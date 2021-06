Grundlos geschlagen, Wiesbaden-Bierstadt, Karl-Sulzbach-Straße, Sonntag, 27.06.2021, 11:40 Uhr

(he)Gestern Morgen schlug ein unbekannter Täter in der Karl-Sulzbach-Straße in

Bierstadt grundlos eine Passantin und verletzte die 35-Jährige dadurch. Der

Bierstädterin, welche gegen11:40 Uhr mit ihrem Kind und einer Bekannten auf dem

Gehweg unterwegs war, kam der Fremde entgegen. Auf gleicher Höhe versetzte der

Täter der Frau dann plötzlich und unerwartet Faustschläge. Anschließend

flüchtete der Mann in Richtung Kanzelstraße. Eine Fahndung nach dem Täter blieb

ergebnislos. Der Mann sei über 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und habe ein

weißes T-Shirt sowie eine kurze schwarze Hose, beides mit der Aufschrift „Camp

David“, getragen. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2440 zu melden.

Unkooperativ während Anzeigenaufnahme, Wiesbaden, Michelsberg, Samstag, 26.06.2021, 04:45 Uhr

(he)Am frühen Samstagmorgen verhielt sich der Geschädigte einer Körperverletzung

samt seiner Begleiter gegenüber der Polizei unkooperativ und erschwerte damit

die Ermittlungen vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen der vorangegangenen

Körperverletzung. Gegen 04:45 Uhr wurde aus dem Bereich Schwalbacher Straße,

Coulinstraße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Während der

Sachverhaltsaufnahme vor Ort erschien plötzlich ein 23-Jähriger in Begleitung

einer Frau sowie eines Mannes, welche die eigentliche Sachverhaltsaufnahme vor

Ort störten. Als das Trio nun weggeschickt werden sollte gab der 23-Jährige

plötzlich an, kurz zuvor in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Daraufhin

wurde zum Zwecke einer Anzeigenaufnahme der Geschädigte befragt. Währenddessen

zeigte dieser sich jedoch wenig kooperativ und die Begleiterin sowie der

Begleiter störten die Ermittlung des Sachverhaltes fortwährend. Die Durchführung

eines Atemalkoholtests wurde von allen drei Personen abgelehnt, ebenfalls die

Behandlung des Geschädigten durch den Rettungsdienst. An der

Strafanzeigenerstattung hatte man ebenfalls kein Interesse. Das

Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizeikräfte eingeleitet. Mutmaßlich

versetzte ein unbekannter Täter dem 23-Jährigen einen Faustschlag, als dieser

während einer Auseinandersetzung einer Frau helfen wollte. Nach dem Faustschlag

flüchtete der Geschädigte, um dann bei Eintreffen der Polizei wieder

zurückzukehren. Weder der Täter, noch die beteiligte Frau sind derzeit bekannt.

Der Täter sei 16-18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, habe schwarze,

zurückgegelte Haare sowie ein weißes Oberteil getragen. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Rufnummer (061) 345-2140 entgegen.

Einbruch in Garage,

Wiesbaden-Sonnenberg, Parkstraße, Samstag, 26.06.2021, 23:00 Uhr – Sonntag,

27.06.2021, 09:00 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in der

Parkstraße in Wiesbaden-Sonnenberg in eine Garage ein und entwendeten hieraus

Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr und

gestern, 09:00 Uhr verschafften sich die oder der Täter mutmaßlich durch ein

Fenster Zutritt zur Garage, öffneten diese und flüchteten anschließend mit einer

Golftasche samt Schläger, zwei E-Scooter sowie einem Pedelec. Täterhinweise

liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

57-Jähriger bestohlen – Taschendieb flüchtete auf Fahrrad. Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, Sonntag, 27.06.2021, 19:53 Uhr

(he)Gestern Abend wurde ein 57-jähriger Wiesbadener Opfer eines Taschendiebes

und bekam von diesem seine Geldbörse entwendet. Es entstand ein Schaden von

circa 250 Euro. Das auf eine Gehhilfe angewiesene Opfer war um kurz vor 20:00

Uhr in der Unteren Albrechtstraße unterwegs, als ihn der Täter von hinten

ansprach und unmittelbar danach in die Gesäßtasche des 57-Jährigen griff.

Hieraus zog er die Geldbörse des Wiesbadeners, stieg nun auf ein mitgeführtes

Fahrrad und flüchtete anschließend auf dem schwarzen Herrenrad in Richtung

Bahnhofstraße, bzw. Hauptbahnhof. Der Dieb sei 30-35 Jahre alt, 1,85 m – 1,90 m

groß, von schlanker Statur und habe laut des Geschädigten ein „arabisches

Erscheinungsbild“. Er habe einen 3-Tage-Bart, eine schwarze Basecap, ein

schwarzes Oberteil, eine helle Hose sowie schwarze Schuhe getragen. Weiterhin

habe er ein Fahrrad mitgeführt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-

2140 zu melden.

Rabiater PKW-Fahrer schlägt Motorradfahrer, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 26.06.2021, 20:54 Uhr

(he)Nach vorangegangenen Streitigkeiten kam es am Samstagabend auf der

Wilhelmstraße seitens eines PKW-Fahrers zu einem Übergriff auf einen

Motorradfahrer, bei dem dieser verletzt sowie dessen Brille beschädigt wurde.

Nachdem es zunächst in der Hasengartenstraße zu einem Disput zwischen dem

18-jährigen Motorradfahrer und dem PKW-Fahrer gekommen war, folgte dieser dem

Zweiradfahrer bis auf die Wilhelmstraße. Als der Motorradfahrer hier gegen 21:00

Uhr an einer roten Ampel hielt, stieg der PKW-Fahrer aus und schlug dem

18-Jährigen gegen den Kopf. Trotz des getragenes Helms fiel der Angegriffene

durch den Schlag zu Boden. Als der junge Mann wieder aufgestanden war, riss der

PKW-Fahrer dem Motorradfahrer noch die Brille vom Kopf und warf diese zu Boden.

Hierbei wurde die Brille beschädigt. Anschließend soll der Täter mit seinem PKW

über eine rote Ampel hinweg in Richtung Taunusstraße geflüchtete sein. Der

Angreifer war in einem schwarzen BMW der 1er Reihe unterwegs. Nach den ersten

Ermittlungen liegen Hinweise auf den mutmaßlichen Täter vor. Trotzdem bittet das Polizeirevier Zeuginnen und Zeugen, welche den Übergriff beobachtet haben,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Rüdesheim +++

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Die am Donnerstag, dem 24.06.2021, veröffentlichte

Vermisstenfahndung nach einer 15 Jahre alten Jugendlichen aus Rüdesheim wird

hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte durch die Polizei am gestrigen Tage

angetroffen und wohlbehalten zurückgebracht werden.

Einbruch in Jagdhaus – Mehrere Schusswaffen entwendet Bad Schwalbach, Langenseifen, Samstag, 26.06.2021

(fh)Am Samstagabend fiel einem 45-Jährigen auf, dass in sein Jagdanwesen in

einem Waldgebiet bei Bad Schwalbach, Langenseifen eingebrochen wurde und dabei

mehrere Feuerwaffen samt Munition entwendet wurden. Nach bisherigen Ermittlungen

brachen die unbekannten Täter die Stahlgitter eines Seitenfensters auf, wobei

ein Schaden von circa 500 Euro entstand, und begaben sich so in das Objekt. Im

Anschluss durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus und stahlen aus einem

ordnungsgemäß gesicherten Tresor vier Schusswaffen, zwei Motorkettensägen,

Munition und diverse Jagdmesser im Wert von etwa 5.000 Euro. Den Tätern gelang

daraufhin unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

In Autowaschanlage eingebrochen

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Donnerstag, 24.06.2021, bis Freitag,

25.06.2021

(fh)Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stiegen unbekannte Täter in

eine Autowaschanlange in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach ein und

flüchteten im Anschluss, ohne Beute gemacht zu haben. Nach ersten Erkenntnissen

brachen die Einbrecher eine Seitentür auf und gelangten unbemerkt in einen

Lagerraum der Waschanlage. Nachdem die Täter den Raum dursuchten, flüchteten sie

ohne Diebesgut. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Forellen aus Angelpark gestohlen,

Hohenstein-Born, Laubachtal, Mittwoch. 23.06.20021, bis Samstag 26.06.2021

(fh)Im Laufe der letzten Woche stahlen unbekannte Täter in Hohenstein-Born

mehrere Hundert Forellen aus einem Angelpark und konnten mit ihrer Beute

unbemerkt fliehen. Ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Diebe über den Zaun

des Parks und machten sich sogleich an einem Becken daran, mindestens 200

Forellen aus dem Wasser zu angeln. Als wäre dies nicht genug, nutzen die Täter

den hauseigenen Schlachtplatz und nahmen die Beute vor Ort aus. Im Anschluss

flohen die Täter mit den 70 Kilogramm Fisch im Wert von etwa 385 Euro in

unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher kehrt zum Tatort zurück, Hohenstein, Burgstraße, Samstag, 26.06.2021, 02:30 Uhr

(fh)Am frühen Samstagmorgen konnte in Hohenstein ein flüchtiger

Unfallverursacher bei dem Versuch seinen verunfallten PKW zu bergen,

festgenommen werden. Zuvor kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der

Burgstraße in Hohenstein, bei der ein VW Passat die Burgstraße in Richtung „Im

Tal“ entlangfuhr und aus einer Rechtskurve auf ein umzäuntes Grundstück

herausgeschleudert wurde. Hierbei durchbrach das Fahrzeug einen Umgrenzungszaun

und kam in Mitten des Grundstücks zum Stehen. Es entstand am PKW sowie dem Zaun

ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der

Fahrer und ließ sein Fahrzeug an Ort und Stelle stehen. Die zuständige

Polizeistation Bad Schwalbach wurde einige Stunden später durch den Inhaber des

Geländes verständigt und eine Streife machte sich sogleich an die Ermittlungen

nach dem verantwortlichen Fahrer. Unmittelbar nachdem die Kollegen die

Unfallörtlichkeit in Augenschein genommen hatten, meldete sich der 62 Jahre alte

Geschädigte erneut und teilte mit, dass sich zwei junge Männer am Unfallwagen zu

schaffen machen würden. Die Streife konnte daraufhin den mutmaßlichen

Fahrzeugführer sowie einen Begleiter antreffen, welche im Begriff waren den VW

zu bergen. Ersten Ermittlungen zufolge stand der 20-Jahre alte Fahrer zum

Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol, woraufhin er zur

Blutentnahme zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht wurde. Sein Führerschein

wurde sichergestellt.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Nach Unfallflucht festgenommen,

Hünstetten-Beuerbach, Taunusstraße, Sonntag, 27.06.2021, 00:05

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es gegen 00:05 Uhr, im Bereich

Hünstetten-Beuerbach zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Verlauf die

mutmaßliche Verursacherin durch die Polizei angetroffen werden konnte. Zuvor

vernahm der 51-jährige Besitzer eines Mitsubishi Colt aus Richtung seines in der

Taunusstraße abgestellten Fahrzeugs ein Knallgeräusch und konnte einen

flüchtenden Mazda 3 beobachten. Der aufmerksame Fahrzeughalter konnte sich das

Kennzeichen des PKW merken und informierte umgehend die Polizei. An der

Halteranschrift des Mazda konnte durch die Polizei eine 25-Jährige angetroffen

werden, welche als Fahrzeugführerin in Betracht kommt. Da sich bei der jungen

Frau der Verdacht erhärtete, sie habe während des Unfalls unter dem Einfluss von

Alkohol gestanden, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen lassen.

Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.