In der Wohnung überfallen, Flörsheim am Main, Anne-Frank-Weg, Sonntag, 20.06.2021, 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr

(jn)Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen eines Überfalles, der sich bereits am Nachmittag des Sonntags, 20.06.2021 in einer Wohnung in Flörsheim ereignet haben soll. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen, sucht die Polizei nun nach Personen, die Hinweise auf die Tat geben können.

Wie der Polizei verzögert angezeigt worden war, hatte ein bislang unbekannter Täter zunächst zwischen 15:30 Uhr und 16:15 an der Wohnungstür einer über 50-Jährigen im Anne-Frank-Weg geklingelt. Als die Geschädigte dem 30 bis 40 Jahre alten und ca. 1,85 Meter großen Mann die Tür geöffnet hatte, soll dieser die Frau überrumpelt und gefesselt haben, bevor er die Räume nach Bargeld und Schmuck durchsuchte. Im weiteren Verlauf erbeutete der Räuber einen vierstelligen Eurobetrag und flüchtete aus der Wohnung. Der leichtverletzten Frau gelang es, sich selbst zu befreien und eine Familienangehörige zu verständigen. Sie beschrieb den Unbekannten als „braun gebrannt“, evtl. durch ein Solarium. Zudem sollen seine dunklen Haare nach hinten gekämmt gewesen sein. Während der Tat trug er eine FFP2 Maske, ein helles T-Shirt mit der Aufschrift „Camp David“ auf der linken Brustseite und eine lange dunkle Jeanshose. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Täter bereits im Vorfeld der Tat am Sonntag im Bereich des Anne-Frank-Weges in Flörsheim aufgehalten haben. Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Radler auf rosafarbenem Fahrrad schlägt zu, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Freitag, 25.06.2021, 11:35 Uhr

(jn)Am Freitagvormittag ist in Flörsheim ein 53-jähriger Fußgänger von einem unbekannten Fahrradfahrer angegriffen und verletzt worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge, war er um 11:35 Uhr auf dem Gehweg der Jahnstraße unterwegs, als ihm ein etwa 30 Jahre alter Mann auf einem rosafarbenen Herrenfahrrad entgegenkam. Der 53-Jährige sprach diesen auf die unbefugte Nutzung des Gehweges mit einem Rad an, woraufhin zunächst ein verbaler Schlagabtausch entstand. Dieser eskalierte rasch, wobei der Unbekannte auf den Fußgänger eingeschlagen und -getreten haben soll. Im Anschluss flüchtete der Täter, der etwa 1,85 Meter groß und kräftig gewesen sein und eine dunklere Hautfarbe sowie eine Glatze gehabt haben soll, in Richtung der Flörsheimer Stadthalle. Der Geschädigte hingegen ging zur nahegelegenen Polizei und erstattet Anzeige.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Eschborn, Oberurseler Straße, Freitag, 25.06.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 26.06.2021, 17:00 Uhr

(jn)In Eschborn waren im Tatzeitraum zwischen Freitag- und Samstagnachmittag Einbrecher am Werk. Ob sie dabei auch Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass die Täter ein Grundstück in der Oberurseler Straße betraten und dort zunächst ein Lüftungsgitter eines Kellerfensters aufhebelten. Anschließend brachen die Täter das dahinterliegende Kellerfenster auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Was nach der Flucht der Einbrecher bleibt, ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Fall nimmt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Ertappter Einbrecher flüchtet auf Rad, Hochheim am Main, Stettiner Straße, Freitag, 25.06.2021, 10:45 Uhr

(jn)Am Freitagvormittag ist in Hochheim ein unbekannter Täter bei einem Einbruch ertappt worden. Trotz einer umfangreichen Fahndung der Polizei konnte der auf einem Rad geflüchtete Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Gegen 10:45 Uhr waren Bewohner eines in der Stettiner Straße gelegenen Reihenhauses nach Hause zurückgekehrt, als sie auf einen Einbrecher stießen, welcher sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen verschafft hatte. Dieser hatte sich bereits auf die Suche nach Beute gemacht, sämtliche Räume und Schränke durchsucht und bereits potentielles Diebesgut bereitgelegt. Als er nun von den Bewohnern im Tatobjekt überrascht wurde, flüchtete er umgehend vom Tatort in Richtung Burgeffstraße und nutzte dabei ein schwarzes Fahrrad als Fluchtmittel. Er sei 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sportlich gewesen und soll darüber hinaus kurze braune Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Bekleidet war er mit einem grau-grünen Poloshirt, einem grau-grünen Blazer sowie einer Jeans.

Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt in dem Fall und bittet weitere Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Hoher Schaden an Zigarettenautomat,

Hattersheim am Main, Egerstraße, Samstag, 26.06.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 27.06.2021, 05:00 Uhr

(jn)Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Hattersheim abgesehen. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug unternahmen die Unbekannten den Versuch, den Automaten in der Egerstraße gewaltsam aufzubrechen und rissen ihn von der Wand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro, jedoch gelangten die Täter nicht an den Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt, Eschborn, Hauptstraße, Montag, 28.06.2021, 11:45 Uhr

(jn)Eine 83-jährige Frau aus Eschborn ist am Montagvormittag von einem Pkw erfasst, gegen eine Mauer gedrückt und dabei schwer verletzt worden. Wie Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, war die 83-Jährige aus dem Skoda eines Familienangehörigen ausgestiegen, um diesen in einen Parkplatz in der Hauptstraße einzuweisen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 84-jährige Fahrer des Skoda Gas und Bremse verwechselte und der Pkw die Geschädigte gegen eine Hausmauer drückte. Hiernach setzte der Wagen seine unkontrollierte Fahrt noch etwa 50 Meter fort und kollidierte letztendlich mit dem Carport eines Nachbargrundstückes, wo der Wagen auch zum Stehen kam. Nach einer notfallmedizinischen Behandlung der Seniorin an der Unfallstelle, musste die Frau mit schweren, jedoch aktuell nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden an dem Carport, welcher durch die Feuerwehr stabilisiert werden musste, sowie einem Roller und dem Skoda. Die Gesamtschadenshöhe kann aktuell noch nicht angegeben werden. Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde der Skoda sichergestellt und ein Sachverständiger zwecks Klärung des genauen Unfallgeschehens eingesetzt.

Motorradfahrer nach Vorfahrtsmissachtung schwerverletzt, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Hofheimer Straße, Goldbachweg, Sonntag, 27.06.2021, 11:53 Uhr

(jn)Am Sonntagmittag kam es im Hofheimer Ortsteil Lorsbach zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen ein 80-jähriger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Um kurz vor 12:00 Uhr befuhr der in Hofheim wohnhafte Mann die Hofheimer Straße in Richtung Lorsbacher Ortsmitte, als er mit dem Suzuki eines 64-Jährigen aus Eppstein kollidierte. Der 64-Jährige war zuvor auf dem Goldbachweg unterwegs gewesen und dann nach links auf die Hofheimer Straße eingebogen, ohne die Vorfahrt des Zweiradfahrers zu beachten. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge hatte der Eppsteiner den 80-Jährigen übersehen. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer zu Boden und zog sich ernsthafte Verletzungen zu, die nach einer medizinischen Behandlung an der Unfallstelle eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Der Sachschaden an Auto und Motorrad wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw, Bundesstraße 519, Kelkheim (Taunus), Freitag, 25.06.2021, 13:47 Uhr

(jn)Vier Personen sind am frühen Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 519 bei Kelkheim verletzt worden. Erkenntnissen von der Unfallstelle folgend befuhr ein 71-jähriger Kelkheimer um 13:47 Uhr die B 519 aus Hofheim kommend in Fahrtrichtung Königstein und beabsichtigte, nach links die Ausfahrt „Kelkheim Stadtmitte“ zu nehmen. Hierbei missachtete der 71-Jährige, der am Steuer eines Skoda saß, die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Multivan, der mit zwei Personen besetzt war. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei dem sowohl der Unfallverursacher und sein Beifahrer als auch die beiden Insassen des VW mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Sachschaden an den beteiligten nicht weiter fahrbereiten Pkw wird auf knapp 20.000 Euro beziffert.

Betrunkener Radfahrer kollidiert mit parkendem Pkw, Hochheim am Main, Altkönigstraße, Sonntag, 27.06.2021, 12:13 Uhr

(jn)Mit über drei Promille ist ein 39-jähriger Radfahrer aus Hochheim am Sonntagmittag mit einem Pkw kollidiert, wobei er sich unter anderem eine Kopfverletzung zuzog. Zeugenaussagen zufolge, befuhr der 39-Jährige um 12:13 Uhr die Altkönigstraße in Hochheim und zeigte deutliche, augenscheinlich alkoholbedingte, Ausfallerscheinungen. In diesem Zusammenhang kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte zu Boden. Während der Unfallaufnahme durch Flörsheimer Polizeibeamte zeigte sich der mutmaßliche Grund für die schlangenlinienförmige Fahrt samt Zusammenstoß: Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 39-Jährige wurde im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.