Alkoholgeruch trotz Mundnasenbedeckung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Anlässlich der herrschenden Ausgangssperre wurde am Samstagabend 22.05.2021 durch die Polizei eine Kontrollstelle durchgeführt. Bei einer Verkehrskontrolle konnte, trotz getragener Mundnasenbedeckung, Atemalkoholgeruch bei einem 47-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration über 0,5 Promille, sodass der Fahrer nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen muss.

Betrunkener E-Scooter Fahrer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitagabend 21.05.2021 gegen 19 Uhr, wurde ein 35-Jähriger E-Scooter Fahrer in der Berliner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab.

Aufgrund der Trunkenheit des 35-Jährigen wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter aufgrund dessen, sowie aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht B 44

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 23.05.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr die 21-jährige Geschädigte aus Philippsburg mit ihrem schwarzen Opel Corsa den rechten Fahrstreifen der B44 aus Fahrtrichtung Speyer kommend stadteinwärts nach Ludwigshafen.

Am Rheingönheimer Kreuz fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen VW von dem Einfädelungsstreifen auf die Fahrbahn der B44 auf, übersah den dort befindlichen PKW der Geschädigten und touchierte diesen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Am PKW der Geschädigten entstand Lackabrieb an der gesamten rechten Seite. Der PKW des Unfallverursachers dürfte einen korrespondierenden Schaden an dessen linker Seite aufweisen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

Scheibenwischer beschädigt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Eine 56-jährige verwirrte Dame aus Ludwigshafen beschädigte am Samstagnachmittag diverse Fahrzeuge, welche in der Hauptstraße in Rheingönheim abgestellt waren, indem sie die Scheibenwischer verbog.

Die Dame konnte jedoch durch die Polizei festgestellt und aufgrund ihres verwirrten Zustandes in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der 0621-963 2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch bei den Wirtschaftsbetrieben

Ludwigshafen-Süd (ots) – Im Laufe des Vortages zum Samstag durchschnitten unbekannte Täter die Umzäunung der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen im Bereich der Hoheneckenstraße. Hierdurch sollte womöglich eine Straftat vorbereitet werden. Aufmerksame Kinder hatten bereits in den Abendstunden die Öffnung bemerkt und einem Angestellten Bescheid gegeben. Zeugenhinweise werden unter der 0621-963 2122 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht in der Krügerstraße

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 21.05.2021 kam es zwischen 08-18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Krügerstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernte sich hierbei, nachdem er vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes einen roten Opel Corsa, der am Straßenrand geparkt hatte, touchierte, wodurch an diesem Sachschaden im Bereich des vorderen Kotflügels entstand. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die jegliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621-9632122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Recyclingfirma

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – In der Zeit von Freitag 22.05.2021, 18:00 Uhr bis Samstag 23.05.2021, 17:45 Uhr, brachen Unbekannte in das Firmengebäude einer Recyclingfirma in der Erbachstraße 23 in Ludwigshafen ein. Dabei versuchte der oder die Täter zunächst die Kellerfenster aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde eines der Kellerfenster eingeschlagen und sich hierdurch Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten verschafft. Da im Inneren des Gebäudes sämtliche Türen verschlossen waren, musste der oder die Täter dieses ohne Beute wieder verlassen.

Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die zur Ergreifung des oder der Täter führen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Zwischen Freitag 21.05.2021 um 17:30 Uhr und Sonntag 23.05.2021 um 14:00 Uhr, wurde ein grauer PKW VW auf Höhe des Anwesens Mühlaustraße 17 an der Fahrerseite beschädigt. Der Schadensverursacher touchierte den ordnungsgemäß abgestellten PKW vermutlich beim Vorbeifahren an der Örtlichkeit und entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers bzw. Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ludwigshafen-Melm (ots) – Am Sonntag 23.05.2021 zwischen 08:00 Uhr und 16:26 Uhr, wurde auf Höhe des Albert-Haueisen-Ring 16 ein dort ordnungsgemäß abgestellter PKW derart an der Front beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrtauglich war. Augenscheinlich entstand der Schaden durch ein anderes Fahrzeug, welches gegen die Front des abgestellten PKW fuhr.

Der Schadensverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers bzw. Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 22.05.2021 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Lüdenscheid mit seinem Opel Astra den Bastenhorstweg in Richtung Sternstraße und bog an der Kreuzung zu dieser nach links auf die Sternstraße ab. Hierbei übersah er einen 45-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Mazda 6, welcher von der Industriestraße kommend die Sternstraße queren wollte.

Beim darauffolgenden Verkehrsunfall wurden der 45-jährige Fahrzeugführer, sowie die 28-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen Samstag 22.05.2021, 18:00 Uhr und Sonntag 23.05.2021, 06:00 Uhr, wurde ein blauer PKW Kia durch unbekannte Täter an der Windschutzscheibe beschädigt. Der ordnungsgemäß auf Höhe des Alwin-Mittasch-Platz 2 abgestellte PKW wurde augenscheinlich mit einem runden Gegenstand angegangen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Schule

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen Freitag 21.05.2021, 16:00 Uhr und Sonntag 23.05.2021, 11:50 Uhr, wurden zwei Fenster der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus durch unbekannte Täter beschädigt. Augenscheinlich wurden hierzu zunächst Steine und letztlich sogar ein Elektro-Tretroller verwendet.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwischen Freitag 21.05.2021, 20:00 Uhr und Sonntag, dem 23.05.2021, 16:30 Uhr, wurde ein brauner PKW BMW auf Höhe des Anwesens Bgm.-Grünzweig-Straße 38 an der Front beschädigt. Der Schadensverursacher touchierte den ordnungsgemäß abgestellten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Örtlichkeit und entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers bzw. Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am 23.05.2021 gegen 02:58 Uhr, wurde eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Frankenthal mit ihrem Mercedes Benz in der Bremserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab die Fahrerin an, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige bzgl. des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Alleinunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 23.05.2021, gegen 04:23 Uhr, schreckte eine Anwohnerin in der Bremserstraße durch einen Knall auf. Bei einem Blick aus ihrem Fenster sah sie einen Radfahrer, welcher gestürzt war und verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der 58-jährige Radfahrer aus Ludwigshafen befuhr nach ersten Erkenntnissen die Bremserstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße.

In der Bremserstraße wollte er sein Licht am Fahrrad während der Fahrt einstellen. Hierbei geriet er gegen den Bordstein und stürzte. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer war fahrtüchtig. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 60 Euro.

Diebstahl Kleinkraftrad

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Zwischen Samstag 22.05.2021, 08:00 Uhr und Sonntag 23.05.2021, 08:00 Uhr, wurde auf Höhe des Anwesens Erfurter Ring 67c ein Kleinkraftrad der Marke SYM Motor entwendet.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Paralleleinsätze hielt die Feuerwehr Ludwigshafen in Atem

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am Samstag 22.05.2021 um 16:14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Luitpoldstraße im Stadtteil Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem 2. OG des dreigeschossigen Wohnhauses festgestellt werden. Nach erster Erkundung konnte festgestellt werden, dass der Brand auf den Balkon begrenzt war. Durch die enorme Hitzeentwicklung kam es zum Zerbersten der Balkontür und des Küchenfensters.

Dadurch kam es zu einer Verrauchung in der Wohnung. Eine darüber liegende Wohnung wurde ebenfalls verraucht und musste maschinell belüftet werden. Der Brand konnte schnell gelöscht und somit eine Brandausbreitung auf die Wohnung verhindert werden. Zwei Wohnungen sind zur Zeit nicht mehr bewohnbar, die Mieter kommen bei Verwandten unter. Vorsorglich wurden sechs Personen dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt sowie die Feuerwehr mit 35 Mann und 8 Fahrzeugen.

Um 16:34 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Rauchwarnmelder in der Stifterstraße alarmiert. Dabei handelte es sich um angebranntes Essen. Die Wohnung wurde natürlich belüftet.

Um 16:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in der Kindertagesstätte in der Georg-Herwegh-Straße gerufen. Dort kam es aufgrund eines Stromausfalles im Gebäude zur Auslösung des Melderalarmes.

Um 17:06 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Notfall Türöffnen in die Arnim Straße gerufen. Dort machte ein Anwohner mit Hilferufen aus seiner Wohnung auf sich aufmerksam. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Anwohner jedoch

selbstständig die Wohnungstür öffnen.