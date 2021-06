Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 28.06., Fruchtmarkt, 17:14 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Vor Ort gab die 45-jährige PKW-Fahrerin an, das Motorrad beim Links-Abbiegevorgang von der Amtsstraße kommend übersehen zu haben. Der 15-jährige Fahrer hatte noch versucht zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Er klagte über Schmerzen am Schienbein und im Bauchbereich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bingen, 28.06., Mainzer Straße, 10:35 Uhr. Ein der Polizei amtsbekannter 40-Jähriger besuchte die Dienststelle, um sich nach seiner Vorladung zu erkundigen. Auf Nachfrage gab er an, zu Fuß gekommen zu sein. Anschließend ging er zum Parkplatz einer nahen Bäckerei und fuhr mit einem Opel davon. Der Fahrer zeigte Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein Drogentest verlief positiv. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Bingen, Am Ockenheimer Graben, 26.06., 18:00 Uhr – 28.06., 07:00 Uhr. Unbekannte Täter haben sich im genannten Zeitraum Zugang zu einem Betriebsgelände verschafft. Sie zerschnitten hierzu den Zaun, brachen an einem LKW den Tankdeckel auf und entwendeten ca. 100 Liter Diesel. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 28.06., Matthias-Erzberger-Straße, 08:30 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Roller (25 km/h max.) überprüft. Der 57-jährige Fahrer gab zu, den Vergaser ausgetauscht zu haben; das Gefährt sei dadurch schneller geworden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, Betriebserlaubnis und Versicherungskennzeichen sichergestellt.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Sprendlingen, 28.06., Kreuznacher Straße, 07:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamten zu einem Opel Astra mit portugiesischem Kennzeichen auf. Sie hielten das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch. Da der Fahrer bereits seit 2000 in Deutschland wohnhaft ist, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Mainz-Marienborn – Milch zu teuer, Frau wirft Flasche zu Boden

Mainz – Montag, 28.06.2021, 22:00 Uhr

Weil ihr die Milch in einem Kiosk zu teuer war, warf eine 46-Jährige Frau die

Milchflasche zu Boden und verließ wütend den Kiosk.

Offensichtlich hatte die aus Hechtsheim stammende Frau am späten Montagabend

noch Bedarf nach einer Flasche Milch und kleineren Snacks. Diese wollte sie in

einem Kiosk in Mainz-Marienborn besorgen. Als der Verkäufer einen Gesamtpreis

von 4,85 EUR aufrief wurde die Frau jedoch wütend und beschwerte sich über die,

ihrer Meinung nach, zu hohen Preise. Im Verlaufe der Diskussion wurde sie immer

aggressiver und warf am Ende die Milchflasche zu Boden, so dass diese zu Bruch

ging und die Milch sich über den Boden verteilte. Sie verließ den Kiosk zunächst

und konnte auch durch die hinzugerufene Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Im Laufe der Nacht konnte sie jedoch ermittelt werden. Sie gilt nun als

Beschuldigte einer Sachbeschädigung.

Mainz-Bretzenheim – E-Scooter prallt alleine gegen PKW

Mainz – Montag, 28.06.2021, 15:19 Uhr

Weil sie die Kontrolle über ihren E-Scooter verloren hat, springt eine

25-Jährige während der Fahrt von diesem ab. Der Scooter prallt daraufhin

führerlos gegen ein vorausfahrendes Auto. Die 25-Jährige befuhr am

Montagnachmittag die Straße „An der Wied“ in Mainz-Bretzenheim. Beim Überqueren

einer Kreuzung kommt es zu dem oben beschriebenen Kontrollverlust, woraufhin

sich die Fahrerin entscheidet von dem Scooter abzuspringen. Dieser fährt noch

ein kurzes Stück weiter und prallt dann gegen das Heck eines vorausfahrenden

PKW. An dem PKW entsteht leichter Sachschaden. Die Fahrerin bleibt unverletzt.

Der Grund des Kontrollverlustes bleibt ungeklärt. Der Roller ist ordnungsgemäß

versichert, so dass die Abwicklung des entstandenen Schadens über eine

Versicherung erfolgen kann.

Hinweis: E-Scooter gelten als Elektrokleinstfahrzeuge und müssen versichert

sein. Viele Versicherungen bieten Haftpflichtversicherungen für meist geringe

Beiträge an. Der Gebrauch eines E-Scooters ohne Versicherungsschutz stellt

regelmäßig eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar und kann mit

einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.