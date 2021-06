Neustadt: Kostenlose Kinderbetreuung bietet Spiel, Spaß und Freude

Neustadt an der Weinstraße – In Zusammenarbeit mit der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) hat die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung des innerstädtischen Handels und der Gastronomie erarbeitet.

Ab kommendem Wochenende (12./13.06.2021) können Besucherinnen und Besucher der Neustadter Innenstadt nicht nur kostenlos in der Klemmhof-Tiefgarage (an allen Freitagen und Samstagen bis Jahresende) parken oder ihr Fahrrad beim kostenlosen und bewachten Fahrradparkplatz im Rathausinnenhof (Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet) abgeben, sondern auch gemütlich bummeln, während die Kinder in unmittelbarerer Nähe betreut werden und Spaß haben.

Denn ab kommendem Samstag wird eine kostenlose Kinderbetreuung für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren auf der Grünfläche an der Marienkirche am Juliusplatz von 10:00 bis 14:00 Uhr angeboten. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Essen und Getränke (außer Mineralwasser) müssen die Kinder selbst mitbringen.

Was natürlich auch nicht fehlen darf: Jede Menge Spaß und gute Laune.