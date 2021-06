Ludwigshafen: „SO UM 5“ – Kammermusikreihe wieder live

Ludwigshafen – Am Sonntag, 13. Juni 2021, findet die Kammermusikreihe SO UM 5 der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zum ersten Mal in diesem Jahr wieder vor Publikum statt. Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr. Reservierungen sind nicht möglich, Tickets gibt es nur an der Tageskasse, die um 16.00 Uhr öffnet.

Unter dem Motto „Venti Corde“, zu Deutsch „Zwanzig Saiten“, tritt am kommenden Sonntag das Chiarina Quartett zusammen mit Wolfgang Güntner in der Ludwigshafener Philharmonie auf. Auf dem Programm stehen Werke von Giovanni Bottesini, Felix Mendelssohn Bartholdy und George Onslow. Vor dem Konzertbeginn steht ab 16 Uhr ein Kaffee- und Kuchenangebot bereit. Die Konzerteinführung beginnt um 16.30 Uhr.

Für den Konzertbesuch muss ein offizieller Nachweis eines negativen Covid-19-Tests mitgebracht werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Der Nachweis über eine vollständige Impfung vor mindestens 14 Tagen sowie der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt, ersetzt das negative Testergebnis. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes. Kontaktdaten müssen zur etwaigen Nachverfolgung abgegeben werden.

Die Kammermusikreihe SO UM 5 wird eigens von Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz konzipiert und konnte zuletzt im Oktober 2020 live stattfinden. Nach zwei digitalen Ausgaben ist die Freude auf das Wiedersehen mit dem Publikum groß.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Sonntag, 13. Juni 2021

17.00 Uhr Konzertbeginn

16.30 Uhr Konzerteinführung

16.00 Uhr Öffnung der Tageskasse, Kaffee und Kuchen

Ludwigshafen, Philharmonie

Giovanni Bottesini, Capriccio di bravura für Kontrabass und Streichquartett A-Dur

Felix Mendelssohn Bartholdy, Streichquartett f-Moll, op. 80

George Onslow, Streichquintett Nr. 20 d-Moll, op. 45

Chiarina Quartett:

Johanna Durczok, Violine

Felicitas Laxa, Violine

Stella Sykora-Nawri, Viola

Kristina Diehl, Violoncello

mit Wolfgang Güntner, Kontrabass

Ticketinformation:

Einzelkarten

14,00 €

Jugendliche unter 27 Jahren erhalten die Karten zu allen orchestereigenen Konzertreihen zum günstigen U27-Preis von 7,00 €.

Sonstige Ermäßigungen

Begleitpersonen von Schwerbehinderten (Ausweis mit Merkzeichen B) haben freien Eintritt.

Mitglieder des Freundeskreises der Staatsphilharmonie sowie Inhaber der Rheinpfalz-Card und der MorgenCard erhalten 10 % Ermäßigung.