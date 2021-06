Mannheim: Das Ella & Louis – Gastgeber des ersten Deutschen Jazzpreises

Mannheim – Das Ella & Louis ist einer der deutschlandweit vier ausgewählten Gastgeber des ersten Deutschen Jazzpreises.

Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufene Deutsche Jazzpreis feiert am 3. Juni 2021 seine Premiere. Die Moderatorin und bekennende Jazzliebhaberin Pinar Atalay wird dabei von einer Hamburger Key-Location aus durch das Programm führen. Für musikalische Momente, Laudationen und weitere Highlights sorgen dabei drei live zugeschaltete Jazzclubs.

„Wir als Ella & Louis sind stolz, als noch sehr junger Jazzclub, mit dieser Gastgeberehre neben unseren Freunden in der Unterfahrt München und dem A-Trane Berlin ausgewählt worden zu sein. Somit dürfen wir am 3. Juni die UNSECO City of Music Mannheim in der Deutschen Jazzlandschaft repräsentieren. Wir freuen uns darauf, tolle Künstler in Mannheim begrüßen zu dürfen.“

Florian Ross ist z.B. für seine Komposition Streamwalk in der Kategorie der ‚Komposition des Jahres‘ nominiert. Auch die fantastische Band Masaa ist mit Irade für das ‚Album Vokal des Jahres‘ nominiert und – beide werden auf unserer Ella & Louis Bühne im Rosengarten spielen und vielleicht ja auch mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet werden.

Einen guten Überblick über die Preisverleihung, die Nominierten und die Jury vermittelt sicherlich auch die Internetseite des Preises www.deutscher-jazzpreis.de.

Zum Livestream: