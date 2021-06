Unbekannter Toter in Fulda identifiziert

Unbekannter Toter in Fulda identifiziert

Fulda – Der unbekannte Tote, der am Donnerstag (20.05.) auf einer Bank vor einem Seniorenwohnheim im Gerloser Weg zu Boden fiel und wenig später in einem Krankenhaus verstarb, ist identifiziert. Im Zuge der umfangreichen Öffentlichkeitsfahndung erkannte eine Zeugin den Mann und unterrichtete die Polizei. Seit dem heutigen Nachmittag steht die Identität nun zweifelsfrei fest.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Identifizierung beteiligten Personen. Auch weiterhin gehen die Ermittler der Fuldaer Kriminalpolizei von einer natürlichen Todesursache aus.

Bad Hersfeld – Im Rahmen mehrerer, unabhängig voneinander geführter Ermittlungsverfahren durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld in den zurückliegenden Tagen mehrere Wohnungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Am Montag, dem 17. 05. 2021, durchsuchten die Ermittler aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Fulda die Wohnung eines 18-Jährigen aus Heringen (Werra). Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten circa 160 Gramm Marihuana und eine Druckluftpistole. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels verantworten. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Auf der Grundlage richterlicher Beschlüsse des Amtsgerichts Fulda erfolgte am Donnerstag, dem 27.05.2021, seitens der Kriminalpolizei Bad Hersfeld die Durchsuchung von insgesamt fünf Wohnungen in Bad Hersfeld, Rotenburg a.d. Fulda und Morschen. In der Wohnung eines 23-jährigen Tatverdächtigen in Bad Hersfeld stellten die Beamtinnen und Beamten circa 1,9 Kilogramm Marihuana, mehrere Gramm Haschisch sowie Kokain und eine Schreckschusspistole sicher. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag, dem 28.05.2021, wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 23-jährigen Tatverdächtigen an, der daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die übrigen vier Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Wohnung eines 19-Jährigen aus Bebra war am Dienstag, dem 01.06.2021, Ziel der Ermittler. In der aufgrund eines Beschlusses des Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Fulda durchsuchten Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Gramm Marihuana und THC-Paste sowie 650 Euro Bargeld sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann – nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda – entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Auffahrunfall

Fulda – Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 10:10 Uhr auf der Schlitzer Straße in Horas zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger aus Großenlüder befuhr mit einem VW-Transporter die Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Horaser Weg. Im Bereich der Bahnunterführung, vor der Fahrbahnverengung, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 29-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda, welche sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Transporter befand, zu spät und fuhr diesem auf. Bei dem Unfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro.

Alleinunfall mit Fahrrad – Eine Person schwerverletzt

Fulda – Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 7:10 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Petersberg befuhr die Goerdeler Straße in Fahrtrichtung Weiherweg, als sie aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Unfall mit Linienbus – Sachschaden

Petersberg – Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro entstand. Ein 38-Jähriger aus Eichenzell befuhr mit einem Linienbus die Goerdeler Straße und streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Benz eines 42-Jährigen aus Hilders. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall – Drei Leichtverletzte

Fulda – Am Dienstag (01.06.) kam es gegen 6:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro entstand. Ein 63-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Fulda befuhr die Niesiger Straße in Fahrtrichtung Horas. Auf Höhe der Hausnummer 31 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen geparkten BMW einer 20-Jährigen aus Fulda und prallte anschließend auf Höhe der Hausnummer 29 mit der Front in das Heck eines ebenfalls geparkten Porsche eines 64-Jährigen aus Fulda. Die drei Mitfahrer des 63-Jährigen VW-Passat-Fahrers wurden leicht verletzt, einer wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand circa 35.000 Euro Sachschaden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Eichenzell – Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montag (31.05.), gegen 15:30 Uhr, auf der Frankfurter Straße in Eichenzell. Der 53-jährige Fahrer eines Ford EcoSport befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Löschenrod kommend und wollte die Kreuzung Frankfurter Straße / Im Oberfeld überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 49-Jährigen, der von Kerzell in Richtung Eichenzell fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der VW Golf ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Unfallflucht

Fulda – Am Donnerstag (27.05.), zwischen 8 und 13.30 Uhr, wurden auf dem Gelände des Klinikums, in Höhe der Notaufnahme, ein Hydrant und zwei Absperrpfosten – vermutlich beim Rückwärtsfahren – beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661/105-0.

Gewagtes Überholmanöver im Überholverbot

Antrifttal – Am Dienstag (02.06.), gegen 7:05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Marburg die B62 aus Richtung Kirtorf in Richtung Alsfeld. Kurz nach der Abfahrt Ohmes kamen ihm drei Fahrzeuge aus Richtung Angenrod entgegen. Diese wurden, trotz Überholverbot, plötzlich durch ein viertes Fahrzeug überholt. Hierbei soll es sich um einen dunklen, sportlichen 5er BMW gehandelt haben. Dieser soll die drei vor ihm befindlichen Fahrzeuge rücksichtslos überholt haben und in Höhe des geschädigten Mitteilers als drittes Fahrzeug in der Mitte der Fahrbahn gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 50-jährige Autofahrer nach rechts auf die Bankette lenken und bis zum Stillstand abbremsen. Wer den Vorfall gesehen hat, oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen – Täterfestnahme nach sexueller Nötigung

Edelzell – Eine 24-jährige Fuldaerin wurde am Samstagabend, dem 29.05.2021 gegen 22:30 Uhr, durch einen ihr Unbekannten im Bereich der Straße „Am Rain“ festgehalten und gegen ihren Willen unsittlich im Intimbereich berührt. Als die Frau zu schreien begann, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete fußläufig. Die 24-Jährige suchte anschließend in einem nahegelegenen Restaurant Hilfe und informierte die Polizei.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda wenig später einen 24-jährigen Mann aus Fulda fest. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der sexuellen Nötigung ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde der 24-Jährige am Sonntagmittag, 30.05.2021, einer Haftrichterin beim Amtsgericht Fulda vorgeführt, die Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Einbruch in Baumarkt

Schwalmtal – In einen Baumarkt in der Straße „Am Teichdamm“ in Storndorf wurde in der Nacht zu Dienstag (01.06.) eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte ein unbekannter Täter die Zugangstür auf und verschaffte sich Zutritt. Dort entwendete er vermutlich eine Säbelsäge, ein Akku-Winkelschleifer sowie einen Werkzeugkoffer der Marke „Milwaukee“ im Wert von rund 2.000 Euro. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Suche nach vermisster Person in Lauterbach – Polizeihubschrauber im Einsatz

Lauterbach – Im Laufe des gestrigen Dienstag (01.06.) suchte die Polizei über mehrere Stunden nach einer 21-jährigen Frau – hierzu kreiste auch ein Polizeihubschrauber für eine längere Zeit über der Stadt. Unterstützung erhielt die Polizei von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach und mehreren Rettungshundestaffeln mit ihren Mantrailerhunden.

Gegen 20 Uhr konnnte die in hilfloser Lage befindliche Frau schließlich auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße aufgefunden werden. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Personen.

Sattelzug kippte um

Herbstein (P) Am 26. Mai gegen 11:15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger den Schotterweg vom Steinbruch bei Altenschlirf in Richtung Bundesstraße. Plötzlich wechselten 2 Rehe über die Fahrbahn. Hierdurch erschrak der 61-jährige und verriss das Lenkrad seiner Zugmaschine. Durch die schnelle Lenkbewegung, schaukelte sich das Gespann auf, kippt um und blieb auf der linken Fahrzeugseite auf einem angrenzenden Acker liegen. Bei dem Unfall wurde der 61-jährige verletzt. Er wurde in das Klinikum Fulda eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 6.300 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten (P) Am 26. Mai gegen 19:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrer mit seinem VW Multivan die Landesstraße von Sichenhausen herkommend in Richtung Breungeshain. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 18-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 4.000 EUR.

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen

Rudingshain (P) Am 27. Mai gegen 07:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Karl-Theobald-Straße in Richtung Schulstraße und wollte nach links in Richtung Hoherodskopf abbiegen. Beim Abbiegevorgang musste der 50-jährige weit nach rechts ausscheren. Hierdurch geriet der Auflieger über die Fahrbahn hinaus und stieß gegen den Audi A4 einer 55-jährigen, welcher auf dem Grundstück der Hausnummer 17a geparkt war. Es entstand Sachschaden von 2.700 EUR

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach (P) Am 27. Mai gegen 08:00 Uhr parkte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz „An der Bleiche“. Als sie gegen 13:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange auf der rechten Seite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu nah an dem Opel vorbeigefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am Corsa entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Zusammenstoß

Schlitz (P) Am 27. Mai gegen 10:00 Uhr befuhr ein 77-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Kleinkraftrad der Marke Kymo Modell Super 8 die Gräfin-Anna-Straße und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Schlitz abbiegen. Dabei übersah er eine 51-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Landesstraße in Richtung Pfordt befuhr. Obwohl die 51-jährige sofort bremst, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Unfall verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde in das Klinikum Fulda eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 4.800 EUR.

Ein brennender Klein-Lkw auf dem Standstreifen auf der BAB 5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Rastanlage Berfa löst Böschungs-Waldbrand aus

Am Dienstag, 01.06.2021 gg. 16.20 Uhr, bemerkte der bulgarische Fahrzeugführer bei einem in Deutschland zugelassenen Klein-Lkw ( Pritschenwagen ) Rauchentwicklung unterhalb der Ladefläche. Daraufhin lenkte er den Lkw auf den dortigen Standstreifen. Nach genauer Inaugenscheinnahme des Lkw wurde Feuer unterhalb der Ladefläche festgestellt. Die 4 Fahrzeuginsassen räumten sofort alle brennbaren Gegenstände von der Ladefläche, um einen größeren Schaden zu vermeiden. Des Weiteren wurde der mitgeführte Kompressor mit Rädern von der Anhängekupplung entfernt. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher den Vorfall beobachtete, hielt sofort an und versuchte mit einem mitgeführten Feuerlöscher den entstehenden Brand unter Kontrolle zu bekommen, was leider nicht gelang. Nach kürzester Zeit stand der Klein-Lkw in Vollbrand. Das Feuer breitete sich schnell auf die anliegende Böschung und den Wald aus.

Die eintreffenden Feuerwehren aus Alsfeld und Kirchheim konnten den Fahrzeugbrand, sowie Böschungs- Waldbrand nach ca. 30 Minuten löschen.

Die BAB 5 musste zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Rastanlage Berfa für ca. 45 Minuten für die Löscharbeiten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben.

Es entstand ein Rückstau von ca. 8 Kilometer. Eine Umleitungsstrecke wurde empfohlen.

Durch den Fahrzeugbrand wurde niemand verletzt. Es entstand Fahrbahnschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Klein-Lkw brannte komplett aus (Schadenshöhe ca. 15.000 Euro)