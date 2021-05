Lauter Knall in einem Mehrfamilienhaus

Germersheim (ots) – Ein lauter Knall und Rauchentwicklung sorgten am Sonntagabend (23.05.2021) in einem Mehrfamilienhaus In der Kleinen Au in Germersheim für einen Feuerwehreinsatz. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll eine unsachgemäße Bedienung eines Gasbrenners durch den 78-Jährigen Bewohner die Ursache gewesen sein.

Durch die kleine Explosion kam es zu einem kurzen Brand in der Küche und oberflächlichen Verletzungen des Bedieners, welcher im Anschluss zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Erneute Sachbeschädigung am Jugendfreizeitzentrum

Weingarten (ots) – Am späten Sonntagabend 23.05.2021 konnten durch Zeugen an der Holzhütte des Jugendfreizeitheimes in Weingarten frische Graffiti-Kunstwerke festgestellt werden. Zuvor wurde eine Person in der Nähe gesehen, die mit einem Fahrrad davongefahren ist. Der Fahrradfahrer soll eine Camouflage-Hose und einen grauen Hoodie getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Dichtes Auffahren, Ausbremsen und ein Verkehrsunfall

Germersheim (ots) – Am Samstagnachmittag 22.05.2021 kam es in der August-Keiler-Straße zum Disput zwischen einem Motorradfahrer und einem BMW-Fahrer. Zunächst soll es dem 59-jährigen Autofahrer nicht schnell genug gegangen sein, weshalb er dicht auf den vorausfahrenden Motorradfahrer aufgefahren sein soll. In der Folge revanchierte sich der 21-jährige Kawasaki-Fahrer und bremste sein Zweirad in einem Kreisverkehr bis zum Stillstand ab, sodass der BMW-Fahrer nur mittels einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Letztlich überholte der Autofahrer das Motorrad im Kreisverkehr, bevor beide am Straßenrand anhielten und ihren Streit persönlich austrugen. Beim Aussteigen schätzte der BMW-Fahrer jedoch den Abstand zum nebenstehenden Motorrad falsch ein, sodass beim anschließenden Zusammenstoß von Autotür und Motorradlenker die Seitenscheibe des BMW zu Bruch ging. In der Konsequenz leitete die Polizei letztlich gegen beide Beteiligte entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Einbruchsdiebstahl

Lustadt (ots) – In der Nacht von Freitag 21.05.2021 auf Samstag 22.05.2021 kam es in der Speyerer Straße in Lustadt zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Bislang unbekannte Täter drangen über die Rückseite in eine Lagerhalle ein und entwendeten mehrere hochwertige Geräte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 21.05.2021 kam es am Fachmarktzentrum in Germersheim zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter traten die Stützstange einer Schranke am Mitarbeiterparkplatz des Einkaufszentrums ab.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle

Kandel (ots) – In der Nacht zum Freitag 21.05.2021 wurde in Kandel der 17-jährige Fahrer eines Kraftrades einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen fest.

Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Cannabis, weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer sieht einer Strafanzeige entgegen und durfte vorerst für die nächsten 48 Stunden kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Nach Bruderstreit unter Drogeneinfluss geflüchtet

Berg(Pfalz) (ots) – Am Freitagmorgen 21.05.2021 kam es zwischen zwei Brüdern in Minfeld zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf einer der Brüder mit seinem Pkw wegfuhr. Da der Verdacht des Drogenkonsums bestand, wurde nach dem Pkw gefahndet. Das Fahrzeug konnte anschließend in Berg festgestellt und kontrolliert werden.

Auch in diesem Fall wies das auffällige aggressive Verhalten auf die vorherige Einnahme von Amphetamin hin. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Pkw-Fahrer aufgrund seines Verhaltens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.