Marihuana

gefunden. Der junge Mann muss sich also nicht nur wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss verantworten, sondern auch wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Gleiches blüht auch einem anderen E-Scooter-Fahrer, der kurz zuvor auf seinem

Weg von der Barbarossastraße in Richtung Hegelstraße aufgefallen war. Auch er

wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt werden konnten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Noch bevor

der 22-Jährige zwecks Blutprobe zur Dienststelle gebracht wurde, entdeckten die

Beamten neben ihm auf dem Boden eine in Folie eingewickelte Substanz. Das

Päckchen war dem jungen Mann aus der Hosentasche gefallen. Es dürfte sich um

Marihuana handeln.

Mit gleich drei jungen Männern auf E-Scootern hatte es eine Streife gegen 23 Uhr

in der Fruchthallstraße zu tun. Für zwei von ihnen hat die Kontrolle ein

rechtliches Nachspiel: Einer der 21-Jährigen räumte ein, an diesem Abend Alkohol

getrunken und vor etwa zwei Wochen Drogen konsumiert zu haben. Nachdem erste

Tests diese Aussagen bestätigten, musste der junge Mann mit zur Dienststelle

kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Und auch bei einem weiteren 21-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch in der

Atemluft festgestellt. Ein Schnelltest vor Ort zeigte einen Pegel von 0,99

Promille an. Der Mann musste ebenfalls für weitere Tests mitkommen. Sein

Führerschein wurde vorsorglich sichergestellt. |cri

Mehrere Anzeigen durch Verkehrskontrolle

Kaiserslautern – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Stadtgebiet

am Montag zum Verhängnis geworden. Polizeibeamte hatten den 30-Jährigen am

Vormittag mit seinem Pkw in der Schanzstraße gestoppt. Als sie den Fahrer

überprüfen wollten, gab dieser zunächst falsche Personalien an, die nicht

verifiziert werden konnten.

Der richtige Name wurde jedoch ermittelt – und dann war klar, wieso der Mann

gelogen hatte: Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hätte also nicht am

Steuer sitzen dürfen. Eine Strafanzeige ist dem 30-Jährigen dafür sicher – und

der Halter des Fahrzeugs erhält ebenfalls eine Anzeige, weil er die Fahrt

geduldet hat.

Doch damit nicht genug: Der Pkw war technisch verändert, die Veränderungen aber

nicht abgenommen und eingetragen – somit erlosch die Betriebserlaubnis für das

Fahrzeug.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ein Bekannter holte den Wagen ab und

brachte ihn in eine Werkstatt. |cri

Streit zieht Kontrolle und Anzeige nach sich

Kaiserslautern – Streitigkeiten unter Jugendlichen sind der Polizei am

Montagmorgen vom Willy-Brandt-Platz gemeldet worden. Dabei war vor allem ein

Junge aufgefallen.

Dank der Beschreibung des Jugendlichen konnte die ausgerückte Streife den

Jugendlichen vor Ort ausfindig machen. Der 17-Jährige wurde einer Kontrolle

unterzogen. Dabei kam in seinem Rucksack ein sogenannter „Crusher“ (Utensil für

den Drogenkonsum) zum Vorschein, an dem noch Reste einer grünen Substanz

hafteten, vermutlich Cannabis.

Der Junge gab an, dass der Crusher nicht ihm, sondern einem Freund gehöre.

Dessen Namen konnte oder wollte er aber nicht nennen.

Crusher und Tabak wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fahrgast hält sich nicht an Regeln

Kaiserslautern – Weil sich ein Fahrgast nicht an die aktuellen Regeln

hielt, musste er am Montagabend vorzeitig aus einem Stadtbus aussteigen. Trotz

mehrfacher Aufforderung durch den Busfahrer, wollte der junge Mann seinen

Mund-Nasenschutz nicht wieder anziehen. Er hatte die Maske gleich nach dem

Einsteigen ausgezogen. Den Bus verlassen wollte der Fahrgast auch nicht. Sein

Fehlverhalten sah er nicht ein, stattdessen wurde er laut und aggressiv.

Schließlich begleitete eine Polizeistreife den Mann aus dem Bus. Zur

Feststellung seiner Personalien musste er die Beamten zu einer

Polizeidienststelle begleiten. Gegen den 17-Jährigen wird jetzt wegen des

Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Außerdem muss er mit einem Bußgeld

wegen des Verstoßes gegen die sogenannte Maskenpflicht rechnen. |erf

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern – Schmierfinken haben am St.-Martins-Platz ihr Unwesen

getrieben. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter am

Wochenende den Treppenaufgang zu einer Kirche und eine Kirchentür mit weißer

Farbe beschmiert haben. Sie hinterließen ihre sogenannten „Tags“, also

Namenskürzel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen

Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Samstagmittag, 13.30 Uhr, rund um die Kirche

verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 0631 / 369 –

2150 an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. |cri

Bagger beschädigt

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben übers Wochenende auf einer

Baustelle in der Von-Miller-Straße einen Bagger beschädigt. Am Montagmorgen

wurde das Fahrzeug mit zerstörter Windschutzscheibe und Seitenspiegeln

vorgefunden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen

zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 6:45 Uhr, rund um die

Baustelle etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich jederzeit bei der

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250,

melden. |elz

Imbissbude aufgebrochen

Kaiserslautern – Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem

Imbisswagen zu schaffen gemacht. Der Anhänger war in der Merkurstraße

abgestellt. Die Täter brachen die Tür auf und gelangten so in den Wagen. Sie

entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und ein iPad.

Durch einen Hinweis geht der Geschädigte davon aus, dass der Einbruch gegen 1

Uhr stattgefunden hat. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich

unter Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Handfeste Auseinandersetzung

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im

Geranienweg eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Gegen 0.50 Uhr wurde die

Polizei darüber informiert, dass ein Mann von einer Personengruppe angegriffen

wurde. Der 42-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf, eine

Schnittverletzung an der Hand sowie eine Schürfwunde am Arm.

Wie es genau zu den Verletzungen kam, konnte der Mann nicht sagen. Er wusste

nur, dass es mehrere Personen waren, die ihn attackierten, und sie einen

Gegenstand bei sich hatten, mit dem er auch geschlagen wurde. Warum es zu der

Auseinandersetzung kam, ist ebenfalls unklar.

Das Opfer selbst stand unter Alkoholeinfluss. Der 42-Jährige wurde vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri